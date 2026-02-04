Még a baloldali polgármesternek is elege van Karácsony Gergelyből: saját hókotrót vesznek (VIDEÓ)

Nincs itt semmi látnivaló: Karácsony Gergely a Pride-díját ünnepli, miközben Budapest letérdelt a hó miatt (VIDEÓ)
A fideszes politikus nők ragadtak végül lapátot, és igyekeztek orvosolni a problémát.
Őrsi Gergelynél betelt a pohár a fővárosi vezetés bénázása miatt.
Budapest II. kerülete saját hókotrót szerez be, hogy ne legyen kiszolgáltatva a fővárosi hóeltakarítási rendszer hibáinak – jelentette be Őrsi Gergely polgármester a közösségi oldalán. A baloldali – az MSZP-ből kilépett – politikus döntése egyértelműen az elmúlt hetek havazásai során szerzett keserű tapasztalatokra épül, és jól mutatja a fővárosi vezetés, így Karácsony Gergelyék tehetetlenségét a téli feladatok ellátásában.
Az elmúlt hetekben megtapasztaltuk, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni”
– fogalmazott Őrsi, aki szerint a kerület nem szeret „nem a mi dolgunk” típusú kifogásokkal élni, és nem akar állandóan magyarázkodni arról, hogy melyik fővárosi vagy állami cég miért nem végzi el a munkát az utcákon, mellékutakon vagy buszmegállókban. „Ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató autója azt mondja, hogy nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor a mi hókotrónk előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja” – írta a polgármester.
Emellett az eszköz lehetővé teszi, hogy amíg a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) a főbb útvonalakon dolgozik, addig a II. kerület már a kisebb utcák síkosságmentesítésébe kezdhessen.
A hogy arról beszámoltunk a keddi egésznapos hóesés ismét megbénította a budapesti közlekedést: számos BKK-járat kimaradt vagy terelve közlekedett, buszmegállókat kellett áthelyezni, általánosak voltak a késések. Kimondottan látványos volt, hogy a főváros mennyire tehetetlen, sok helyen egyáltalán nem takarították az utakat, a budapestiek estek-keltek a csúszós felületeken.
Mindeközben Karácsony Gergely a fővárosiak pénzén Stockholmba repült, hogy átvegye a Budapest Pride-ért járó LMBTQ-kitüntetést a QX-Gala díjátadóján.
Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán
