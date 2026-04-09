A ferencvárosi játékos megoldását csodálják Európában

„Te ilyet is tudsz?” – saját társa is meglepődött a magyar válogatott klasszis produkcióján
Bravúros siker a Szegedtől.
Klujber Katrint méltatja az EHF. A Ferencváros játékosa gyönyörű passzt adott a törökök elleni meccsen.
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott 42–23-ra nyerte meg szerdai Eurokupa-mérkőzését Törökország vendégeként. A meccs után az EHF EURO Facebook-oldal a Ferencváros játékosa, Klujber Katrin nagyszerű passzában gyönyörködött.
Az a passz??? Hűha, Kluber”
– olvasható a posztszövegben.
„Mekkora passz volt ez!” – jegyezte meg az egyik szurkoló, de mások is méltatták a magyar válogatott kiválóságát.
Női kézilabda Eurokupa
csoportkör, 5. forduló, 2. csoport
Törökország–Magyarország 23–42 (14–22)
a magyar gólszerzők: Márton, Klujber 7-7, Vámos, Falusi-Udvardi, Petrus 5-5, Tóvizi 4, Kuczora, Simon 3-3, Juhász 2, Csíkos 1
lövések/gólok: 41/23, illetve 50/42
gólok hétméteresből: 6/6, illetve 2/2
kiállítások: 6, illetve 2 perc
A Magyar Távirati Iroda tudósításából kiderült: Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese októberben Nagykanizsán 43–30-ra győzte le szerdai vendéglátóját, ezúttal pedig a nemzeti csapat történetének első törökországi mérkőzését játszotta. A keretből a jobbszélső Kovács Anett és a balátlövő Faragó Lea maradt ki, ott volt viszont a Debrecen beállója, Juhász Kata, aki első találkozójára készült válogatott mezben.
A találkozó elején mindkét fél szerzett könnyű, gyors gólt, 6–6-ig tartotta a lépést az év végi Eb társházigazdája. A törökök kapusai a 16. percben találkoztak először a labdával, addigra egy hatgólos periódussal 12–6-ra távolodott el az ellenfél hibáit egyre jobban kihasználó Golovin-csapat.
Már a 22. percben megvolt a kétszámjegyű különbség (19–9), innen egy hármas sorozattal zárkózott a vendéglátó. A szünet előtt bemutatkozott Juhász és első góljait is megszerezte, az első játékrész utolsó percei sok hibát és nem túl magas színvonalú, kapkodó játékot hoztak mindkét oldalon.
A pihenőt követően határozott védekezéssel és gyors találatokkal 11 gólra duzzasztotta a különbséget a magyar válogatott, a törökök elöl és hátul sem találták az ellenszert, így korán ki kellett kérniük utolsó idejüket is. A hajrában is egyre inkább érvényesítette tudáskülönbségét a vendég együttes, amely a hazai találkozónál simábban és jobb játékkal – a beálló körüli védekezésben lényegesen jobban teljesítve – tudott nyerni.
Szemerey Zsófi hat, Bukovszky Anna tíz védéssel vette ki részét a sikerből, amellyel a magyar válogatott mérlege öt mérkőzést követően is százszázalékos Törökország ellen.
Golovin Vlagyimir telefonon az M4 Sportnak úgy értékelt, a többet gyakorolt elemek közül a védekezésben és a lerohanásban is sikeresek voltak, ugyanakkor az első félidőben több volt a technikai hiba, labdaeladás, mint kellett volna. Kiemelte, hogy hatvan percen keresztül jó tempóban játszott az együttese.
„Megmutatkozott a két csapat közötti fizikális különbség is, sokkal frissebbek voltunk a második félidőben, a török válogatott több technikai hibával játszott, amit mi ki is használtunk” – fejtette ki a kapitány, aki szerint fontos volt, hogy aki előtt helyzet adódott, az vállalta is a lövést. A bemutatkozó Juhászról Golovin azt mondta: noha csak egy edzésen vett részt a kerettel, nem látszott rajta az újoncokon megszokott stressz, mindent megvalósított, amit a szakmai stáb kért tőle.
„Bízom benne, hogy komolyabb ellenfelek ellen is meg tudja csinálni ugyanezt” – fogalmazott a szövetségi kapitány.
Az Eurokupában ebben a kiírásban a 2024-es kontinenstorna három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt az Eb selejtezősorozatában. A magyar válogatott szombaton Érden a cseh csapat ellen – amelyet októberben idegenben 31–20-ra múlt felül – zárja a csoportkört. A csoportok első két helyezettje jut a szeptemberi négyes döntőbe.
A magyar válogatott további Eurokupa-programja
április 11., szombat, 18.00: Magyarország–Csehország, Érd
Nyitókép: mksz.hu
***
