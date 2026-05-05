magyar fürdőszövetség strand balaton fürdő belépő

Jelentősen emelkednek idén a strandbelépők árai

2026. május 05. 12:21

A Magyar Fürdőszövetség főtitkára drágulást a jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedéssel indokolta. A belépők ára országosan eltérően emelkedik.

A strandbelépőkért idén is többet kell fizetni.

Mélyen a zsebbe kell nyúlni idén, ha az ember strandra vagy fürdőbe menne, az árak ugyanis a tavalyihoz kepést akár 20 százalékkal is emelkedhetnek a belépők árai. 

Minderről Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára beszélt, aki a belépőjegyek várható áráról azt mondta, 

országosan átlagosan 10-15 százalékos emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra, az egyes fürdők között azonban jelentős, 5-20 százalék közötti a szórás.

 Jelezte, a drágulást a jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedés okozza, mivel hatalmas teljesítményű villanymotorok dolgoznak a szivattyúk működtetésén. Mint mondta, 2024 január elsejétől jelentősen megemelkedett a víz- és csatornadíj is a nem magánszemély felhasználók számára.

Balogh Zoltán a távirati irodát arról is tájékoztatta, hogy 

a megszokottól eltérőn nem május 1-jén nyit a fürdők többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén, melynek oka ugyancsak az energiaárak emelkedése. 

Hozzátette, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel, június közepétől működnek majd a fürdők. 

A Balatonnál is drágáb lesz a belépő

Az ATV összeállításából az derül ki, hogy a Balaton környéki standoknál is 10-15 százalékos áremelésre kell számítani. Mint írták, a Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat, a szabadstrandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak, többségük addig szabadstrandként használható. Siófok fizetős helyein például május 21-től kell belépőt venni, 

az árak átlagosan 10-15 százalékkal emelkedtek, de nő a helyi lakosok kedvezménye is 25-ről 50 százalékra. 

Hozzátették, a Velencei-tónál található Tóparty Strandon május 1-jén indul a szezon, az árak nem emelkednek: a felnőtt napijegy 1570, hétvégén 1780 forint, helyi lakosoknak 940 forint. 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
szim-patikus
2026. május 05. 12:58
Remek. Az ott dolgozók majd csinálják a tömeget.
hernadvolgyi-2
2026. május 05. 12:44
"Gálvölgyi János 2023 nyarán a Heti Libazsír műsorban fejtette ki, hogy a balatoni árak, különösen a lángos drágulása miatt nem nyaral a tóparton, úgy fogalmazva, hogy a Balatonnál pihenni már nem olcsóbb, mint Mallorcán, és a lángos luxustermékké vált." Várjuk a művész úr véleményét a "szabad világban".
sternerregnix
2026. május 05. 12:37
Idén biztos nem megyek nyaralni, majd ha azt látom, hogy tényleg maradnak a családi támogatások, a védett árak, meg minden, ami jóóó.
Sróf
2026. május 05. 12:28
A belépő faszt se érdekel. A lényeg, hogy a lángos mennyibe fog kerülni. Meg tudják-e majd fizetni az éhező családok, vagy sem.
