amit a saját szemével lát, és amit a média állít, az már nem ugyanaz a valóság.

𝘼 𝙠𝙤̈𝙯𝙤̈𝙨 𝙫𝙖𝙡𝙤́𝙨𝙖́𝙜 𝙨𝙯𝙚́𝙩𝙚𝙨𝙚́𝙨𝙚

A modern médiakörnyezet egyik legnagyobb problémája talán nem is az elfogultság önmagában, hanem az, hogy megszűnt a közös információs tér.

Régebben az emberek nagyjából ugyanazokat a híreket nézték.

Lehetett más a véleményük, de legalább ugyanabból az alapvalóságból indultak ki.

Ma azonban az emberek:

- más platformokon vannak,

- más algoritmusokat kapnak,

- más videókat látnak,

- más narratívákban élnek.

És mivel a média egy része egyre inkább politikai identitások mentén működik, a hírfogyasztás is törzsi jellegűvé vált.

Az emberek már nem feltétlenül azt keresik, hogy mi igaz, hanem azt, hogy melyik történet illeszkedik a saját politikai közösségük világképéhez. Talán itt történt az egyik legnagyobb fordulat: a média egy része nemcsak elveszítette a közös valóság fenntartásának képességét, hanem maga is hozzájárult a párhuzamos médiaterek és eltérő valóságérzékelések kialakulásához.

𝘼 𝙡𝙚𝙜𝙣𝙖𝙜𝙮𝙤𝙗𝙗 𝙫𝙚𝙨𝙯𝙚́𝙡𝙮 𝙣𝙚𝙢 𝙏𝙧𝙪𝙢𝙥 𝙫𝙤𝙡𝙩

Hosszú távon talán nem is Donald Trump volt a legnagyobb fordulat, hanem az, hogy egyre többen veszítették el a bizalmukat a médiában.

És ez a kommunikációs jelenség megérkezett vagy talán beérett Magyarországon is... Ezzel nem a régi-ellenzéki médiát szeretnénk megemelni és kizárólagosan a hazai konzervatív médiát hibáztatni, de a választási eredményekből kiderült, hogy a jobboldali média és a kampány üzenetek nem tudtak hatni, még akkor sem, ha az eljutott a szavazókhoz.

... így jutottunk el oda, hogy immár Magyarországon is egy politikai influenszerből lett miniszterelnök.”

