05. 11.
Megkezdődik egy sérült lelkű ember országlása

2026. május 11. 15:32

De holnap jön a rideg valóság, amelyet világosan előre vetít az első miniszterelnöki beszéd gáttalan agresszivitása. Megkezdődik egy sérült lelkű ember országlása a fideszesek elleni hajszákkal a köztársasági elnöktől a trafikosig.

Bencsik Gábor
„A különböző világnézetű elemzők között szinte már konszenzus van abban, hogy a Fidesz vereségének gyökerei a kegyelmi botrányhoz nyúlnak vissza, hogy minden ott kezdődött. Nem osztom ezt a nézetet. Mára az a meggyőződésem alakult ki, hogy a félrecsúszás a 2022-es győzelemmel kezdődött. Akkor kaptak visszaigazolást és rögzültek azok a téves föltételezések, amelyeket talán így lehetne összefoglalni: győztünk, tehát mindent lehet. És ezt a mindent még meg is hosszabbították Bicskéig. Gömbös Gyulának tulajdonítják a mondást, hogy Magyarország kis ország, itt elég egy okos ember. Kialakult ráadásul az a nézet, hogy ez így is van.

Akkor ezt nem így láttam, örültem a győzelemnek és bizakodva vártam a folytatást. Akkor sem tetszett, de elfogadtam, hogy a táborból nincs kibeszélés, mert abból nem megbékélés lesz, hanem ellenünk fordított fegyver. Akkor sem tetszett, de elfogadtam, hogy minden probléma erőből lett megoldva, mert így lehet elkerülni, hogy a magukat progresszívnak nevező, valójában romboló erők végül átvegyék a hatalmat Magyarországon is.

És ami a 2022-es választás után volt, abból fokról fokra elegük lett. Mire kitört a kegyelmi botrány, a Fidesz az ország lelkét már elveszítette. Ha nem így lett volna, könnyedén elháríthatta volna a botrányt. Az emberek azonban váratlanul megragadható tárgyat kaptak a Fidesz iránti, akkor már kifejlődött ellenszenvük kifejezésére. Meg is ragadták. Attól kezdve a Fidesz védekezésre kényszerült, de ehhez nem találta a megfelelő eszközöket, mert a választás napjáig nem volt vele tisztában, hogy milyen jellegű és mekkora a baj.

Az idei vereség a 2022-es győzelem percétől kezdve benne volt a rendszerben. De ami most következett, azt nem érdemeltük meg. Nem a Fidesz, hanem az ország. Egyelőre még főleg színház van, népünnepély a Kedves Vezetőhöz sereglő tömegekkel (a Kossuth-téri tömegmozgatásért Novák Tata is elismeréssel adózott volna Radnai Márknak), buli van, spektákulum. A fehér papírlapra pedig ma még mindenki ráírhatja a vágyait, és azt képzelheti, hogy meg is valósulnak.

De holnap jön a rideg valóság, amelyet világosan előre vetít az első miniszterelnöki beszéd gáttalan agresszivitása. Megkezdődik egy sérült lelkű ember országlása a fideszesek elleni hajszákkal a köztársasági elnöktől a trafikosig. Megkezdődik a harc az elkonfiskált birtokok újra osztásáért, megkezdődik az érdekcsoportok küzdelme a pénzért és a piacokért. 

Mindezt nem lehet majd egy »nyomj egy lájkot«, vagy egy »a miniszterelnök dolgozószobája ablakában éjjel is ég a villany« bejegyzéssel kezelni, de egyelőre kívülről befolyásolni sem lehet. Ezt most ki kell várni.” 

Nyitókép forrása: Vasvári Tamás / MTI

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vitez-laszlo
•••
2026. május 11. 18:01 Szerkesztve
Hagyjuk már ezt a gyerekek, gyerekvédelem dumát!!! BAROMSÁG! 2022-ig kit érdekeltek a gyerekek a fideszen kívűl? Hallott valaki 1990 óta a parlamentben a gyerekek védelmében felszólalni bárkit azok közül akik most verik a nyálukat a gyerekekért?? Senki!! A fidesz kezdett el a gyerekvédelemmelfoglalkozni...
savrena
2026. május 11. 17:38
Engem még mindig érdekelne, hogy a kegyelmi ügy véletlen volt, vagy pontosan tervezett? Merthogy miután kiderült, az MP-re épített program tűpontosan és rakétasebességgel futott le.
turul-895
2026. május 11. 17:22
A legnagyobb baj , hogy a szemétkedésen kívül máshoz nem ért . Virágvasárnap után majd eljő még a nagycsütörtök is !
ben2
2026. május 11. 17:22
"Úgy döntöttem, hogy gazember leszek" Shakespeare, III. Richard
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!