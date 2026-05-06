Magyar Péterrel tényleg a történelem is véget ért? Meglepő válasz látott napvilágot
A rendezvény, amelynek költségeit a Tisza Párt fizeti – pártrendezvény. Mint ilyen, politikai tevékenység.
„Volna itt némi alkotmánysértés.
Már azon sem könnyen lép túl az ember, hogy egy bizonyos Ruszin-Szendi Romulusz nevű magánember, volt tábornok, még mielőtt akár az országgyűlési mandátumát is átvette volna, nem kérte, hanem bejelentette, hogy a Magyar Honvédség részt vesz az új miniszterelnök beiktatását követő május 9-i Kossuth-téri ünnepségen. Eddig úgy volt, hogy a katonák csak a feljebbvalójuktól fogadhatnak el parancsot.
De lépjünk túl ezen. A rendezvényről a leendő miniszterelnöktől tudjuk, hogy annak költségét a Tisza Párt fedezi. Magyarán ez egy pártrendezvény lesz, hiszen az biztosan nem összeférhető, hogy a bármikori magyar kormány bármely párt által finanszíroztassa bármilyen rendezvényét.
Mármost az Alaptörvény 45. cikkely 4. pontja kimondja, hogy, idézem: »A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.«
Az új kormánynak talán nem kellene alkotmánysértéssel indítania.”
