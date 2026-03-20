Megbukott Zelenszkij: hiába próbálkozik, nem fogja tudni legyűrni Magyarországot
„Nem ma kezdtük a szakmát, felkészültünk az ilyen esetekre, és nem jött be” – mondta Szijjártó Péter.
A szenátor szerint bármi megtörténhet, ha Orbán Viktor miniszterelnök győz a választásokon.
Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor szerint Kijev provokációkat indíthat Magyarország ellen, ha Orbán Viktor miniszterelnök győz a választásokon – írja a Lenta.
Dzsabarov hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor elutasítja Ukrajna további finanszírozását és blokkolja az EU 90 milliárd eurós hitelét Kijev számára, ami miatt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök konfliktusa Budapesttel kiéleződhet.
A szenátor szerint az ukrán titkosszolgálatok akár szélsőséges eszközökhöz is folyamodhatnak Orbán megbuktatása érdekében.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP