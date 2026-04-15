Itt a forgatókönyv: így juthat BL-főtáblára a Fradi – Varga Barnabás is segíthet!

Jelenleg a koefficienseket tekintve a görög Olympiakosz, a skót Rangers és az ukrán Sahtar Doneck előzi meg az FTC-t, ami már így is marad, a kérdés csak az, ezen csapatok közül bajnok lesz-e bármelyik. Ha egyik sem, miközben a Ferencváros viszont igen, akkor megvan az egyenes ági BL-főtábla.

🎯 If all leagues ended according to current projections, this is how 🔵 UCL title-holder rebalancing would work:



🔺 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers would move up from 🔵 PO to league stage

🔺 🇺🇦 Shakhtar would move up from 🔵 Q2 to PO

🔺 🇭🇺 Ferencvaros and 🇸🇰 Slovan would move up from 🔵 Q1 to Q2 pic.twitter.com/mCuGZYxBMS — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 13, 2026

A szaklap hozzáteszi, az Olympiakosz öt fordulóval a felsőházi rájátszás vége előtt csak a harmadik helyen áll a görög bajnokságban, 5 pont hátránnyal a Varga Barnabás-féle, éllovas AEK Athén mögött, vagyis ha ez így maradna, úgy

a válogatott csatár még az átigazolását követően is segíthetne a Ferencvárosnak a BL-be jutni.

A pireuszi klubnál (12%) azonban lényegesen jobbak a bajnoki sanszai a Rangersnek (48%), de főleg a Sahtarnak (92%), míg a Fradiéra 54%-ot jósol a Football Meets Data statisztikai elemzőoldal. A legnagyobb esély szerintük arra mutatkozik, hogy a Ferencváros az Európa-liga, az ETO pedig a Konferencialiga főtáblájára jusson, előbbi második, utóbbi pedig negyedik kalaposként. Vasárnap, Győrben a bajnoki döntőnek beillő ETO–Fradi után talán eggyel közelebb kerülünk a megoldáshoz.