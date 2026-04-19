„A mindenszarizmussal lőttek minket mellbe” – Kötter Tamás volt a Hotel Lentulai vendége

Kötter úgy látja, a „mindenszarizmus” olyan hangulatot teremtett, amelyben a valós teljesítmény és a racionalitás háttérbe szorult, helyét pedig az élményalapú, sokszor felszínes politizálás vette át

A beszélgetés során szóba kerül a generációs törés, a fiatalabb választók hozzáállása, valamint az is, hogy a jobboldal miért nem tudott érdemben reagálni erre a változásra.

Kötter szerint a következő időszak inkább hasonlíthat egy hosszú stand-up előadásra, mint klasszikus kormányzásra – de azt is hozzátette: a kijózanodás gyorsabban eljöhet, mint sokan gondolják.

Az adás egyik legfontosabb állítása, hogy a vereség után nem a „minden rossz” típusú kommunikációt kell visszahozni, hanem egy új, tartalmi alapú megszólalást kell felépíteni. A kérdés már csak az: lesz-e, aki ezt meghallja.