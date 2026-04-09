A ferencvárosi játékos megoldását csodálják Európában

Huszonegy góllal is vezetett a magyar válogatott

A Magyar Távirati Iroda tudósításából kiderült: Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese októberben Nagykanizsán 43–30-ra győzte le szerdai vendéglátóját, ezúttal pedig a nemzeti csapat történetének első törökországi mérkőzését játszotta. A keretből a jobbszélső Kovács Anett és a balátlövő Faragó Lea maradt ki, ott volt viszont a Debrecen beállója, Juhász Kata, aki első találkozójára készült válogatott mezben.

A találkozó elején mindkét fél szerzett könnyű, gyors gólt, 6–6-ig tartotta a lépést az év végi Eb társházigazdája. A törökök kapusai a 16. percben találkoztak először a labdával, addigra egy hatgólos periódussal 12–6-ra távolodott el az ellenfél hibáit egyre jobban kihasználó Golovin-csapat.

Már a 22. percben megvolt a kétszámjegyű különbség (19–9), innen egy hármas sorozattal zárkózott a vendéglátó. A szünet előtt bemutatkozott Juhász és első góljait is megszerezte, az első játékrész utolsó percei sok hibát és nem túl magas színvonalú, kapkodó játékot hoztak mindkét oldalon.

A pihenőt követően határozott védekezéssel és gyors találatokkal 11 gólra duzzasztotta a különbséget a magyar válogatott, a törökök elöl és hátul sem találták az ellenszert, így korán ki kellett kérniük utolsó idejüket is. A hajrában is egyre inkább érvényesítette tudáskülönbségét a vendég együttes, amely a hazai találkozónál simábban és jobb játékkal – a beálló körüli védekezésben lényegesen jobban teljesítve – tudott nyerni.