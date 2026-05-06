A gólparádé elmaradt, a címvédés még összejöhet: a PSG lesz Budapesten az Arsenal ellenfele!

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője a párharc első meccse után azt mondta, úgy készül, hogy a visszavágón legalább három gólt kell szerezniük a továbbjutáshoz.

Ebből az elsőt a francia együttes már a harmadik percben megszerezte! Hvicsa Kvarachelia elhúzott a bal szélen, középre gurította a labdát, és a lendületből érkező Ousmane Dembélé kilenc méterről, ballal a léc alá emelt. 0–1 – VIDEÓ ITT!

A nyolcadik percben először villant a sárga lap, Nuno Mendest figyelmeztették – ennek később még lehet jelentősége, hiszen az ő oldalán játszik Michael Olise, aki az első meccsen rengeteg fejtörést okozott a portugál balhátvédnek.

Az első negyedóra végén mindkét csapat előtt adódott egy ígéretes gólszerzési lehetőség, de a kapusoknak egyik esetben sem kellett közbeavatkozniuk. A 22. percben Luis Díaz elfektette a bal szélen Warren Zaire-Emeryt, majd befelé húzva a bal felső sarkot vette célba, de jócskán fölé lőtt. Öt perccel később Olise dolgozott ki magának lövőhelyzetet azzal, hogy kicselezte Nuno Mendest, ő a jobb felső sarkot vette célba, közel is járt a gólhoz, de a labda centikkel a léc fölött hagyta el a játékteret.