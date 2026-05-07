psg bayern kele jános rtl

Kiakasztotta az RTL közvetítése a futballbloggert: előfizetőként többet várt volna

2026. május 07. 16:33

Kele János azon kapta fel a vizet, hogy se a kommentátor állásban, sem a stúdióban nem magyarázták el a kritikus szabályt.

2026. május 07. 16:33
Hvicsa Kvaracheliával (feketében) ezúttal is meggyűlt a baja a Bayern védelmének (Fotó: ODD ANDERSEN / AFP)

A Bayern-PSG BL-elődöntő RTL-es közvetítését kritizálta Kele János Facebook-bejegyzésében. A futballblogger azzal volt elégedetlen, hogy a csatorna a minimális tájékoztatásra sem vette a fáradságot a meccs egy fontos történésével kapcsolatban.

„Bayern-PSG BL-elődöntő visszavágó, 31. perc. Vitinha megpróbál felszabadítani, kibombázott labdája azonban a tőle alig néhány méterre álló, elfordulni igyekvő Joao Neves levegőbe emelkedő kezét találja telibe a párizsi tizenhatoson belül. Füttyszó, reklamálás, tömegjelenetek, a játékvezető azonban továbbot int, és a VAR sem avatkozik közbe” – idézte fel a jelenetet Kele, aki azon bosszankodott, hogy ezek után sem a kommentátor állásban, sem pedig a stúdióban nem jártak utána a nézők kedvéért az ilyenkor alkalmazandó szabálynak. Sőt, 

ehelyett csak értetlenkedést kaptak a nézők mind a kommentátortól, mind pedig a stúdióban ülő szakértőktől, miközben a megfejtéssel szinte azonnal tele lett az X (Kele a régi nevét használva Twitternek írta) közösségi oldal.

„Tényleg, a lehető legőszintébben, a létező legjobb szándékkal mondom: 

paradigmaváltásra volna szükség. Sürgősen.” 

– fogalmazott Kele János.

Hozzátette: 

előfizetőként ilyen helyzetekben - talán némi joggal - elvárnám, hogy nézőként kapjak segítséget annak megértéséhez, ami a pályán folyik. 

Lássam a szabályt, idézzék nekem a pontos fogalmakat, ami alapján hasonló helyezetkben a játékvezetőnek döntenie kell. És igen, 

ha kint van Twitteren, vagy akárhol a megfejtés, ha elérhető a pontos magyarázat, indok, értelmezési keret, akkor arról az RTL jóvoltából értesüljenek a magyar nézők is.”

„Futballműsort gyártani ugyanis nem a világ legbonyolultabb feladata. Feltéve, hogy az ember tudja, miért és kiknek csinálja” – írta posztja végén a futballblogger, majd a kommentek közé betette a szabályt.

Nyitókép: ODD ANDERSEN / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. május 07. 17:55
Gundi is szokott szellemeket látni a pályán, de mostanában mé Rudi is beült mellé szakkommentátornak. Apropó szakkommentátor. Nálunk is létezik, kivéve a labdarúgásban, mert ott valahogy nem honosodott meg. Vannak próbálkozások időről-időre, de valahogy nem jön át. Mostmár értem, hogy miért: mert ezek szerint nincs senki, aki maximális felkészültséggel rendelkezne történelemről, szabályokról, taktikáról, emellett kellő lazasággal tudna megszólalni, változatosan fogalmazni, és tudná kommentálni a kommentátort. Nem könnyű feladat, de azért nem lenne rossz megpróbálni. Ahogy például megpróbálhatnának valami vagányabb stúdióműsort is gyártani, ha pedig komolyan gondolják, hogy nem csak 1 meccset adnak, akkor akár a többihez lehetne kedvet csinálni, több szakértővel, több bevágással, több háttérmunkával. Dehát kis pénz kis foci, nekünk ide jó lesz ez is.
gullwing
2026. május 07. 17:46
Retek klub és a foci: na ahhoz sem értenek...
Abiondi
2026. május 07. 17:29
Kele egy arrogáns pöcs. Az rtl meg egy nézhetetlen tv csatorna, vagy inkább egy pöcegödör.
Ladislaus
2026. május 07. 17:07
nah verheti a nyálát a retekklub hogy mennyire szarul jártak a tévékettőnél... mindkettő ugyanaz a fos! ezek sem jobbak csak majd most a német libsi fősodor őket tolhatja... amíg van ugyebár merz uraság a németeknél... rohadjon meg az osszes libsi média!
