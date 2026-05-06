Döntöttek a horvátok: óriásit kaszálhat a Mol, eurótízmilliók érkezhetnek

Az utolsó utáni pillanatban derült ki: óriásit bukhat Magyarország, kiénekelhetik a sajtot a Mol szájából
Erre a riválisra még a Mol sem számíthatott.
Jelentős osztalékfizetésről dönthet az INA.
Jelentős osztalékfizetésről dönthet a horvát INA június 12-i közgyűlése, amely alapján a részvényesek összesen mintegy 168 millió euróhoz juthatnának. A javaslat szerint részvényenként 16,8 eurós kifizetésre kerülne sor, ami nagyjából 65 milliárd forintos nagyságrendet jelent. A kifizetés legkésőbb július 10-ig történhet meg, így rövid időn belül érdemi pénzmozgás indulhat a tulajdonosok fel – írja a VG.
A legnagyobb nyertes a Mol lehet,
amely több mint 82 millió euróra, azaz mintegy 32 milliárd forintra számíthat.
A horvát állam részesedése után hozzávetőleg 75 millió euró (közel 29 milliárd forint) ütheti a markát, míg a kisebbségi részvényesek között összesen mintegy 7,3 millió eurót osztanak szét. A mostani döntés így tovább erősítheti a Mol INA-ból származó bevételi pozícióját.
Az idei osztalék mértéke emelkedést mutat a tavalyi 12 eurós részvényenkénti kifizetéshez képest, ugyanakkor elmarad a 2024-es 24 eurós, illetve a 2023-as 20 eurós szinttől. A mostani javaslat inkább egy stabil, de visszafogottabb osztalékpolitika irányába mutat, amely a részvényesi hozam fenntartását célozza a gyengébb üzleti környezet mellett is.
A vállalat pénzügyi teljesítménye ugyanis érezhetően visszaesett a korábbi csúcsidőszakhoz képest. A 2022-es rekordév 4,646 milliárd eurós árbevételt és 244 millió eurós nyereséget hozott, míg az EBITDA 650 millió euró volt. Ehhez képest a legutóbbi évben az árbevétel 3,765 milliárd euróra, a nettó profit 152 millió euróra, az EBITDA pedig 383 millió euróra csökkent, ami az elmúlt öt év leggyengébb teljesítményének számít.
Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP