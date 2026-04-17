Mi mozgósítottunk, ők mozgalmat építettek. Az érzelmek ellen sosem nyerhet a pragmatizmus

Közel 2,5 millió magyar ember vár ma válaszokat. 2,5 millió magyar ember áll értetlenül a megérthetetlen előtt. Közéjük tartozom én is. Elemeznem kellene azt, ami ma még elemezhetetlen. Csakhogy a nagy puzzle képét nem látom – vakon tologatom a kis darabokat.

Ez a választás nem egyszerűen arról szólt, hogy két ember, két párt megmérettetett, és az egyik nyert. Nem egy egyszerű focimeccs vagy játszma volt. Itt nem arról volt szó, hogy nyert a jobb, vagy a szerencsésebb. Sok mindent nem látok még tisztán, és hazudnék, ha az ellenkezőjét állítanám. Egyet azonban látok magabiztosan: a 2026-os magyar választás alapjaiban változtatta meg a társadalmunkat, a közvélemény-kutatásokba vetett bizalmat, és talán a legfontosabbat számomra – a jogrendszerbe vetett hitet.