Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor szerint Kijev provokációkat indíthat Magyarország ellen, ha Orbán Viktor miniszterelnök győz a választásokon – írja a Lenta.

Dzsabarov hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor elutasítja Ukrajna további finanszírozását és blokkolja az EU 90 milliárd eurós hitelét Kijev számára, ami miatt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök konfliktusa Budapesttel kiéleződhet.