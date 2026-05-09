christian sailer fertő - tó szárazság

Tényleg kiszárad a Fertő-tó?

2026. május 09. 09:31

Mutatjuk a legújabb osztrák nyilatkozatot.

2026. május 09. 09:31
Az elhúzódó szárazság a Fertő tó vízszintjére is hatással van, de a helyzet egyelőre nem ad okot aggodalomra - közölte Christian Sailer, a burgenlandi tartományi kormány vízgazdálkodási főosztályának vezetője az APA osztrák hírügynökséggel. 

A tó vízszintje jelenleg 115,43 méterre van az Adriai-tenger szintje felett, ami hat centiméterrel alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és 14 centiméterrel marad el a sokéves átlagtól.

Sailer ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vízállás még jóval magasabb a legalacsonyabb, 2023 májusának elején mért értéknél: jelenleg 34 centiméterrel haladja azt meg. Hozzátette, hogy a térség talajvízszintjei sem alakultak eddig kedvezőtlenül. A szakember szerint az idei szezon első melegebb napjai során már érzékelhető volt a vízszint csökkenése. A csütörtöki csapadék ráadásul csak csekély enyhülést hozott, a térségben átlagosan mindössze nyolc milliméter eső esett. 

A várható meleg és a nád növekedése miatt a következő hetekben tovább nőhet a párolgási veszteség, ezért a tó vízháztartásának stabilizálásához további csapadékra lenne szükség. Sailer arra is felhívta a figyelmet, hogy a szárazság a mezőgazdaságot is érinti. Több gazdálkodó elhalasztotta a vetést, mert a talaj túl száraz, az eső pedig számukra is fontos lenne a munkálatok megkezdéséhez.

Nyitókép: Getty Images


 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. május 09. 10:21
Nem lesz gond. Petro tiszájából árad a fertő.
Obsitos Technikus
2026. május 09. 10:21
"A tónak a 19. században történő kiszáradása volt a legnevezetesebb. 1855-ben vették észre, hogy a tó vize a rendes partjairól visszahúzódik. Eleinte igen lassan, majd szemmel láthatóan beljebb húzódott, míg 1866 júliusában teljesen eltűnt. A fennmaradt iszap annyira telítődött vízzel, hogy veszélyes volt járni benne. A meder 1869-ig teljesen száraz volt, ezért felszántották és gazdasági épületek épültek benne. A kiszáradás oka a nagy szárazság volt, a tavat tápláló patakok vize is elapadt. A kiszáradás után belsejében sók keletkeztek, a szikpor különösen a keleti parton virágzott ki, ezt a lakók összesöpörték és szappant készítettek belőle. A kiszáradás alatt gyakran délibáb jelent meg." (Kb. ugyanekkor volt, hogy a Velencei-tó helyén a székesfehérvári huszárezred gyakorlótere helyezkedett el...)
Obsitos Technikus
2026. május 09. 10:07
Nem először tenné. 130 éve évekig szántóföld volt a helyén, meg házak épültek a mederben.
Bitrex®
2026. május 09. 09:54
Nem tudom, ki hogy van vele, de azok a szélturbinák a háttérben ritka ronda látványt nyújtanak. Ha ingyen adnának ott házat Burgenlandban, akkor sem költöznék oda.
