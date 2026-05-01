„Nem sokan hittek bennünk” – a Veszprém egyetlen magyarja a PSG–Bayern csúcsmeccshez hasonlította a BL-favorit legyőzését

„Nemcsak a lelátón volt őrület, hanem a kispadon és a pályán is. Szerintem pont egy ilyen mérkőzés hiányzott ennek a csapatnak.

Ha megnézzük az évadunkat, hogy honnan indultunk, és most mennyien hittek bennünk, mondhatom, hogy nem sokan. Akikkel találkoztam, azt mondták, hogy kilátogatnak ugyan erre a mérkőzésre, de a Berlin az esélyesebb.

Mi hittünk saját magunkban, fel tudtuk magunkat építeni, hittünk abban, amit az edzőnk mondott.”

Ligetvári arról is beszélt: szerinte a BL idei kiírásának legnagyobb favoritját tudták legyőzni.

„Ha megnézzük a Berlin statisztikáit, gyakorlatilag a legnagyobb esélyes az idei BL-győzelemre, de nyilván ezek csak számok, amikről tudnak az emberek beszélni a közösségi médiában. A sportban viszont bármi megtörténhet, és hiába van náluk a világ legjobb játékosa, csapatként nyerhetünk Berlinben is. Nyilván nagyon jó együttesről beszélünk, maximális alázattal és becsülettel beléjük fogunk állni, és nyerni szeretnénk.”