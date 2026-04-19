04. 19.
vasárnap
csapadék kárpát medence mcc klímapolitikai intézet szárazság víz duna

Riasztó adatok: kritikus szintre nőtt a vízhiány Magyarországon

2026. április 19. 11:00

Gyorsabban melegszik a Kárpát-medence: 2050-re 3,6 fokos emelkedést is mérhetünk.

2026. április 19. 11:00
null

Gyorsuló felmelegedést jeleznek előre a Kárpát-medencében az MCC Klímapolitikai Intézet friss modellezései. Az eredményekről Kovács Erik beszélt, aki szerint a térségben a változások üteme meghaladja a korábbi várakozásokat.

A számítások alapján Magyarországon az iparosodás előtti szinthez képest már 1,7 Celsius-fokos melegedés következett be. Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, az évszázad közepére globálisan mintegy 2 fokos emelkedés várható, miközben a Kárpát-medencében ez 3,3–3,6 Celsius-fok is lehet. Ez a régiót Európán belül a mediterrán térség után a második leginkább érintett területté teheti, globálisan pedig a 4–5. helyre kerülhet a kitettség szempontjából.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
A felmelegedés hatására nő a szélsőséges időjárási események gyakorisága is. 

A hőhullámok hossza az eddigi 3–4 napról már 10–14 napra nőtt, és a modellek szerint az évszázad közepére akár 20–25 napig is eltarthatnak.

A csapadékeloszlás is jelentősen átalakul. A téli hónapokban több csapadék hullik, nyáron viszont kevesebb és kiszámíthatatlanabb módon érkezik. Az elmúlt években jelentős nedvességhiány alakult ki: országos szinten a talajokból mintegy két Duna éves vízhozamának megfelelő vízmennyiség hiányzik, az Alföldön pedig ez a hiány nagyjából két Tisza vízhozamának felel meg.

Az elmúlt 30 évből 23 aszályos volt Magyarországon. Bár télen nőtt a lehulló csapadék mennyisége, ez gyakran nem hó formájában érkezik, így kevésbé tudja feltölteni a talaj vízkészleteit. A modellek szerint a jövőben is lesz csapadék, azonban az rövid idő alatt, intenzív formában hullik le. A magasabb hőmérséklet miatt erősödő párolgás következtében a lehulló víz jelentős része nem hasznosul, hanem visszakerül a légkörbe.

A szakértők szerint a kialakuló helyzet kezelésében kulcsszerepe lehet a víz visszatartásának. Az árhullámok idején a víz egy részét el kell vezetni csatornákba, holtágakba és mezőgazdasági területekre, hogy javuljon a talaj vízellátottsága.

Nyitókép forrása: Nelson ALMEIDA / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
2026. április 19. 11:45
Sróf 2026. április 19. 11:37 Petro Madjar egy nagy szar, ha visszaél a bizalmunkkal Sróf a rejtett TISZA szavazó.
Válasz erre
2
0
Sróf
2026. április 19. 11:37
Petro Madjar egy nagy szar, ha visszaél a bizalmunkkal és nem tesz semmit.
Válasz erre
0
1
szim-patikus
•••
2026. április 19. 11:36 Szerkesztve
Szerencsére elbukott a Fidesz, így a növényeknek nem kell rezsivédett vízdíjat fizetnie. (két csepp után meg extrát se)
Válasz erre
3
0
franciscofranco
2026. április 19. 11:35
Sróf 2026. április 19. 11:33 Érthetetlen, mire vár Petro Madjar ekkora felhatalmazással. Ki is ma 2026-04-19-én a kormányfő?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!