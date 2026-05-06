A strandokhoz hasonlóan a fürdők is jelentősen drágulnak az iráni háború miatt

Az iráni háború következtében emelkedő energiaköltségek miatt drágulás várható a hazai fürdők és strandok jegyáraiban – számolt be róla az RTL Híradója. Az üzemeltetők költségeinek növekedése miatt országosan átlagosan mintegy

10 százalékos áremelkedésre lehet számítani, míg a fővárosi strandok esetében ennél mérsékeltebb, 5–8 százalék közötti drágulás valószínű.

A Magyar Fürdőszövetség szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy a vendégek fizetőképessége is korlátozott. Balogh Zoltán főtitkár hangsúlyozta: sok fürdő nem tudja teljes mértékben áthárítani a megnövekedett költségeket a látogatókra, ezért egyes üzemeltetők inkább a szezon nyitását is későbbre halasztják.