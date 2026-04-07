A korábbi ukrán miniszterelnök kendőzetlenül kimondta: „Kijevnek meg kell buktatnia Orbánt”
Mikola Janovics Azarov megerősítette, a Barátság kőolajvezeték elzárásának oka az, hogy Zelenszkij leváltsa Magyarország nemzeti kormányát.
Értesülések szerint a Zelenszkijhez köthető NGO balhéra toboroz katonai tapasztalattal is rendelkező „önkénteseket” Magyarországon.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője Mario Nawfal blogger – aki Elon Musk egyik kedvenc influenszere – értesüléseire hivatkozva közösségi oldalán arról írt, hogy a Zelenszkijhez köthető ukrán NGO már a Tisza veresége utáni balhéra toboroz katonai tapasztalattal is rendelkező „önkénteseket” Magyarországon.
Mint írta, ez a bizonyos „Büszkeségünk” nevű szervezet Zelenszkij korábbi jobbkezéhez, Andrij Jermakhoz köthető, aki a hírhedt aranyvécé-botrányba bukott bele.
„Úgy tűnik, a korrupt életviteléhez tökéletesen illeszkedő új feladatkört kapott, és minden egyes nappal egyre egyértelműbb, hogy
az ukránok és az őket kiszolgáló Tisza már arra készülnek, hogy a választási vereségük után puccsal kíséreljék meg átvenni a hatalmat”
– hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Korábban az Ellenpont is hasonló értesüléseikről adott hírt. Az oknyomozó portál március közepén még arról írt, hogy egy ukrán parancsnok fegyveres lázadást akar kirobbantani Magyarországon és katonai megszállással is fenyegetőzik.
