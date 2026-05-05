Rockefelleréknél is nagyobb Musk és Zuckerberg hatalma?

A Rockefeller és a Ford dinasztia után egy évszázaddal új technofeudális elit került hatalomra. A fegyverük nem az olaj vagy az acél, inkább a mindent átható adathalom. Az MI-birodalmak térnyerése azonban a piacin túl nemzetbiztonsági kihívás is.
A globális gazdaság átalakulását irányító szűk technológiai elit társadalmi befolyása ma már megkérdőjelezhetetlen, a mesterséges intelligencia piacát uraló vezetők hatalomkoncentrációja azonban egyelőre elmarad a 20. század eleji iparmágnásokétól. A The Economist friss elemzése rámutat, hogy bár a szektor meghatározó alakjai, mint Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (X), az Open AI-vezér Sam Altman, az Anthropic irányítója, Dario Amodei vagy éppen Demis Hassabis, a Google-vezető MI-fejlesztőjének befolyása történelmi léptékű, ma a piac más gazdasági törvényszerűségek szerint működik, mint egy évszázaddal ezelőtt. Míg a mesterséges intelligencia néven emlegetett
nagy nyelvi modellek heti szinten közel egymilliárd felhasználót érnek el, e vállalatok jelenleg még nélkülözik a klasszikus ipari monopóliumokra jellemző profittermelő képességet és a széles körű foglalkoztatást.
A technológiai ugrásokat ugyanis nem a hagyományos nagytőkés családok hajtják végre, hanem a sajátos víziójú, a piacot gyorsan konszolidáló szereplők, akiknek a felemelkedése soha nem látott kockázatokat generál.
A korábbi ipari forradalmak vezetői szinte abszolút kontrollt gyakoroltak a nemzetgazdaságok felett. Az amerikai autóipar csúcsán a legnagyobb gyártó, Henry Ford vagyona meghaladta a korabeli amerikai bruttó hazai termék 1 százalékát, míg a teljes lakosság 0,15 százaléka közvetlenül az ő alkalmazásában állt. Modern viszonylatban ez olyan munkaerőpiaci dominanciát jelentene, amire egyetlen mai technológiai óriás sem képes.
A digitalizáció korában a gazdasági hatalom a gyárakban dolgozó tömegek helyett a digitális infrastruktúra feletti ellenőrzésben mérhető.
Az új technológiai megoldások a modern világban megkerülhetetlenek lettek, hiszen az ellátási láncok és a társadalom működése is összeomlana, ha a nagy platformok szolgáltatásai tartósan elérhetetlenné válnának – gondoljunk arra, hogy a kkv-k hány százalékának van a működéséhez alapvető adat és információ a Google vagy a Microsoft felhőjében. Ez a függőség adja a mai modern, technofeudális világrend vezetőinek a hatalmát.
A The Economist értékelése szerint az adatközpontú tőkekoncentráció növekedésével a kormányzati beavatkozás és a monopóliumellenes szabályozás elkerülhetetlenné válik. A piac működése azt mutatja, hogy
a mesterséges intelligencia fejlesztése extrém módon tőkeigényes, ami kizárja a versenyből a kisebb szereplőket, és egy szűk elit kezébe teszi az irányítást.
Ezt a technofeudálisnak mondható uralmat az Európai Unió szabályozási eszközökkel igyekszik tompítani, amelynek célja megkezdeni a leválást az amerikai platformokról, és saját ökoszisztémát építeni. A geopolitikai kihívások mellett azonban egy új fenyegetés is megjelent.
A technológia futtatásához elengedhetetlen adatközpontok immár katonai célpontokká válnak,
így a technológiai verseny fizikai biztonsági kihívást is jelent.
Az amerikai monopóliumok és az iparágat irányító vezetők felemelkedése komoly szuverenitási kockázatot jelent Európa, illetve Magyarország számára. Ez az új világrend megköveteli a célzott iparpolitikai beavatkozást, valamint a technológiai infrastruktúra fokozott védelmét.
E téren talán a legfontosabb feladat az európai uniós források tudatos becsatornázása a hazai digitális hálózatokba és a technológiai szektorba,
mivel kizárólag egy saját lábon álló hazai ökoszisztéma kiépítésével kerülhető el az amerikai szoftveres hegemóniából fakadó egyoldalú függőség. Az adatszuverenitás napjainkban lassan egyenértékűvé válik a gazdasági önrendelkezéssel.
A versenyképesség megőrzéséhez azonban a hazai tehetséggondozás átalakítására is szükség van. A kínai modell sikere bizonyítja, hogy a stratégiai iparágak kiszolgálása érdekében elengedhetetlen a kiemelkedő képességű diákok korai kiválasztása és egy stabilan finanszírozott elitképzés működtetése. Éppen ezért
újabb és újabb programokat érdemes indítani a hazai innovációs kapacitás célzott növelésére.
A konfliktusok technológiai térbe való átterjedése miatt a nemzeti adatközpontok diverzifikációja és a kritikus infrastruktúrák védelme igen lényeges az államigazgatás és a vállalati szektor zavartalan működéséhez, hiszen Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben is támadtak adatközpontokat az iráni hadsereg drónjai.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP