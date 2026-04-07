Musk kedvenc bloggere figyelmeztetett: puccsra készülnek az ukránok arra az esetre, ha nyer a Fidesz

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője Mario Nawfal blogger – aki Elon Musk egyik kedvenc influenszere – értesüléseire hivatkozva közösségi oldalán arról írt, hogy a Zelenszkijhez köthető ukrán NGO már a Tisza veresége utáni balhéra toboroz katonai tapasztalattal is rendelkező „önkénteseket” Magyarországon.

Mint írta, ez a bizonyos „Büszkeségünk” nevű szervezet Zelenszkij korábbi jobbkezéhez, Andrij Jermakhoz köthető, aki a hírhedt aranyvécé-botrányba bukott bele.