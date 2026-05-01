05. 01.
péntek
Füchse Berlin Pick-Szeged Final Four Bajnokok Ligája Veszprém Magdeburg kézilabda

Csődről és drámáról írnak a németek – nem értik, mi történt Veszprémben

2026. május 01. 11:23

Újabb fájó kudarc kapujában? A Veszprémben ötgólos előnyét leadó Füchse Berlin saját magát hozta nehéz helyzetbe a BL-ben, miközben németországi riválisa megint simán gyalogolhat be a négyes döntőbe.

2026. május 01. 11:23
Hatalmas feltámadás után aratott lélektanilag is nagyon fontos győzelmet a Veszprém férfi kézilabdacsapata csütörtök este a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén. A magyar együttes a végső győzelemre is favorit Füchse Berlint győzte le 35–34-re úgy, hogy húsz perccel a lefújás előtt még ötgólos hátrányban volt. Ligetvári Patrikék innen álltak föl, s fordították meg az összecsapást, ami komoly visszhangokat váltott ki Németországban is.

A németek a végjátékban nem tudták tartani a veszprémieket (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Kijózanító német reakciók

A német lapok berliniekkel kapcsolatos előzetes hurráoptimizmusa természetesen jócskán alábbhagyott a fájó vereség után, a visszavágó előtt már jóval borúlátóbbak a fővárosi esélyeket illetően. A bz-berlin.de például kiemeli, 

hiába játszottak 40 percig tanárian a Rókák, a meccs utolsó harmadára váratlanul összeestek, a veszprémi Mikael Appelgren kapus megbabonázta őket, így végül a parádézó Mathias Gidsel 13 gólja sem tudta ellensúlyozni a teljes csődöt.

A német Sport1 egyetért abban, hogy a fővárosi együttes hatalmas lehetőséget hagyott kihasználatlanul az idegenbeli előny elherdálásával, s úgy vélik, ez akár a csapat idei négyes döntőjébe is kerülhet. Hozzáteszik, az újabb kudarc különösen fájó lenne annak fényében, hogy az első BL-győzelme után áhítozó, tavalyhoz képest még jobban megerősített Berlin 

legutóbb az utolsó akadályban, a fináléban bukott el a hazai rivális Magdeburggal szemben – amely viszont a Pick-Szeged otthonában aratott szerdai, 35–28-as sikerével ismét óriási lépést tett a Final Four felé. 

A Veszprém jövő szerdán Berlinben, a Szeged pedig csütörtök este Magdeburgban vívja a BL-negyeddöntő visszavágóját.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
baronet
2026. május 01. 11:46
Hazai pályán simaliba a Berlinnek. Egy gól semmire se elég kint.
balatontihany-25
2026. május 01. 11:28
Harmatos kis előny, Berlinben pillanatok alatt elillan.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!