Kohl, Merkel, Mitterrand és Thatcher mellett Orbán Viktor

Az első hely Helmut Kohlé, hiszen amellett, hogy 16 évig volt kancellár és ezzel Angela Merkellel és Orbán Viktorral holtversenyben az elmúlt 50 év leghosszabb ideig regnáló európai vezetője, a leköszönő magyar miniszterelnök egykori politikai mentora is egyben. Kohl

16 éves korától a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) pártjának tagja volt,

39 évesen már Rajna-Pfalz tartomány miniszterelnöke, majd

1982-ben lett a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja.

A CDU politikusa fontos lépéseket tett a francia-német megbékélésért, legnagyobb eredménye pedig Németország újraegyesítése. 1990-ben az NDK és az NSZK egyesülését követően ismét megnyerte a választást, és még két cikluson keresztül vezette kancellárként az országot. 1998-ban azonban az SPD jelöltje, Gerhardt Schröder legyőzte a CDU-t, Kohl pedig visszavonult az aktív politizálástól.

Margaret Thatcher (1979-1990) – a „Vaslady”

A britek legendás miniszterelnöke egy szovjet újságírótól kapta becenevét, amely jól jellemzi politikai karakterét. Az eredetileg vegyészmérnöki diplomával rendelkező Thatcher fiatalon kezdett politizálni, 34 évesen lett országgyűlési képviselő, 45 évesen pedig oktatási miniszter. 1975-ben átvette a konzervatív párt vezetését 4 évvel később pedig Nagy-Britannia miniszterelnökévé választották. A konzervatív politikus legnagyobb eredményei a '70-es évek végének gazdasági recessziója enyhítése érdekében evezetett gazdaságpolitikai lépések, az állami vállalatok privatizációja, a szakszervezetek befolyásának csökkentése, a muaerőpiac rugalmassá tétele és az infláció letörése. Nemzetközi elismertségét fokozta a Falkaland-szigeteki háború megnyerése. A „Vaslady” következetesen ellenezte Nagy-Britanni európai integrációját. Ezzel a nézetével egyedül maradt pártján beül, adózási rendelkezései pedig csökkentették a népszerűségét, így 1990-ben politikai nyomásra lemondott minden pozíciójáról és visszavonult.