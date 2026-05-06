ciszterci iskolai főhatóság rubovszky rita 777 podcast apor vilmos katolikus főiskola zsódi viktor gloviczki zoltán Magyar Péter

Az egyházi oktatás valójában a szó jó értelmében a legprogresszívebb irányvonalat képviseli

2026. május 06. 21:01

Az egyházi oktatással szembeni kritika sokszor elavult közhelyekre épül – állapították meg szakemberek a Rubovszky Rita személyét övező közéleti vitával kapcsolatban.

Rubovszky Rita

Az elmúlt időszakban a Rubovszky Rita miniszteri jelöléséről szóló hírek apropóján az egyházi oktatás kérdése a magyar közbeszéd egyik legmeghatározóbb témájává vált. A 777 Podcast adásában Zsódi Viktor piarista tartományfőnök és Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora keresték a választ arra, hogy mi az egyház valódi szerepe a mai iskolarendszerben, és hogyan reflektálnak a szektort érő kritikákra.

A 777 összefoglalója szerint 

a beszélgetés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az egyházi oktatással szembeni kritika sokszor elavult közhelyekre épül. 

Zsódi Viktor atya rámutatott, hogy bár az egyházat gyakran kizárólag konzervatívnak bélyegzik, az oktatásról alkotott képe a második vatikáni zsinat óta 

a legmodernebb, a szó jó értelmében a legprogresszívebb irányvonalat képviseli”. 

Gloviczki Zoltán ezt azzal egészítette ki, hogy már az 1965-ös zsinati dokumentumok is rögzítették:

a katolikus nevelésnek a legkorszerűbb lélektani és neveléstudományi elvek mentén kell működnie.

A közbeszédben megjelenő egyik legélesebb kritika a gyermekvédelem területét érinti. Zsódi Viktor atya hangsúlyozta, hogy 

a magyar katolikus egyház számos olyan proaktív lépést tett a gyermekvédelmet illetően, amely nemzetközi szinten is elismerést váltott ki. 

Kiemelte a Szerzetesi Irodának az Emberi Méltóság Stratégiáját, amelyet a pápai bizottság is méltatott.

Sok esetben pionír a katolikus egyház napjainkban ebben a kérdésben, és méltánytalan az a pozíció, amit ránk osztanak” 

– fogalmazott a tartományfőnök.

A beszélgetésben kitértek Rubovszky Rita esetére is, akit a szakértők kiváló szakembernek tartanak, és akinek személyét a közbeszédben méltatlan politikai és vallási támadások érték. Gloviczki szerint 

Rubovszky egyfajta „hétköznapi mártírként” vitte el a hátán a diskurzus indulatait. 

Úgy vélekedett, ez az eset is rávilágított arra, hogy a magyar közbeszédnek még tanulnia kell az európai diskurzus formáit, és a katolikus értelmiségnek felelősséggel kell belépnie ezekbe a vitákba.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nem tetszett a katolikus tanár Magyar Péter vallásellenes támogatóinak

Mint ismert, korábban felröppent a sajtóban, hogy Magyar Péter Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek, ez pedig sok tiszás szavazót felháborított. Köztudott ugyanis, hogy a Tisza választási győzelmének egyik legfőbb tényezője az volt, hogy liberális és egyházellenes influenszerek arra buzdították követőiket, szavazzanak Magyar Péterre.

A hír hallatán közülük többen is felháborodásuknak adtak hangot, például Pankotai Lili és Molnár Áron (noÁr).

A Magyar Ateista Társaság később közleményben mutatott rá, hogy a Tisza-szavazók többsége nem vallásgyakorló, majd felszólították Magyar Pétert, hogy a vallástalanok és az ateisták érdekeit is képviselje.

Mindez szerepet játszhatott abban, hogy Magyar Péter végül engedett a liberálisabb vagy egyenesen vallásellenes szárnynak, és nem Rubovszkyt kérte fel az oktatási tárca vezetésére, hanem Lannert Juditot.

Rubovszky Rita az őt ért támadásokról: „Ez fájdalmas tapasztalat volt”

Később Rubovszky Rita reagált az őt ért támadásokra. 

Mint fogalmazott: „Az elmúlt időszakban az én személyem körül kialakult polémia – amely sokak számára talán ismerős – valójában nem rólam, hanem erről a hiányról szólt.”

Hozzátette: 

Ez a vita – a sajtóban és a közösségi felületeken zajló, olykor indulatos népgyűlés –  azonban furcsa módon éppen azt hagyta ki, amiről beszélni látszott. Az iskola nemhogy a láthatáron nem volt, de még a határon sem. 

Nem az iskoláról vitatkoztunk. Nem a mindennapjairól, nem a valóságáról. Hanem képekről. Elképzelésekről. Vágyakról és félelmekről.”

Szerinte

szülők, diákok, nagyszülők nem arról beszéltek, ami van, hanem arról a képről, amit az iskoláról, vagy éppen a katolikus iskoláról gondolnak.”

A Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója kifejtette: 

Ez fájdalmas tapasztalat volt. Egy olyan országban különösen, amely sokszor hordozza magában a feldolgozatlan múlt reflexeit, egyfajta közös, poszttraumás érzékenységet. 

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Gubbio
•••
2026. május 06. 22:23 Szerkesztve
1) Ideális esetben - ami nincs, de megcélozható - a gyerek a családból hozott hittel, vagy kisgyermekként a hit csírájával lép be egy katolikus (keresztény) tanintézménybe. Tehát neki a hit "evidencia", természetes közeg, a profán tárgyakat tanító tanárok pedig nem "hittantanárok" a szó elsődleges értelmében. Így az ilyen gyermekekben a hit IS a maga természetes úrján fejlődik, és a profán "tudományok", ismeretek elsajátítása is a magát megillető helyre kerül. Így volt ez a kommunizmus idején működő 8 szerzetesi gimnáziumban. Egész életre meghatározó élmény és "siker" volt ezekben az iskolákban tanulni, míg - jóllehet kényszerűségből - világi tanerők behívásával felhígulásuk el nem kezdődött a 80-as évektől kezdve. 2) A mára túlgyarapodott "keresztény", egyházi fennhatóság alatt működő iskolák kontraproduktívak a hit megőrzése/fejlesztése szempontjából. A tanári kar 80%-a felületes hívő, 90%-a balliberális szemléletű. U.i.: Néha a kevesebb TÖBB. Mint ebben az esetben is.
BBrutus
2026. május 06. 22:10
Nálunk az egyházi oktatásra való átállás azt jelentette, hogy az addig ingyenes iskolabusz, onnantól kezdve havi 6000 Ft/ gyerek lett. És van már hétfői áhitat, amiről a pap rendszeresen elkésik. Van még havi 1 vasárnap kötelező mise is, amin az egész családnak részt kell venni. Tetszik, vagy nem tetszik.
cint04
2026. május 06. 21:51
Nem értem a problémát, mégis mit vártak? A környezetemben levő a húsvéti feltámadáson az első sorban tülekedő (gyónás nélkül áldozó) katolikusok is mentek ostoba zombi módjára húzni a tiszára. És neeem nem, csak a jó értelemben progresszívek, hanem a szó legszorosabb értelmében azok. Egészen döbbenetes. Persze az is igaz egy jobb pl katolikus gimiben az osztályok felében ott nyüzsögnek a közismerten libsi komcsi ateista családok színe virága. Ld: az a pankotai nevű rémség. Naja a pénz nagy úr... Piaristák meg különösen a bögyömbe vannak. A mindenhonnan összegereblyézett elitgyerek - na úgy könnyű... A nagyobbik különben egy katolikus fenntartású áltisiben kezdte, a kisebbet már a 'sarki' államiba irattuk aztán egy év után a nagyobbat is áthoztuk.
Obsitos Technikus
2026. május 06. 21:23
Soroljam, ki mindenki került onnan ki a liberálglobalizmus legnagyobb dicsőségére??
