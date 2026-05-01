„Nem sokan hittek bennünk” – a Veszprém egyetlen magyarja a PSG–Bayern csúcsmeccshez hasonlította a BL-favorit legyőzését

Mégis mi történt Veszprémben? A magyar csapat brutális utolsó 5 perccel nyerte meg a drámai meccset a tavalyi BL-döntős ellen
Ezzel három év kihagyás után a bakonyiak akár visszatérhetnek a final fourba.
Ligetvári Patrik szerint nem sokan hittek abban, hogy legyőzhetik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája legnagyobb favoritjának tartott Füchse Berlint. A magyar játékos a Mandinernek nyilatkozott a One Veszprém sikere után a negyeddöntő első felvonásában.
Elképesztő végjáték után a One Veszprém csapata 35–34-es győzelmet aratott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a sorozat egyik legnagyobb favoritja, a német Füchse Berlin ellen. Mindezt úgy, hogy a második félidőben 5-tel is vezettek a vendégek a Veszprém Arénában, míg a magyar csapat először az 53. percben került előnybe.
„Próbáltunk felkészülni abból, amit a Berlin csinál, meg tudtuk lepni őket, és fantasztikus meccset tudtunk játszani velük” – mondta el mosolyogva a Mandinernek a bakonyiak egyetlen magyar pályára lépője, Ligetvári Patrik. – „A szünetben azt beszéltük, próbáljuk ugyanazt csinálni, amit az edzésen is gyakoroltunk, mert akkor meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Igaza lett a mesternek. Hittünk abban, amit csináltunk, mert tudtuk, hogy a Berlin ezt a tempójú támadójátékot nem fogja a végéig bírni.”
Rengeteg gól esett a találkozón, alig negyedóra után már 13–13 állt az eredményjelzőn.
A mai mérkőzés valóban nem a védelmekről szólt, az ilyen nem az edzők kedvence. De tudok hasonló példát mondani, a futball BL-ben a PSG–Bayern München is ilyen találkozó volt.
Kívülről biztosan szórakoztató mérkőzés volt. A pozitívum az, hogy Berlinben általában jobban szoktunk játszani, mint hazai pályán. Reméljük, most is így lesz. Nekünk lesz egy bajnoki mérkőzésünk a visszavágó előtt, így a németek többet tudnak ellenünk készülni, de úgy megyünk Berlinbe, hogy nyerni szeretnénk.”
A Veszprém Arénában még a megszokottnál is őrültebb volt a hangulat: az utolsó 10 percet a lelátón már mindenki állva nézve végig, és gyakorlatilag nem volt külön B közép, mindenki fanatikussá vált, és szurkolt.
„Nemcsak a lelátón volt őrület, hanem a kispadon és a pályán is. Szerintem pont egy ilyen mérkőzés hiányzott ennek a csapatnak.
Ha megnézzük az évadunkat, hogy honnan indultunk, és most mennyien hittek bennünk, mondhatom, hogy nem sokan. Akikkel találkoztam, azt mondták, hogy kilátogatnak ugyan erre a mérkőzésre, de a Berlin az esélyesebb.
Mi hittünk saját magunkban, fel tudtuk magunkat építeni, hittünk abban, amit az edzőnk mondott.”
Ligetvári arról is beszélt: szerinte a BL idei kiírásának legnagyobb favoritját tudták legyőzni.
„Ha megnézzük a Berlin statisztikáit, gyakorlatilag a legnagyobb esélyes az idei BL-győzelemre, de nyilván ezek csak számok, amikről tudnak az emberek beszélni a közösségi médiában. A sportban viszont bármi megtörténhet, és hiába van náluk a világ legjobb játékosa, csapatként nyerhetünk Berlinben is. Nyilván nagyon jó együttesről beszélünk, maximális alázattal és becsülettel beléjük fogunk állni, és nyerni szeretnénk.”
A mérkőzés után az ünneplés közepette a veszprémi közönség kiadta az ukázt, ugyanis azt skandálták egyöntetűen, hogy „final four, final four!”
„Nyilván mindenkinek ez a vágya, mert az elmúlt években nem sikerült sajnos bejutnunk. Tavaly a Magdeburg elleni mindenki minket várt, de sajnos nem sikerült. Ilyenkor tavasszal dől el, milyen egy csapat idénye, akárhogy is játszottál ősszel, ilyenkor érheted el azt az eredményt, ami után megítélnek.
Egygólos előnnyel megyünk Berlinbe, ami nem sok, de ha azzal a mentalitással, felfogással tudunk kimenni, mint ma, akkor semmi sem lehetetlen.”
A berlini visszavágót jövő szerdán 18.45-kor rendezik.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba