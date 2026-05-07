Kiakasztotta az RTL közvetítése a futballbloggert: előfizetőként többet várt volna

A gólparádé elmaradt, a címvédés még összejöhet: a PSG lesz Budapesten az Arsenal ellenfele!
A Bayern München szinte végig hátrányban volt a párizsiak elleni párharc visszavágóján, csak a hosszabbításban tudott egyenlíteni.
Kele János azon kapta fel a vizet, hogy se a kommentátor állásban, sem a stúdióban nem magyarázták el a kritikus szabályt.
A Bayern-PSG BL-elődöntő RTL-es közvetítését kritizálta Kele János Facebook-bejegyzésében. A futballblogger azzal volt elégedetlen, hogy a csatorna a minimális tájékoztatásra sem vette a fáradságot a meccs egy fontos történésével kapcsolatban.
„Bayern-PSG BL-elődöntő visszavágó, 31. perc. Vitinha megpróbál felszabadítani, kibombázott labdája azonban a tőle alig néhány méterre álló, elfordulni igyekvő Joao Neves levegőbe emelkedő kezét találja telibe a párizsi tizenhatoson belül. Füttyszó, reklamálás, tömegjelenetek, a játékvezető azonban továbbot int, és a VAR sem avatkozik közbe” – idézte fel a jelenetet Kele, aki azon bosszankodott, hogy ezek után sem a kommentátor állásban, sem pedig a stúdióban nem jártak utána a nézők kedvéért az ilyenkor alkalmazandó szabálynak. Sőt,
ehelyett csak értetlenkedést kaptak a nézők mind a kommentátortól, mind pedig a stúdióban ülő szakértőktől, miközben a megfejtéssel szinte azonnal tele lett az X (Kele a régi nevét használva Twitternek írta) közösségi oldal.
„Tényleg, a lehető legőszintébben, a létező legjobb szándékkal mondom:
paradigmaváltásra volna szükség. Sürgősen.”
– fogalmazott Kele János.
Hozzátette:
előfizetőként ilyen helyzetekben - talán némi joggal - elvárnám, hogy nézőként kapjak segítséget annak megértéséhez, ami a pályán folyik.
Lássam a szabályt, idézzék nekem a pontos fogalmakat, ami alapján hasonló helyezetkben a játékvezetőnek döntenie kell. És igen,
ha kint van Twitteren, vagy akárhol a megfejtés, ha elérhető a pontos magyarázat, indok, értelmezési keret, akkor arról az RTL jóvoltából értesüljenek a magyar nézők is.”
„Futballműsort gyártani ugyanis nem a világ legbonyolultabb feladata. Feltéve, hogy az ember tudja, miért és kiknek csinálja” – írta posztja végén a futballblogger, majd a kommentek közé betette a szabályt.
Nyitókép: ODD ANDERSEN / AFP