A végén kinyílt az olló, a veszprémiek örülhetnek

A Szeged létszámfölényes támadójátékkal, vagyis üres kapuval és két irányítóval kezdte a meccset. A Veszprém 3–1-re és 4–2-re is vezetett, ám ellenfele Mikler Roland védéseire és Bánhidi Bence góljaira alapozva fordított és 7–5-re ellépett. Öt perccel a szünet előtt voltak először háromgólos előnyben a valamivel pontosabban célzó csongrádiak (10–13), és ezt a különbséget meg is őrizték az első félidő végéig (11–14).

A tabella állása miatt a mérkőzésnek nem volt olyan komoly tétje, mint a Veszprém–Szeged rangadók többségének szokott,

és ez látszott is: kemény és férfias volt a küzdelem, de nem durva, ennek köszönhetően lendületesebb, látványosabb volt a játék.