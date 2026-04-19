Tisza Párt kötter tamás Lentulai Krisztián Fidesz

„A mindenszarizmussal lőttek minket mellbe” – Kötter Tamás volt a Hotel Lentulai vendége

2026. április 19. 10:16

A Hotel Lentulai választás utáni első adásában Kötter Tamás volt a vendég, és nem köntörfalazott: szerinte a jobboldal nem csupán vereséget szenvedett, hanem egy mélyebb folyamat eredményével szembesült.

2026. április 19. 10:16
Kötter úgy látja, a „mindenszarizmus” olyan hangulatot teremtett, amelyben a valós teljesítmény és a racionalitás háttérbe szorult, helyét pedig az élményalapú, sokszor felszínes politizálás vette át

A beszélgetés során szóba kerül a generációs törés, a fiatalabb választók hozzáállása, valamint az is, hogy a jobboldal miért nem tudott érdemben reagálni erre a változásra.

Kötter szerint a következő időszak inkább hasonlíthat egy hosszú stand-up előadásra, mint klasszikus kormányzásra – de azt is hozzátette: a kijózanodás gyorsabban eljöhet, mint sokan gondolják.

Az adás egyik legfontosabb állítása, hogy a vereség után nem a „minden rossz” típusú kommunikációt kell visszahozni, hanem egy új, tartalmi alapú megszólalást kell felépíteni. A kérdés már csak az: lesz-e, aki ezt meghallja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 98 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
2026. április 19. 11:57
falcatus-2 2026. április 19. 11:54 Most amit elmulasztott, azonnal teljes hangerővel pótolni kell és mindenhová elvinni vidékre, vidéki városokba, falvakba a tiszás horda séfjei által háttérbe szorított eredményeiket. Ki teszi bele a pénzt? Te? Párhuzamosan a Ferenci Orsolyákat meg háttérbe szorítani. Így is kell! Minden Orbán elleni szót azonnal csírájában kell elfojtani!
franciscofranco
•••
2026. április 19. 11:56 Szerkesztve
falcatus-2 2026. április 19. 11:54 Kitett a mandiner egy Kocsis posztot. A hülyét mint te még hülyébbnek néznek.
falcatus-2
2026. április 19. 11:54
" szerinte a jobboldal nem csupán vereséget szenvedett, hanem egy mélyebb folyamat eredményével szembesült...Kötter úgy látja, a „mindenszarizmus” olyan hangulatot teremtett, amelyben a valós teljesítmény és a racionalitás háttérbe szorult, helyét pedig az élményalapú, sokszor felszínes politizálás vette át.." Na végre, hogy fölocsúdnak a kábulatból. Nem szenvedett végzetes vereséget, egy fontos ütközetet vesztett el. Éppen azért, mert maga is kimondta, "a racionalitás háttérbe szorult, helyét pedig az élményalapú, sokszor felszínes politizálás vette át.." Igen, hagyta magát bele rángatni a "mocskos fideszező" banda által. Most amit elmulasztott, azonnal teljes hangerővel pótolni kell és mindenhová elvinni vidékre, vidéki városokba, falvakba a tiszás horda séfjei által háttérbe szorított eredményeiket. Nem késlekedni 3 hónapig nincs pausa menni előre és menni. Találkozókat szervezni mindütt alakossággal. Párhuzamosan a Ferenci Orsolyákat meg háttérbe szorítani. Hajrá! Indulás!
tapir32
2026. április 19. 11:53
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl.: gyermekvédelmi törvény, fiatalok és anyák SzJA mentessége, CSOK, Otthon Start stb.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.