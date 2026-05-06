„Köszönjük a magyar félnek, hogy megtette ezt a lépést” – váratlan üzenet érkezett Kijevből

Fotókon a pillanat: így került ukrán kézre az aranykonvoj szállítmánya – ismerős arcokat is láthatunk (GALÉRIA)
Magyar oldalról a NAV járt el.
Madarat lehetne fogatni az ukrán külügyminiszterrel.
„Üdvözlendő fejlemény az ukrán–magyar kapcsolatok normalizálása felé vezető úton. Köszönjük a magyar félnek, hogy megtette ezt a lépést” – írta az X-en Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere, utalva arra, hogy Magyarország „visszaadta” Ukrajnának az ukrán aranykonvojként elhíresült pénzszállító tartalmát.
Szibiha szerint Ukrajna készen áll ennek a gesztusnak viszonzására, és már várja a jövőbeni kapcsolatait a leendő magyar külügyminiszterrel, Orbán Anitával.
