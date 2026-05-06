De lépjünk túl ezen. A rendezvényről a leendő miniszterelnöktől tudjuk, hogy annak költségét a Tisza Párt fedezi. Magyarán ez egy pártrendezvény lesz, hiszen az biztosan nem összeférhető, hogy a bármikori magyar kormány bármely párt által finanszíroztassa bármilyen rendezvényét.

A rendezvény, amelynek költségeit a Tisza Párt fizeti – pártrendezvény. Mint ilyen, politikai tevékenység.

Mármost az Alaptörvény 45. cikkely 4. pontja kimondja, hogy, idézem: »A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.«