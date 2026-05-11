„A különböző világnézetű elemzők között szinte már konszenzus van abban, hogy a Fidesz vereségének gyökerei a kegyelmi botrányhoz nyúlnak vissza, hogy minden ott kezdődött. Nem osztom ezt a nézetet. Mára az a meggyőződésem alakult ki, hogy a félrecsúszás a 2022-es győzelemmel kezdődött. Akkor kaptak visszaigazolást és rögzültek azok a téves föltételezések, amelyeket talán így lehetne összefoglalni: győztünk, tehát mindent lehet. És ezt a mindent még meg is hosszabbították Bicskéig. Gömbös Gyulának tulajdonítják a mondást, hogy Magyarország kis ország, itt elég egy okos ember. Kialakult ráadásul az a nézet, hogy ez így is van.

Akkor ezt nem így láttam, örültem a győzelemnek és bizakodva vártam a folytatást. Akkor sem tetszett, de elfogadtam, hogy a táborból nincs kibeszélés, mert abból nem megbékélés lesz, hanem ellenünk fordított fegyver. Akkor sem tetszett, de elfogadtam, hogy minden probléma erőből lett megoldva, mert így lehet elkerülni, hogy a magukat progresszívnak nevező, valójában romboló erők végül átvegyék a hatalmat Magyarországon is.