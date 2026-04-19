Riasztó adatok: kritikus szintre nőtt a vízhiány Magyarországon

A csapadékeloszlás is jelentősen átalakul. A téli hónapokban több csapadék hullik, nyáron viszont kevesebb és kiszámíthatatlanabb módon érkezik. Az elmúlt években jelentős nedvességhiány alakult ki: országos szinten a talajokból mintegy két Duna éves vízhozamának megfelelő vízmennyiség hiányzik, az Alföldön pedig ez a hiány nagyjából két Tisza vízhozamának felel meg.

Az elmúlt 30 évből 23 aszályos volt Magyarországon. Bár télen nőtt a lehulló csapadék mennyisége, ez gyakran nem hó formájában érkezik, így kevésbé tudja feltölteni a talaj vízkészleteit. A modellek szerint a jövőben is lesz csapadék, azonban az rövid idő alatt, intenzív formában hullik le. A magasabb hőmérséklet miatt erősödő párolgás következtében a lehulló víz jelentős része nem hasznosul, hanem visszakerül a légkörbe.