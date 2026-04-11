Tom Cruise-t és stábját a Balatonnál szúrták ki – titokzatos forgatás zajlik

A Mission: Impossible sztárja, Tom Cruise legújabb projektjének egyes jeleneteit Magyarországon forgatják. A világhírű színészt április elején a fővárosban is látták, miközben a produkció előkészületei zajlottak – írja a Világgazdaság.

Nemcsak Budapesten, hanem a Balaton térségében is mozgolódik a stáb. A Sonline értesülései szerint a produkció két BMW R nineT típusú motort szerzett be egy balatonboglári motorkereskedésből a forgatáshoz. Ez a modell különösen népszerű azok körében, akik szeretik a motorokat egyedi átalakításokkal személyre szabni.