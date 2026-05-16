05. 16.
szombat
Magyar Péter politikai szórakoztatóműsort csinál a kormányzásból

2026. május 16. 10:43

Ebben a nagy médiazajban elhalkul, hogy Magyar Péter máris gyorsan feledte az egyik választási ígéretét a 480 forintos védett benzinárról.

Nagy Attila Tibor
„Le kell járatni a Fidesz-kormányok 2010–2026 közötti tevékenységét, lehetőleg úgy, hogy a Fidesz választói támogatottsága – ezen videók hatására is – annyira meggyengüljön, hogy többé ne tudjon visszatérni a kormányzati hatalomba.

A pikírtség, a verbális odaszurkálás, beszólogatás, gúnyolódás persze amúgy sem áll távol Magyar Péter stílusától, ám ez nem pusztán a megvert ellenfél további eláztatása felett érzett kéjes öröm. Magyar Péterék célja annak láttatása, hogy egy luxusban élő, a néptől elzárkózó fideszes társaság uralkodott tizenhat évig.

Bezzeg a mostani hatalom mennyire más! A kordonokat (na jó, csak egy részüket) elbontja, és még a Karmelitát is meg lehet látogatni hétvégente, ingyen.

A közönség nagy része egyelőre élvezi ezt a példátlan politikai szórakoztatóműsort. »Esküszöm, lemondom a Netflix-előfizetésemet!« jegyezte meg vidáman az egyik kommentelő. Ebben a nagy médiazajban elhalkul, hogy Magyar Péter máris gyorsan feledte az egyik választási ígéretét a 480 forintos védett benzinárról. És tovaszáll az első miniszterelnöki beszédnek a nemzet újraegyesítésére vonatkozó néhány mondata is, elvégre harcolni kell a lopósok ellen.

A Fidesz vakarja a fejét, hogy mi a csudát találjon ki az új kormányfő rendhagyó és egyelőre félelmetesen sikeres kommunikációs nyomulása ellen. Az egykori nagy kormánypárt, a Fidesz már az április 12-i szavazóinak egy részét is elvesztette röpke egy hónap alatt, és ha nem eszel ki valami hatásosat, akkor lesz ez még kevesebb is.

Összesen 71 komment

mnmn
2026. május 16. 13:51
FeketeFehér 2026. május 16. 13:13 "A 480-as benzinárról leginkább a fideszesek beszéltek." Neked most a Karmelitában kéne lenned a bejáráson, nem itt hazudozni, ott direktben nyalhatnád a fostos seggét.
wasserwoman
2026. május 16. 13:51
MP-nél undoritóbb ez azAttilagyerek,de a Török se kutya. Ezek,amikor Peti mellényul,hibázik, már előre mosogatják. Attika a mosónő :D
gullwing
2026. május 16. 13:33
FeketeFehér 2026. május 16. 13:13 A 480-as benzinárról leginkább a fideszesek beszéltek. Március 3. mondta a szarosgatyás.. Agyhalott szardarab..
gullwing
2026. május 16. 13:31
Ne hidd balfasz hogy kevesebben leszünk... A kretén selejt fajtád lesz amelyik elfogy vén majom...
