A közönség nagy része egyelőre élvezi ezt a példátlan politikai szórakoztatóműsort. »Esküszöm, lemondom a Netflix-előfizetésemet!« jegyezte meg vidáman az egyik kommentelő. Ebben a nagy médiazajban elhalkul, hogy Magyar Péter máris gyorsan feledte az egyik választási ígéretét a 480 forintos védett benzinárról. És tovaszáll az első miniszterelnöki beszédnek a nemzet újraegyesítésére vonatkozó néhány mondata is, elvégre harcolni kell a lopósok ellen.

A Fidesz vakarja a fejét, hogy mi a csudát találjon ki az új kormányfő rendhagyó és egyelőre félelmetesen sikeres kommunikációs nyomulása ellen. Az egykori nagy kormánypárt, a Fidesz már az április 12-i szavazóinak egy részét is elvesztette röpke egy hónap alatt, és ha nem eszel ki valami hatásosat, akkor lesz ez még kevesebb is.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP