Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
szedlák levente magyar mezőgazdaság szárazság mezőgazdaság agrárszektor

Most derül ki, hogy menthető-e az idei mezőgazdasági szezon

2026. május 06. 21:02

A tavaszi időjárás nem volt kegyes a magyar mezőgazdasághoz. A szárazságot késői fagyok követték. A szakértő szerint még egy csapadékosabb május sem garancia a fordulatra.

A magyar mezőgazdaság 2026-os szezonja már május elején egyszerre két oldalról került nyomás alá: a rendkívül száraz tavasz mellett az első napokban érkező, szokatlanul erős fagy tovább rontotta a kilátásokat – írja a Portfolio.

A portál összefoglalta: az április 30-i agrometeorológiai helyzetkép szerint az ország mintegy kétharmadában már legalább közepes aszály alakult ki, és több térségben a nagyfokú aszály foltjai is megjelentek. A csapadékhiány számszerűen is drámai: áprilisban országosan átlagosan mindössze 10 milliméter eső hullott, egyes helyeken 4,7 milliméter; miközben a 30 napos hiány 25–45 milliméter, a 90 napos deficit pedig helyenként 70 milliméter körül alakul. Ennek következményeként az őszi vetések fejlődése megtorpant, a tavaszi vetésű kultúráknál pedig már a kelés is nehézkes, így a terméspotenciál romlása korán beépülhet a szezonba.

Szedlák Levente, az Agrárszektor újságírója a Portfólionak nyilatkozva óvatosan fogalmazott: szerinte még egy csapadékosabb május sem garancia a fordulatra. 

A szakmai várakozások egyelőre inkább gyengébb termést valószínűsítenek, miközben a termelők számára a következő hetek időjárása döntheti el, hogy a szezon „menthető” pályára kerül-e, vagy a károk tartósan beépülnek a 2026-os hozamokba és jövedelmekbe.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chiron
2026. május 06. 21:40
Ja, az is most derül ki, hogy menthető-e az idei politikai szezon. Mármint a Fidesz számára. Vagy hullik még ki annyi csontváz, hogy még a hű pártkatonák is csak az állukat keresgélik. Rengeteg becsületes ember munkája dacára, ilyen sötétben sunnyogó NERszaristák miatt, megül a FideszLop lózung. Ki emlékszik még, hogy a Fidesz hatalomra kerülésekor az volt a jelszó: - Aki kilop a közösből annak levágjuk a kezét! A legtöbb mindentjobbantudó maifiatal meg sem fogant még akkor.
Obsitos Technikus
2026. május 06. 21:14
A sátán jól időzítette az aszályt és a kormányváltást. Szabadon jöhet az ukrán meg ardentin szar a magyar piacra, mert nem lesz más.
elcapo-4
2026. május 06. 21:10
Nem kell félni! A poloska felszólította már az állatkert igazgatót , hogy készüljön fel és oldja meg az aszályhelyzetet. Az az idióta esőtáncot fog járni.....mert kb. ennyi esze van a volt komcsi újságírónak.
