Csődről és drámáról írnak a németek – nem értik, mi történt Veszprémben

hiába játszottak 40 percig tanárian a Rókák, a meccs utolsó harmadára váratlanul összeestek, a veszprémi Mikael Appelgren kapus megbabonázta őket, így végül a parádézó Mathias Gidsel 13 gólja sem tudta ellensúlyozni a teljes csődöt.

A német Sport1 egyetért abban, hogy a fővárosi együttes hatalmas lehetőséget hagyott kihasználatlanul az idegenbeli előny elherdálásával, s úgy vélik, ez akár a csapat idei négyes döntőjébe is kerülhet. Hozzáteszik, az újabb kudarc különösen fájó lenne annak fényében, hogy az első BL-győzelme után áhítozó, tavalyhoz képest még jobban megerősített Berlin

legutóbb az utolsó akadályban, a fináléban bukott el a hazai rivális Magdeburggal szemben – amely viszont a Pick-Szeged otthonában aratott szerdai, 35–28-as sikerével ismét óriási lépést tett a Final Four felé.

A Veszprém jövő szerdán Berlinben, a Szeged pedig csütörtök este Magdeburgban vívja a BL-negyeddöntő visszavágóját.