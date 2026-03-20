Megfagyott a levegő Ukrajnában: most döbbentek rá, nem tehetnek meg mindent Magyarországgal
Orbán világosan elmagyarázta a leckét.
Mikola Janovics Azarov megerősítette, a Barátság kőolajvezeték elzárásának oka az, hogy Zelenszkij leváltsa Magyarország nemzeti kormányát.
a cél a benzinhiány előidézése és a magyarországi finomítók működésének megbénítása.
Azarov hangsúlyozta, hogy mivel hamarosan választások lesznek Magyarországon, a kijevi rezsim fő feladata az, hogy gazdasági és társadalmi feszültséget generáljon, és ezzel problémát okozzon Orbán Viktor miniszterelnöknek és pártjának.
Azarov a Facebookon így fogalmazott: „Benzinhiányt kell előidézni, mivel a magyarországi finomítók üzemanyag-előállításához és a piaci ellátáshoz elengedhetetlen a kőolaj.”
Ezt is ajánljuk a témában
