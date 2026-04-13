04. 13.
hétfő
Választás 2026
sulyok tamás Tisza Párt május országgyűlés Magyar Péter választás kormányalakítás

Sulyok Tamás üzent az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőinek

2026. április 13. 16:46

Szerdán friss információk érkezhetnek az új országgyűlési felállásról.



A választás után egy nappal Sulyok Tamás köztársasági elnök közösségi oldalán közölte, 

a szerdai napra személyes egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter a nemzetközi sajtótájékoztatóján arról is beszélt, a szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, és a köztársasági elnöknek 30 nappal az országgyűlési választások után össze kell hívnia az új országgyűlés alakuló ülését. Ezután felszólította az államfőt, hogyha lehet ne várjon május 12-ig, ha lehet már május 5-re vagy még korábbra hívja össze az alakuló ülést, és mielőbb kérje fel őt kormányalakításra.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zrx8
2026. április 13. 17:03
Engem azért érdekelne, hogy az OEVK-k bejövő szavazatszámainak összesítése fölött van-e valamilyen humán ellenőrzés ? Ha nincs, és minden gépi úton zajlik, akár meg is hackelhették az ukránok.
komloisracok
2026. április 13. 17:03
Poloska megint szívott
cinkegolyó
2026. április 13. 17:01
Mi olyan sürgős? A 90 milliárdocska aláírása az ukránok számára? Nem kell elsietni!
szim-patikus
•••
2026. április 13. 16:51 Szerkesztve
személyes egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit ----- ugyan minek? Nem találja az ajtót, vagy nem akar rajta majd magától kimenni? (mindjárt behányok)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!