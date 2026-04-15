Itt a forgatókönyv: így juthat BL-főtáblára a Fradi – Varga Barnabás is segíthet!

Győzelmével átvette a vezetést a tabellán a Fradi – jöhet a szuperrangadó, amire mindenki várt
Ismét hátrányból fordított a címvédő.
Eléggé együtt kellene állniuk a bolygóknak, de így sem lehetetlen az ideális forgatókönyv beteljesülése. Más kérdés, bárminemű matekozás eleve hiábavaló, ha a Fradi idén elbukja a bajnoki címet.
A Ferencvárosnak a keddi, Puskás Akadémia elleni győzelmével továbbra is minden esélye megmaradt a bajnoki címvédésre, ezzel együtt arra, hogy ideális esetben akár egyenesen a Bajnokok Ligája főtáblájára jusson. A Fradi jelenleg pontazonossággal, de eggyel több győzelmével vezeti az NB I-et az ETO előtt, s ha ez a végelszámolásnál is így maradna, úgy a zöld-fehérek szurkolói elkezdhetnének reménykedni a többi feltétel teljesülésében.
Az NSO gyorselemzésében rámutat, hogy az elmúlt évek európai kupaszereplései és a módosított Bajnokok Ligája-főtáblás létszám miatt az FTC-nek megvan az esélye arra, hogy a következő idényben akár selejtező nélkül, egyenes ágon a BL-alapszakaszba jusson – ehhez mindenekelőtt az kellene, hogy a klub ismét megnyerje az NB I-et. Mint írják, az idén Európa-liga-nyolcaddöntőig jutó Fradi 51.250 UEFA-koefficiensponttal rendelkezik, ezzel a topligákon kívüli bajnokcsapatok rangsorának élmezőnyében áll.
Jelenleg a koefficienseket tekintve a görög Olympiakosz, a skót Rangers és az ukrán Sahtar Doneck előzi meg az FTC-t, ami már így is marad, a kérdés csak az, ezen csapatok közül bajnok lesz-e bármelyik. Ha egyik sem, miközben a Ferencváros viszont igen, akkor megvan az egyenes ági BL-főtábla.
A szaklap hozzáteszi, az Olympiakosz öt fordulóval a felsőházi rájátszás vége előtt csak a harmadik helyen áll a görög bajnokságban, 5 pont hátránnyal a Varga Barnabás-féle, éllovas AEK Athén mögött, vagyis ha ez így maradna, úgy
a válogatott csatár még az átigazolását követően is segíthetne a Ferencvárosnak a BL-be jutni.
A pireuszi klubnál (12%) azonban lényegesen jobbak a bajnoki sanszai a Rangersnek (48%), de főleg a Sahtarnak (92%), míg a Fradiéra 54%-ot jósol a Football Meets Data statisztikai elemzőoldal. A legnagyobb esély szerintük arra mutatkozik, hogy a Ferencváros az Európa-liga, az ETO pedig a Konferencialiga főtáblájára jusson, előbbi második, utóbbi pedig negyedik kalaposként. Vasárnap, Győrben a bajnoki döntőnek beillő ETO–Fradi után talán eggyel közelebb kerülünk a megoldáshoz.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás