ina kifizetés mol

Döntöttek a horvátok: óriásit kaszálhat a Mol, eurótízmilliók érkezhetnek

2026. május 06. 21:46

Jelentős osztalékfizetésről dönthet az INA.

Jelentős osztalékfizetésről dönthet a horvát INA június 12-i közgyűlése, amely alapján a részvényesek összesen mintegy 168 millió euróhoz juthatnának. A javaslat szerint részvényenként 16,8 eurós kifizetésre kerülne sor, ami nagyjából 65 milliárd forintos nagyságrendet jelent. A kifizetés legkésőbb július 10-ig történhet meg, így rövid időn belül érdemi pénzmozgás indulhat a tulajdonosok fel – írja a VG

A legnagyobb nyertes a Mol lehet, 

amely több mint 82 millió euróra, azaz mintegy 32 milliárd forintra számíthat.

A horvát állam részesedése után hozzávetőleg 75 millió euró (közel 29 milliárd forint) ütheti a markát, míg a kisebbségi részvényesek között összesen mintegy 7,3 millió eurót osztanak szét. A mostani döntés így tovább erősítheti a Mol INA-ból származó bevételi pozícióját.

Az idei osztalék mértéke emelkedést mutat a tavalyi 12 eurós részvényenkénti kifizetéshez képest, ugyanakkor elmarad a 2024-es 24 eurós, illetve a 2023-as 20 eurós szinttől. A mostani javaslat inkább egy stabil, de visszafogottabb osztalékpolitika irányába mutat, amely a részvényesi hozam fenntartását célozza a gyengébb üzleti környezet mellett is.

A vállalat pénzügyi teljesítménye ugyanis érezhetően visszaesett a korábbi csúcsidőszakhoz képest. A 2022-es rekordév 4,646 milliárd eurós árbevételt és 244 millió eurós nyereséget hozott, míg az EBITDA 650 millió euró volt. Ehhez képest a legutóbbi évben az árbevétel 3,765 milliárd euróra, a nettó profit 152 millió euróra, az EBITDA pedig 383 millió euróra csökkent, ami az elmúlt öt év leggyengébb teljesítményének számít.

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
BBrutus
2026. május 06. 22:26
Nagyon örülök neki, hogy a MOl eddig is milliárdos befektetői tovább gazdagodnak. Hip-Hip-Hurrá!
figyelő4322
2026. május 06. 22:08
Lehet remélni, hogy a Tisza nem nyúl a MOL jól bevált vezetéséhez, ha egyáltalán megteheti. Hiszen ennél jobb vezetőséget nem valószínű, hogy találnának. A Tiszaros globalista 'szakértők', között különösen nem, mivel azok nem törődnek a nemzeti érdekekkel. Eladnák a Shellnek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!