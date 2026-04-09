„Te ilyet is tudsz?” – saját társa is meglepődött a magyar válogatott klasszis produkcióján

A ferencvárosi játékos megoldását csodálják Európában
Nem akármilyen passzt adott.
Nem tudta megállítani a Kielce a Szegedet. A magyar csapat van ott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A meccs után Bodó Richárt értékelt.
Az OTP Bank-Pick Szeged negyeddöntőbe jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel a rájátszás első fordulójának 26–23-ra megnyert első mérkőzését követően a szerdai visszavágón 32–32-es döntetlent játszott a lengyel Industria Kielce otthonában. A magyar csapat továbbjutása után az a Bodó Richárd értékelt, aki az első félidő végén időntúli szabaddobásból szerzett gólt.
Csak azt láttam, hogy felugrik egy védő, és keletkezik egy rés. Bement, nagyon örültem neki, mert szerintem ez egy fontos gól volt”
– idézte a válaszát a szegedi klub honlapja.
„Le a kalappal mindenki előtt, aki pályára lépett. Végig küzdöttünk, bíztattuk egymást, szurkoltunk. Brutálisan nehéz meccs volt, és egy nagyon jó Kielce ellen harcoltuk ki a továbbjutást. Volt olyan időszak, amikor ők álltak továbbjutásra, de hittünk abban, hogy mi jutunk tovább. Ez hatalmas energiát mozgatott bennünk. Jó látni a csapatot, hogy megyünk előre, együtt vagyunk.
Tudjuk, hogy hosszú még az idény, de most nagyon egyben vagyunk”
– jelentette ki Bodó, aki külön kitért a végjátékra.
„Fontos volt, hogy Mikler Roland újból védett, és abból gyors lerohanás gólokat szereztünk.
Még azt szeretném kiemelni, hogy Roli parádésan vezette mezőnyben a labdát, mondtam is neki a meccs után: »Ilyet is tudsz?« Erre ő csak annyit mondott: »Igen!« A rutin nála van, és ez sokat jelent. Innentől egy a célunk: megyünk tovább, csak előre!”
A lengyel sajtóban a kielce.tvp úgy fogalmazott, hogy ezzel vége a csapat Final Four-ról szőtt álmainak, ami jól mutatja, hogy a Kielce számára mekkora kudarc az, hogy a negyeddöntőbe sem tudott bejutni.
A cikk a találkozó hajráját úgy foglalta össze, hogy úgy tűnt, az őrült roham után a hazaiak biztosítják helyüket a legjobb nyolc közé, de aztán az utolsó percekben hibát hibára halmoztak támadásban, a Szeged pedig ezt könyörtelenül megbüntette.
„31–27 után a Szeged sorozatban négy gólt lőtt. Egy perccel a vége előtt Imanol Garciandia 31–31-re módosította az eredményt, a magyar szurkolók pedig elkezdhettek ünnepelni.”
