A strandokhoz hasonlóan a fürdők is jelentősen drágulnak az iráni háború miatt

Jelentősen emelkednek idén a strandbelépők árai
A Magyar Fürdőszövetség főtitkára drágulást a jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedéssel indokolta. A belépők ára országosan eltérően emelkedik.
Egy négytagú család számára egyetlen strandolós nap összköltsége könnyen elérheti a 30 ezer forintot is.
Az iráni háború következtében emelkedő energiaköltségek miatt drágulás várható a hazai fürdők és strandok jegyáraiban – számolt be róla az RTL Híradója. Az üzemeltetők költségeinek növekedése miatt országosan átlagosan mintegy
10 százalékos áremelkedésre lehet számítani, míg a fővárosi strandok esetében ennél mérsékeltebb, 5–8 százalék közötti drágulás valószínű.
A Magyar Fürdőszövetség szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy a vendégek fizetőképessége is korlátozott. Balogh Zoltán főtitkár hangsúlyozta: sok fürdő nem tudja teljes mértékben áthárítani a megnövekedett költségeket a látogatókra, ezért egyes üzemeltetők inkább a szezon nyitását is későbbre halasztják.
A drágulás a családi strandolás költségeiben is látványosan megjelenik. Gosztola Judit, a Pénzcentrum elemzője szerint egy négytagú család számára – belépőkkel, parkolással, valamint étel- és italfogyasztással együtt – egyetlen strandolós nap összköltsége könnyen elérheti a 30 ezer forintot is.
