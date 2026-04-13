Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 13.
hétfő
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
OTP Bank-Pick Szeged ONE Veszprém férfi kézilabda NB I kézilabda

A végén kinyílt az olló, a veszprémiek örülhetnek

2026. április 13. 20:03

A címvédő és listavezető Veszprém házigazdaként 30–24-re legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda NB I hétfői rangadóján.

2026. április 13. 20:03
null

A Szeged létszámfölényes támadójátékkal, vagyis üres kapuval és két irányítóval kezdte a meccset. A Veszprém 3–1-re és 4–2-re is vezetett, ám ellenfele Mikler Roland védéseire és Bánhidi Bence góljaira alapozva fordított és 7–5-re ellépett. Öt perccel a szünet előtt voltak először háromgólos előnyben a valamivel pontosabban célzó csongrádiak (10–13), és ezt a különbséget meg is őrizték az első félidő végéig (11–14).

A tabella állása miatt a mérkőzésnek nem volt olyan komoly tétje, mint a Veszprém–Szeged rangadók többségének szokott,

és ez látszott is: kemény és férfias volt a küzdelem, de nem durva, ennek köszönhetően lendületesebb, látványosabb volt a játék.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Két perc telt el a második felvonásból, amikor egyenlítettek a bakonyiak, ugyanis kihasználták ellenfelük üres kapus játékát (14–14). A meccs kétharmadánál már a Veszprém állt jobban – 4–3 után ismét –, részben annak köszönhetően, hogy hatékonyabbá vált a védekezése. A szegedi kapusteljesítmény némileg visszaesett Tobias Thulin becserélése után, ezért visszatért Mikler, de ő sem tudta megakadályozni, hogy tovább növelje a különbséget a házigazda (22–19).

TOTO, Jérémy; MARTINOVIC, Ivan
Ivan Martinovic (pirosban) volt a mezőny legeredményesebb játékosa / Fotó: MTI / Vasvári Tamás

A rangadó az 55. percben dőlt el, amikor első alkalommal vezetett néggyel a – tabellán továbbra is százszázalékos – Veszprém, amely a szünet után sokkal lendületesebben és jobban kézilabdázott, mint előtte, és az utolsó negyedórában 8–3-as sorozattal tette fölényessé sikerét (30–24).

  • Ivan Martinovic hét, 
  • Ahmed Hesam hat, 
  • Bjarki Már Elísson öt góllal, 

Mikael Appelgren nyolc védéssel járult hozzá a győzelemhez. A túloldalon Marin Jelinic hatszor talált be, Mikler Roland hat, Tobias Thulin két lövést hárított.

A két csapat 206. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és hét döntetlen mellett 142. alkalommal nyert a Veszprém. Legközelebb szombaton Győrben, a Magyar Kupa elődöntőjében találkoznak egymással a nagy riválisok.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 30–24 (11–14)
Legjobb dobók: Martinovic 7, Hesam 6, Elísson 5, ill. Jelinic 6, Toto 3, Bánhidi 3

A BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA 22 FORDULÓ UTÁN

  1. veszprém 44 pont
  2. szeged 37
  3. tatabánya 34

Az alapszakasz első két helyezettje játszhatja majd a bajnoki döntőt.

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!