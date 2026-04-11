magyarországon budapesten tom cruise balaton

Tom Cruise-t és stábját a Balatonnál szúrták ki – titokzatos forgatás zajlik

2026. április 11. 22:18

A világhírű színész április elején a fővárosban is felbukkant.

A Mission: Impossible sztárja, Tom Cruise legújabb projektjének egyes jeleneteit Magyarországon forgatják. A világhírű színészt április elején a fővárosban is látták, miközben a produkció előkészületei zajlottak – írja a Világgazdaság

Nemcsak Budapesten, hanem a Balaton térségében is mozgolódik a stáb. A Sonline értesülései szerint a produkció két BMW R nineT típusú motort szerzett be egy balatonboglári motorkereskedésből a forgatáshoz. Ez a modell különösen népszerű azok körében, akik szeretik a motorokat egyedi átalakításokkal személyre szabni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Az információt Erdős Tamás, a balatonboglári Full Gas tulajdonosa is megerősítette, ahonnan a járműveket bérelte a stáb. Elmondása szerint a motorok előkészítése komoly munkát igényelt: két kollégája két napon keresztül dolgozott rajtuk.

A rendező kérése volt, hogy például a műszerfal és a kipufogó is egységes megjelenést kapjon, így akadt bőven feladat a járművek felkészítésével”

 – tette hozzá.

A rendező személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, annyi azonban ismert, hogy több jelentős hollywoodi produkció is kötődik a nevéhez.

A lap szerint az sem kizárt, hogy a balatoni helyszínen előkészített motorok a 2026 októberére tervezett Digger című filmben is feltűnnek. Mivel a produkció nagy részét az Egyesült Királyságban forgatták, egyelőre kérdéses, hogy Magyarországon is rögzítenek-e további jeleneteket, vagy esetleg egy új, egyelőre titokban tartott projekten dolgozik a stáb a Balaton környékén.

Fotó: Photo12 / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

figyelő4322
2026. április 11. 22:31
Thomas Cruise Mapother IV. Ez Tommy Cruise VALÓDI, születési neve. Vajon mit kereshet a Balatonnál? Milyen filmet forgathat? Azt tudjuk, hogy valszeg nem magyar témájú lehet, hanem talán brit. Bruce Willis moszkvai filmjének nagy részét pl. Budapesten forgatták. Persze egy átlagos amerókainak ez nem tűnt fel.
