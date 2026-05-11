Magyar Péter első kormányfői beszédében ismét megfenyegette Sulyok Tamást
Megalakult az új parlament, majd miniszterelnökké választották Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket.
De holnap jön a rideg valóság, amelyet világosan előre vetít az első miniszterelnöki beszéd gáttalan agresszivitása. Megkezdődik egy sérült lelkű ember országlása a fideszesek elleni hajszákkal a köztársasági elnöktől a trafikosig.
„A különböző világnézetű elemzők között szinte már konszenzus van abban, hogy a Fidesz vereségének gyökerei a kegyelmi botrányhoz nyúlnak vissza, hogy minden ott kezdődött. Nem osztom ezt a nézetet. Mára az a meggyőződésem alakult ki, hogy a félrecsúszás a 2022-es győzelemmel kezdődött. Akkor kaptak visszaigazolást és rögzültek azok a téves föltételezések, amelyeket talán így lehetne összefoglalni: győztünk, tehát mindent lehet. És ezt a mindent még meg is hosszabbították Bicskéig. Gömbös Gyulának tulajdonítják a mondást, hogy Magyarország kis ország, itt elég egy okos ember. Kialakult ráadásul az a nézet, hogy ez így is van.
Akkor ezt nem így láttam, örültem a győzelemnek és bizakodva vártam a folytatást. Akkor sem tetszett, de elfogadtam, hogy a táborból nincs kibeszélés, mert abból nem megbékélés lesz, hanem ellenünk fordított fegyver. Akkor sem tetszett, de elfogadtam, hogy minden probléma erőből lett megoldva, mert így lehet elkerülni, hogy a magukat progresszívnak nevező, valójában romboló erők végül átvegyék a hatalmat Magyarországon is.
Orbán Viktornak igaza lesz a migráció, a gender és még a háború ügyében is. Az embereket azonban nem az érdekli, ami lesz, hanem ami van.
És ami a 2022-es választás után volt, abból fokról fokra elegük lett. Mire kitört a kegyelmi botrány, a Fidesz az ország lelkét már elveszítette. Ha nem így lett volna, könnyedén elháríthatta volna a botrányt. Az emberek azonban váratlanul megragadható tárgyat kaptak a Fidesz iránti, akkor már kifejlődött ellenszenvük kifejezésére. Meg is ragadták. Attól kezdve a Fidesz védekezésre kényszerült, de ehhez nem találta a megfelelő eszközöket, mert a választás napjáig nem volt vele tisztában, hogy milyen jellegű és mekkora a baj.
Az idei vereség a 2022-es győzelem percétől kezdve benne volt a rendszerben. De ami most következett, azt nem érdemeltük meg. Nem a Fidesz, hanem az ország. Egyelőre még főleg színház van, népünnepély a Kedves Vezetőhöz sereglő tömegekkel (a Kossuth-téri tömegmozgatásért Novák Tata is elismeréssel adózott volna Radnai Márknak), buli van, spektákulum. A fehér papírlapra pedig ma még mindenki ráírhatja a vágyait, és azt képzelheti, hogy meg is valósulnak.
De holnap jön a rideg valóság, amelyet világosan előre vetít az első miniszterelnöki beszéd gáttalan agresszivitása. Megkezdődik egy sérült lelkű ember országlása a fideszesek elleni hajszákkal a köztársasági elnöktől a trafikosig. Megkezdődik a harc az elkonfiskált birtokok újra osztásáért, megkezdődik az érdekcsoportok küzdelme a pénzért és a piacokért.
Mindezt nem lehet majd egy »nyomj egy lájkot«, vagy egy »a miniszterelnök dolgozószobája ablakában éjjel is ég a villany« bejegyzéssel kezelni, de egyelőre kívülről befolyásolni sem lehet. Ezt most ki kell várni.”
Nyitókép forrása: Vasvári Tamás / MTI