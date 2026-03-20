péntek
azarov barátság Blokád ukrajna miniszterelnök orbán viktor

A korábbi ukrán miniszterelnök kendőzetlenül kimondta: „Kijevnek meg kell buktatnia Orbánt”

2026. március 20. 13:51

Mikola Janovics Azarov megerősítette, a Barátság kőolajvezeték elzárásának oka az, hogy Zelenszkij leváltsa Magyarország nemzeti kormányát.

Mikola Janovics Azarov volt ukrán miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében megerősítette, Ukrajna szándékosan akadályozza a Barátság kőolajvezeték újranyitását.

A volt miniszterelnök elárulta, 

a cél a benzinhiány előidézése és a magyarországi finomítók működésének megbénítása.

Azarov hangsúlyozta, hogy mivel hamarosan választások lesznek Magyarországon, a kijevi rezsim fő feladata az, hogy gazdasági és társadalmi feszültséget generáljon, és ezzel problémát okozzon Orbán Viktor miniszterelnöknek és pártjának.

Azarov a Facebookon így fogalmazott: „Benzinhiányt kell előidézni, mivel a magyarországi finomítók üzemanyag-előállításához és a piaci ellátáshoz elengedhetetlen a kőolaj.”

Nyitókép: VASILY MAXIMOV / AFP

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Palatin
2026. március 20. 16:03
Zelenszkij és szadista martalócai, huligánjai a legtrágárabb, legsötétebb. agresszivebb módon támadják Orbánt, aki szertené megkapni az olajat, amit megvásárolt és ami az országnak létfontosságú. Hogy ebben az EU nekünk nem segít, azon nem csodálkozom, Ez a szervezet már most is alávalóbb mint a KGST volt. Ami engem igazán megdöbbent az az, hogy az uniós vezetöknek nem gyullad ki a vészjelzö poros lámpájuk, hogy hoppá: "Ha ez az ukrán fickó így viselkedik egy tagország olyan miniszterelnökével, aki már több mint 10 éve az unió "veteránja", akkor vajon ha felvesszük nem fog-e velünk szemben is ugyanigy viselkedni, zsarolni, fenyegetni bennünket, felrúgni minden szabályt. Megsúgom nekik, hogy velük is ugyanúgy kanászként fog viselkedni mint Orbánnal. Az a fájdalmasan keserü rádöbbenés, hogy Ukrajna a rosszabbik Oroszország, még Nyugat-Európa elött áll. Mi magyarok már régóta tudjuk ezt. Kell még egy kis idö, hogy erre rádöbbenjen Nyugat-Európa is, de ez meg fog történni.
vez-ker
2026. március 20. 15:58
Kis-oroszország gyorsított integrálása nagyon fontos. Vladimir Kágébéovics Putyin is tervezi Kis-oroszország gyorsított integrálását. Lehetőleg még 2027 előtt.
vez-ker
2026. március 20. 15:56
"Ukrajna" az tényleg egy ország? Hol van? S ha talán letézik is valahol, meddig?
borsos-2
2026. március 20. 15:54
Ez a náci söpredék is valami arany budiban reménykedik? Darálja a hülyeséget, aztán csak néz, amikor jön érte egy helikopter...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!