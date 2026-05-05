Rossz hírt kapott Ukrajnából a Fradi, már csak a csoda segíthet rajta

Itt a forgatókönyv: így juthat BL-főtáblára a Fradi – Varga Barnabás is segíthet!
Egyáltalán nem lehetetlen a küldetés.
Úgy fest, a Sahtar Doneck viszi el a BL-főtáblát érő plusz kvótát. Ha a Fradi megnyeri a magyar bajnokságot, akkor idén is a selejtező második fordulójában kezdené meg a szereplését a Bajnokok Ligájában.
Gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata idén tavasszal nem jut fel automatikusan a Bajnokok Ligája főtáblájára – ha esetleg a budapesti zöld-fehérek az NB I utolsó fordulójában meg is előznék a tabellán az ETO-t, abban tulajdonképpen már nem bízhatnak, hogy a Sahtar Doneck elbukja az ukrán bajnoki címet, így a következő idényben is a második selejtezőkörben kezdhetnék meg a legrangosabb európai kupasorozat küzdelmeit.
Az FTC a Football Data Meets elemzése szerint tartósan a negyedik helyen állt azon csapatok között, amelyek a plusz BL-főtáblás helyre hajtanak – emlékeztet cikkében a csakfoci.hu. A vonatkozó koefficiensrangsort az Olympiakosz vezeti, amely idén valószínűleg nem nyeri meg a görög bajnokságot, a második Rangersnek pedig szintén csekély az esélye a skót liga aranyérmére, miután a hétfőn elszenvedett vereséggel hét pontra nőtt a hátránya a listavezető Heartshoz képest.
A lista harmadik helyén következik a Sahtar Doneck, amely vasárnap 2–1-re megverte nagy riválisát, a Dinamo Kijevet az ukrán bajnokágban, így négy fordulóval a vége előtt tíz pontra növelte előnyét az élen az immár négy meccs óta nyeretlen Cserkaszival szemben, vagyis jóformán biztosnak tekinthető az elsősége.
Tehát ha a Ferencváros meg is nyerné a magyar bajnokságot, akkor is már a selejtező második fordulójában be kellene kapcsolódnia a Bajnokok Ligája küzdelmeibe – de ezt ezen a ponton vélhetően vakon aláírnák a kilencedik kerületi klubnál.
Amennyiben a Fradi nem lesz bajnok, akkor a második helyezése nyomán csak a Konferencia-ligában szerepelhetne az új idényben, ha viszont most szombaton megnyeri a Magyar Kupa döntőjét a Zalaegerszeg ellen, akkor az Európa-ligában indulhat, amelyben idén a nyolcaddöntőig jutott.
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert