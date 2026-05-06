Zohran Mamdani New York szocialisták Margaret Thatcher

New York szocialista polgármestere megidézte Margaret Thatchert, aki végül neki adott igazat (VIDEÓ)

2026. május 06. 22:31

A közösségi médiában terjed egy videó, amelyben Zohran Mamdani saját mondatai alatt nyikorogva fordul meg a történelem kereke. A szocialisták új kedvence mellé ugyanis bevágták Margaret Thatcher legendás mondatát, majd nem sokkal később érkezett a kijózanító folytatás.

Zohran Mamdani, New York muszlim szocialista polgármestere egy korábbi beszédében arról elmélkedett, hogy gyakran eszébe jut Margaret Thatcher egyik idézete. A videóban ezután meg is jelenik a néhai brit miniszterelnök legendás mondata, és minden jel arra utal, hogy Mamdani valószínűleg nem egészen erre az idézetre gondolt:

A szocialista kormányok hagyományosan pénzügyi káoszt okoznak. Mindig kifogynak mások pénzéből.

Mamdani erre meglehetősen magabiztosan, és a videó későbbi fordulata fényében utólag különösen balszerencsésen így válaszolt:

Ha valamire barátaim, akkor úgy tűnik, hogy végül is egy szocialistára van szükségetek, aki eltakarítja a mocskot.

A videó azonban itt még nem ér véget. A készítő egy „Három hét múlva” feliratot is bevágott, majd érkezik Mamdani következő nyilatkozata:

Amint azt az elmúlt három hónapban már mondtam, New York városa történelmi méretű költségvetési válsággal néz szembe.

A videó gyorsan körbejárt a közösségi médiában. Az egész jelenet pikantériája, hogy Thatcher legendás mondatát nem politikai ellenfelei húzzák rá Mamdanira, hanem gyakorlatilag saját maga készíti elő a poént, mielőtt néhány héttel később már költségvetési válságról beszélne. A felvétel így nagyjából úgy működik, mint amikor valaki ünnepélyesen előveszi a gereblyét, majd teljes lendületből rá is lép.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
gullwing
2026. május 07. 00:10
Látott már valaki nem ostoba balost?!
duro_dorka
2026. május 06. 22:51
Zohran Mamdani radikális iszlamista, a fehér náció egyik legfőbb ellensége Föld nevű bolygón.
