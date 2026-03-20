Magyarország energia Ukrajna Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter Orbán Viktor Török Áramlat

Megfagyott a levegő Ukrajnában: most döbbentek rá, nem tehetnek meg mindent Magyarországgal

2026. március 20. 10:26

Orbán világosan elmagyarázta a leckét.

null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal vádolta Ukrajnát, hogy dróntámadást hajtott végre a Török Áramlat gázvezeték kompresszorállomása ellen, veszélyeztetve Magyarország energiaellátását – emlékeztetett a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.

Szijjártó szerint ezzel Ukrajna „minden határt átlépett”, miközben Magyarország továbbra is jelentős energiát szállít Ukrajnának.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte: blokkolja az EU 90 milliárd eurós támogatását Ukrajna számára, amíg Kijev nem állítja helyre az orosz olaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS, HENRY NICHOLLS / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. március 20. 10:58
"a cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára" jó ez a szolgáltatás, így fontos, de nem ismert hírekről is értesülhetünk
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 20. 10:45
Majd Brüsszel kijavítja neki a Putyin által okozott károkat, megindul az olaj, ő meg megszavazza a hitelt. Itthon meg természetesen majd az ő hatalmas sikerének adja el azt, hogy a többiek tettek egy lépést előre, Magyarország meg még mindig abban a mocsárban topog, ahol 3 hónappal ezelőtt is volt.
nnjohn
2026. március 20. 10:44
Lassan itt lesz az ideje, hogy az ukránokhoz menő elektromos távvezeték megsérüljön... De nem engedünk be se ukrán szakértőket, se uniósat...
csulak
2026. március 20. 10:42
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!