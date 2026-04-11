Tom Cruise-t és stábját a Balatonnál szúrták ki – titokzatos forgatás zajlik

A világhírű színész április elején a fővárosban is felbukkant.
A Mission: Impossible sztárja, Tom Cruise legújabb projektjének egyes jeleneteit Magyarországon forgatják. A világhírű színészt április elején a fővárosban is látták, miközben a produkció előkészületei zajlottak – írja a Világgazdaság.
Nemcsak Budapesten, hanem a Balaton térségében is mozgolódik a stáb. A Sonline értesülései szerint a produkció két BMW R nineT típusú motort szerzett be egy balatonboglári motorkereskedésből a forgatáshoz. Ez a modell különösen népszerű azok körében, akik szeretik a motorokat egyedi átalakításokkal személyre szabni.
Az információt Erdős Tamás, a balatonboglári Full Gas tulajdonosa is megerősítette, ahonnan a járműveket bérelte a stáb. Elmondása szerint a motorok előkészítése komoly munkát igényelt: két kollégája két napon keresztül dolgozott rajtuk.
A rendező kérése volt, hogy például a műszerfal és a kipufogó is egységes megjelenést kapjon, így akadt bőven feladat a járművek felkészítésével”
– tette hozzá.
A rendező személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, annyi azonban ismert, hogy több jelentős hollywoodi produkció is kötődik a nevéhez.
A lap szerint az sem kizárt, hogy a balatoni helyszínen előkészített motorok a 2026 októberére tervezett Digger című filmben is feltűnnek. Mivel a produkció nagy részét az Egyesült Királyságban forgatták, egyelőre kérdéses, hogy Magyarországon is rögzítenek-e további jeleneteket, vagy esetleg egy új, egyelőre titokban tartott projekten dolgozik a stáb a Balaton környékén.
Fotó: Photo12 / AFP