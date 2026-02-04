Még a baloldali polgármesternek is elege van Karácsony Gergelyből: saját hókotrót vesznek (VIDEÓ)

Budapest II. kerülete saját hókotrót szerez be, hogy ne legyen kiszolgáltatva a fővárosi hóeltakarítási rendszer hibáinak – jelentette be Őrsi Gergely polgármester a közösségi oldalán. A baloldali – az MSZP-ből kilépett – politikus döntése egyértelműen az elmúlt hetek havazásai során szerzett keserű tapasztalatokra épül, és jól mutatja a fővárosi vezetés, így Karácsony Gergelyék tehetetlenségét a téli feladatok ellátásában.

Az elmúlt hetekben megtapasztaltuk, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni”

– fogalmazott Őrsi, aki szerint a kerület nem szeret „nem a mi dolgunk” típusú kifogásokkal élni, és nem akar állandóan magyarázkodni arról, hogy melyik fővárosi vagy állami cég miért nem végzi el a munkát az utcákon, mellékutakon vagy buszmegállókban. „Ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató autója azt mondja, hogy nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor a mi hókotrónk előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja” – írta a polgármester.