őrsi gergely fkf karácsony gergely Budapest

Még a baloldali polgármesternek is elege van Karácsony Gergelyből: saját hókotrót vesznek (VIDEÓ)

2026. február 04. 08:02

Őrsi Gergelynél betelt a pohár a fővárosi vezetés bénázása miatt.

2026. február 04. 08:02
null

Budapest II. kerülete saját hókotrót szerez be, hogy ne legyen kiszolgáltatva a fővárosi hóeltakarítási rendszer hibáinak – jelentette be Őrsi Gergely polgármester a közösségi oldalán. A baloldali – az MSZP-ből kilépett – politikus döntése egyértelműen az elmúlt hetek havazásai során szerzett keserű tapasztalatokra épül, és jól mutatja a fővárosi vezetés, így Karácsony Gergelyék tehetetlenségét a téli feladatok ellátásában.

Az elmúlt hetekben megtapasztaltuk, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni”

– fogalmazott Őrsi, aki szerint a kerület nem szeret „nem a mi dolgunk” típusú kifogásokkal élni, és nem akar állandóan magyarázkodni arról, hogy melyik fővárosi vagy állami cég miért nem végzi el a munkát az utcákon, mellékutakon vagy buszmegállókban. „Ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató autója azt mondja, hogy nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor a mi hókotrónk előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja” – írta a polgármester.

Emellett az eszköz lehetővé teszi, hogy amíg a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) a főbb útvonalakon dolgozik, addig a II. kerület már a kisebb utcák síkosságmentesítésébe kezdhessen.

Főváros szintű káosz

A hogy arról beszámoltunk a keddi egésznapos hóesés ismét megbénította a budapesti közlekedést: számos BKK-járat kimaradt vagy terelve közlekedett, buszmegállókat kellett áthelyezni, általánosak voltak a késések. Kimondottan látványos volt, hogy a főváros mennyire tehetetlen, sok helyen egyáltalán nem takarították az utakat, a budapestiek estek-keltek a csúszós felületeken. 

Mindeközben Karácsony Gergely a fővárosiak pénzén Stockholmba repült, hogy átvegye a Budapest Pride-ért járó LMBTQ-kitüntetést a QX-Gala díjátadóján.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

Dixtroy
2026. február 04. 09:24
"Mindeközben Karácsony Gergely a fővárosiak pénzén Stockholmba repült, hogy átvegye a Budapest Pride-ért járó LMBTQ-kitüntetést a QX-Gala díjátadóján." Adjanak neki díjat a kerékpársávra túrt hóért is!
Dixtroy
2026. február 04. 09:21
Semmiféle kotrás nem volt tegnap, mára elolvadt a nagyja, aztán ennyi.
Sormáseszteregnye
2026. február 04. 09:14
Lassan rendelhet egy aszfaltozógépet, rengeteg a kátyú. Karigerinek nem lesz ideje, annyi szivárványos fittyfene díjat kell még átvennie.
orokkuruc-2
2026. február 04. 09:10
Karógerinek, a butapestiek MÁSODIK időszakos fópolgármesterének elég, ha a követkető buziparádén (prájd) nem lesz hó. Így valószínű a HARMADIK időszaka is :))))
