Rockefelleréknél is nagyobb Musk és Zuckerberg hatalma?

A globális gazdaság átalakulását irányító szűk technológiai elit társadalmi befolyása ma már megkérdőjelezhetetlen, a mesterséges intelligencia piacát uraló vezetők hatalomkoncentrációja azonban egyelőre elmarad a 20. század eleji iparmágnásokétól. A The Economist friss elemzése rámutat, hogy bár a szektor meghatározó alakjai, mint Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (X), az Open AI-vezér Sam Altman, az Anthropic irányítója, Dario Amodei vagy éppen Demis Hassabis, a Google-vezető MI-fejlesztőjének befolyása történelmi léptékű, ma a piac más gazdasági törvényszerűségek szerint működik, mint egy évszázaddal ezelőtt. Míg a mesterséges intelligencia néven emlegetett

nagy nyelvi modellek heti szinten közel egymilliárd felhasználót érnek el, e vállalatok jelenleg még nélkülözik a klasszikus ipari monopóliumokra jellemző profittermelő képességet és a széles körű foglalkoztatást.

A technológiai ugrásokat ugyanis nem a hagyományos nagytőkés családok hajtják végre, hanem a sajátos víziójú, a piacot gyorsan konszolidáló szereplők, akiknek a felemelkedése soha nem látott kockázatokat generál.