Csődről és drámáról írnak a németek – nem értik, mi történt Veszprémben

„Nem sokan hittek bennünk” – a Veszprém egyetlen magyarja a PSG–Bayern csúcsmeccshez hasonlította a BL-favorit legyőzését
Ligetvári Patrik szerint 3 év után bejuthatnak a final fourba.
Újabb fájó kudarc kapujában? A Veszprémben ötgólos előnyét leadó Füchse Berlin saját magát hozta nehéz helyzetbe a BL-ben, miközben németországi riválisa megint simán gyalogolhat be a négyes döntőbe.
Hatalmas feltámadás után aratott lélektanilag is nagyon fontos győzelmet a Veszprém férfi kézilabdacsapata csütörtök este a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén. A magyar együttes a végső győzelemre is favorit Füchse Berlint győzte le 35–34-re úgy, hogy húsz perccel a lefújás előtt még ötgólos hátrányban volt. Ligetvári Patrikék innen álltak föl, s fordították meg az összecsapást, ami komoly visszhangokat váltott ki Németországban is.
A német lapok berliniekkel kapcsolatos előzetes hurráoptimizmusa természetesen jócskán alábbhagyott a fájó vereség után, a visszavágó előtt már jóval borúlátóbbak a fővárosi esélyeket illetően. A bz-berlin.de például kiemeli,
hiába játszottak 40 percig tanárian a Rókák, a meccs utolsó harmadára váratlanul összeestek, a veszprémi Mikael Appelgren kapus megbabonázta őket, így végül a parádézó Mathias Gidsel 13 gólja sem tudta ellensúlyozni a teljes csődöt.
A német Sport1 egyetért abban, hogy a fővárosi együttes hatalmas lehetőséget hagyott kihasználatlanul az idegenbeli előny elherdálásával, s úgy vélik, ez akár a csapat idei négyes döntőjébe is kerülhet. Hozzáteszik, az újabb kudarc különösen fájó lenne annak fényében, hogy az első BL-győzelme után áhítozó, tavalyhoz képest még jobban megerősített Berlin
legutóbb az utolsó akadályban, a fináléban bukott el a hazai rivális Magdeburggal szemben – amely viszont a Pick-Szeged otthonában aratott szerdai, 35–28-as sikerével ismét óriási lépést tett a Final Four felé.
A Veszprém jövő szerdán Berlinben, a Szeged pedig csütörtök este Magdeburgban vívja a BL-negyeddöntő visszavágóját.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba