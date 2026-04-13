A végén kinyílt az olló, a veszprémiek örülhetnek

Kifakadt a Szegedről kirúgott világklasszis: óriásit csalódott a magyar klubban
A Tisza-parti klub egyoldalúan felbontotta a BL-győztes sztárjátékos szerződését.
A címvédő és listavezető Veszprém házigazdaként 30–24-re legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda NB I hétfői rangadóján.
A Szeged létszámfölényes támadójátékkal, vagyis üres kapuval és két irányítóval kezdte a meccset. A Veszprém 3–1-re és 4–2-re is vezetett, ám ellenfele Mikler Roland védéseire és Bánhidi Bence góljaira alapozva fordított és 7–5-re ellépett. Öt perccel a szünet előtt voltak először háromgólos előnyben a valamivel pontosabban célzó csongrádiak (10–13), és ezt a különbséget meg is őrizték az első félidő végéig (11–14).
A tabella állása miatt a mérkőzésnek nem volt olyan komoly tétje, mint a Veszprém–Szeged rangadók többségének szokott,
és ez látszott is: kemény és férfias volt a küzdelem, de nem durva, ennek köszönhetően lendületesebb, látványosabb volt a játék.
Két perc telt el a második felvonásból, amikor egyenlítettek a bakonyiak, ugyanis kihasználták ellenfelük üres kapus játékát (14–14). A meccs kétharmadánál már a Veszprém állt jobban – 4–3 után ismét –, részben annak köszönhetően, hogy hatékonyabbá vált a védekezése. A szegedi kapusteljesítmény némileg visszaesett Tobias Thulin becserélése után, ezért visszatért Mikler, de ő sem tudta megakadályozni, hogy tovább növelje a különbséget a házigazda (22–19).
A rangadó az 55. percben dőlt el, amikor első alkalommal vezetett néggyel a – tabellán továbbra is százszázalékos – Veszprém, amely a szünet után sokkal lendületesebben és jobban kézilabdázott, mint előtte, és az utolsó negyedórában 8–3-as sorozattal tette fölényessé sikerét (30–24).
Mikael Appelgren nyolc védéssel járult hozzá a győzelemhez. A túloldalon Marin Jelinic hatszor talált be, Mikler Roland hat, Tobias Thulin két lövést hárított.
A két csapat 206. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és hét döntetlen mellett 142. alkalommal nyert a Veszprém. Legközelebb szombaton Győrben, a Magyar Kupa elődöntőjében találkoznak egymással a nagy riválisok.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 30–24 (11–14)
Legjobb dobók: Martinovic 7, Hesam 6, Elísson 5, ill. Jelinic 6, Toto 3, Bánhidi 3
A BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA 22 FORDULÓ UTÁN
Az alapszakasz első két helyezettje játszhatja majd a bajnoki döntőt.
Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás
