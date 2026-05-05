Jelentősen emelkednek idén a strandbelépők árai

A Magyar Fürdőszövetség főtitkára drágulást a jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedéssel indokolta. A belépők ára országosan eltérően emelkedik.
Mélyen a zsebbe kell nyúlni idén, ha az ember strandra vagy fürdőbe menne, az árak ugyanis a tavalyihoz kepést akár 20 százalékkal is emelkedhetnek a belépők árai.
Minderről Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára beszélt, aki a belépőjegyek várható áráról azt mondta,
országosan átlagosan 10-15 százalékos emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra, az egyes fürdők között azonban jelentős, 5-20 százalék közötti a szórás.
Jelezte, a drágulást a jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedés okozza, mivel hatalmas teljesítményű villanymotorok dolgoznak a szivattyúk működtetésén. Mint mondta, 2024 január elsejétől jelentősen megemelkedett a víz- és csatornadíj is a nem magánszemély felhasználók számára.
Balogh Zoltán a távirati irodát arról is tájékoztatta, hogy
a megszokottól eltérőn nem május 1-jén nyit a fürdők többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén, melynek oka ugyancsak az energiaárak emelkedése.
Hozzátette, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel, június közepétől működnek majd a fürdők.
Az ATV összeállításából az derül ki, hogy a Balaton környéki standoknál is 10-15 százalékos áremelésre kell számítani. Mint írták, a Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat, a szabadstrandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak, többségük addig szabadstrandként használható. Siófok fizetős helyein például május 21-től kell belépőt venni,
az árak átlagosan 10-15 százalékkal emelkedtek, de nő a helyi lakosok kedvezménye is 25-ről 50 százalékra.
Hozzátették, a Velencei-tónál található Tóparty Strandon május 1-jén indul a szezon, az árak nem emelkednek: a felnőtt napijegy 1570, hétvégén 1780 forint, helyi lakosoknak 940 forint.
Nyitókép: Varga György/MTI