Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal vádolta Ukrajnát, hogy dróntámadást hajtott végre a Török Áramlat gázvezeték kompresszorállomása ellen, veszélyeztetve Magyarország energiaellátását – emlékeztetett a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.

Szijjártó szerint ezzel Ukrajna „minden határt átlépett”, miközben Magyarország továbbra is jelentős energiát szállít Ukrajnának.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte: blokkolja az EU 90 milliárd eurós támogatását Ukrajna számára, amíg Kijev nem állítja helyre az orosz olaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül.