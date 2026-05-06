A gólparádé elmaradt, a címvédés még összejöhet: a PSG lesz Budapesten az Arsenal ellenfele!

Itt az első budapesti finalista: az Arsenal húsz év után ismét Bajnokok Ligája-döntős!
Óriási taktikai csatát nyertek meg a londoniak.
A Bayern München szinte végig hátrányban volt a Paris Saint-Germain elleni elődöntős párharc visszavágóján, csak a hosszabbításban tudott egyenlíteni. A PSG lesz az Arsenal ellenfele a Bajnokok Ligája május 30-i, budapesti fináléjában.
A címvédő Paris Saint-Germain az 5–4-re megnyert első mérkőzés után az Allianz Arénában sokáig vezetett, végül 1–1-es döntetlenre végzett a Bayern Münchennel a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, így 6–5-ös összesítéssel megnyerte a párharcot. A müncheni visszavágón Harry Kane és az aranylabdás Ousmane Dembélé volt a két gólszerző. A döntő két résztvevője, a PSG és az Arsenal tavaly az elődöntőben találkozott egymással, akkor a francia együttes kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel kerekedett az Ágyúsok fölé.
Mindkét együttes kezdőcsapata egy helyen változott az odavágóhoz képest:
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője a párharc első meccse után azt mondta, úgy készül, hogy a visszavágón legalább három gólt kell szerezniük a továbbjutáshoz.
Ebből az elsőt a francia együttes már a harmadik percben megszerezte! Hvicsa Kvarachelia elhúzott a bal szélen, középre gurította a labdát, és a lendületből érkező Ousmane Dembélé kilenc méterről, ballal a léc alá emelt. 0–1 – VIDEÓ ITT!
A nyolcadik percben először villant a sárga lap, Nuno Mendest figyelmeztették – ennek később még lehet jelentősége, hiszen az ő oldalán játszik Michael Olise, aki az első meccsen rengeteg fejtörést okozott a portugál balhátvédnek.
Az első negyedóra végén mindkét csapat előtt adódott egy ígéretes gólszerzési lehetőség, de a kapusoknak egyik esetben sem kellett közbeavatkozniuk. A 22. percben Luis Díaz elfektette a bal szélen Warren Zaire-Emeryt, majd befelé húzva a bal felső sarkot vette célba, de jócskán fölé lőtt. Öt perccel később Olise dolgozott ki magának lövőhelyzetet azzal, hogy kicselezte Nuno Mendest, ő a jobb felső sarkot vette célba, közel is járt a gólhoz, de a labda centikkel a léc fölött hagyta el a játékteret.
A 32. percben érdekes szituációnak lehettünk szemtanúi: Vitinha a saját tizenhatosán belül rábombázta a labdát Joao Neves magasban lévő kezére, Joao Pinheiro azonban nem ítélt tizenegyest, és a VAR-szobában ülő kollégái sem jelezték neki, hogy rosszul döntött volna.
Két perccel később Neves már a másik kapu előtt volt főszereplő, közeli fejesénél Manuel Neuer bemutatta az első igazán nagy védését ebben a párharcban. Az első félidő utolsó nagy helyzetét a hazaiak alakították ki, Jamal Musiala indult meg középen, kihasználva, hogy a PSG védelme megnyílt előtte, 18 méterről, ballal lőtt is, de Matvej Szafonov nagyot védett. Még ebben a támadásban Musiala jobbal is próbálkozhatott, akkor azonban nem találta el a kaput. A játékrész záró akkordjaként Tah fejelt mellé.
Az első meccshez hasonlóan most is nagy az iram, de ezúttal nincs olyan őrületes rohanás a pályán, mint Párizsban. Főleg a PSG megfontoltabb, amely a vezetés korai megszerzése után taktikus játékkal őrzi az előnyét, és összességében jól féken tartja a Bayern veszedelmes támadótriójának tagjait, Díazt, Olisét és Harry Kane-t.
A szünetben egyik edző sem cserélt. A második félidő első tíz percében nem történt említésre méltó esemény, utána azonban Neuernek rövid időn belül kétszer is résen kellett lennie, előbb Désiré Doué, majd Kvarachelia lövésénél. A 64. percben megint Doué veszélyeztetett, de a Bayern veterán kapusa – aki az elmúlt napok hírei szerint hamarosan újabb egy évvel meghosszabbíthatja a szerződését – ismét szépen védett. A bajoroknak kellenének a gólok, de a PSG-nek vannak helyzetei…
Vincent Kompany a 68. percben védőket cserélt, Stanisic és Tah helyére Davies és Kim Min Dzse érkezett a meccs utolsó negyedére. A vendégeknél elhagyta a pályát a gólszerző (és aranylabdás) Dembélé, akit Bradley Barcola váltott. A hajrához közelítve Douénak volt két újabb lövése, de egyszer sem találta el a kaput, a második kísérleténél Neuer szemmel verte a labdát. A 79. percben Kvarachelia pontot tehetett volna a párharc végére, szép összjáték végén egyedül tört kapura, de védője szorításában hét méterről rosszul találta el a labdát. A PSG előtt ekkor már egyre nagyobb területek és helyzetek adódtak, a Bayern ideje pedig vészesen fogyott.
A 88. percben feléledhettek volna a bajorok reményei, ám a csereként beálló Lennart Karl, majd Laimer lövését is blokkolták a védők. Egy perccel később a túloldalon Barcola tekerését Neuer védte.
Öt perc volt a ráadás a végén, a 94.-ben Harry Kane nagy góljával egyenlített a Bayern München! 1–1
A német szurkolótábor felbátorodott, remélve, hogy kedvenceiknek lesz még egy lehetőségük a kétszer tizenöt perces hosszabbítás kiharcolására, de a PSG okosan lepörgette a hátralévő időt, és nem hagyott már újabb lehetőséget a hazaiaknak. A Bayern tavaly a negyeddöntőben, idén az elődöntőben búcsúzott a legrangosabb európai kupától. A Paris Saint-Germain egymást követő második évben jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe, amelyben május 30-án, Budapesten, a Puskás Arénában az Arsenal lesz az ellenfele.
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) 1–1 (Kane 90+4., ill. O. Dembélé 3.)
Továbbjutott: a Paris Saint-Germain, 6–5-ös összesítéssel
Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP