New York szocialista polgármestere megidézte Margaret Thatchert, aki végül neki adott igazat (VIDEÓ)

A közösségi médiában terjed egy videó, amelyben Zohran Mamdani saját mondatai alatt nyikorogva fordul meg a történelem kereke. A szocialisták új kedvence mellé ugyanis bevágták Margaret Thatcher legendás mondatát, majd nem sokkal később érkezett a kijózanító folytatás.
Zohran Mamdani, New York muszlim szocialista polgármestere egy korábbi beszédében arról elmélkedett, hogy gyakran eszébe jut Margaret Thatcher egyik idézete. A videóban ezután meg is jelenik a néhai brit miniszterelnök legendás mondata, és minden jel arra utal, hogy Mamdani valószínűleg nem egészen erre az idézetre gondolt:
A szocialista kormányok hagyományosan pénzügyi káoszt okoznak. Mindig kifogynak mások pénzéből.
Mamdani erre meglehetősen magabiztosan, és a videó későbbi fordulata fényében utólag különösen balszerencsésen így válaszolt:
Ha valamire barátaim, akkor úgy tűnik, hogy végül is egy szocialistára van szükségetek, aki eltakarítja a mocskot.
A videó azonban itt még nem ér véget. A készítő egy „Három hét múlva” feliratot is bevágott, majd érkezik Mamdani következő nyilatkozata:
Amint azt az elmúlt három hónapban már mondtam, New York városa történelmi méretű költségvetési válsággal néz szembe.
A videó gyorsan körbejárt a közösségi médiában. Az egész jelenet pikantériája, hogy Thatcher legendás mondatát nem politikai ellenfelei húzzák rá Mamdanira, hanem gyakorlatilag saját maga készíti elő a poént, mielőtt néhány héttel később már költségvetési válságról beszélne. A felvétel így nagyjából úgy működik, mint amikor valaki ünnepélyesen előveszi a gereblyét, majd teljes lendületből rá is lép.
Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP