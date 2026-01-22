Évek óta nem volt hazánkban olyan kíméletlen téli időjárás, mint idén – de az állam és a segélyszervezetek jól vizsgáznak

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
A védekezésben részt vevőket kérdeztük az utóbbi hetek küzdelmeiről és tapasztalatairól.
A kormány év elején újra operatív törzset állított fel, ezúttal a hosszú ideje nem látott hideg elleni védekezés jegyében. Ennek és a segélyszervezetek fokozott munkájának köszönhetően nem kényszerítette térdre Magyarországot a szokatlan ítéletidő.
„A hajléktalanszállásokon több helyünk van, mint amennyi a hajléktalan Magyarországon” – foglalta össze Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatását a január 7-ei kormányülésen. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet előrejelzése alapján aznap nyolc órától visszavonásig elrendelte a vörös kódot, amely egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kinek nyújt szolgáltatást.
Pintér Sándor a kormányülésen kifejtette, a rendőr járőröknek utasításba adták, hogy ha hajléktalant találnak szabad területen, szállítsák be hajléktalanszállóra. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője január 13-án azt közölte, a szociális intézmények telítettsége 90 százalék körül van, tehát senkinek nem kell az utcán töltenie a napokat vagy az éjszakákat, ha pedig megtelnének az intézmények, azonnal nyitnak melegedőhelyeket a rászorulóknak.
A segélyszervezetek a diszpécserszolgálatokhoz rendelt, vármegyénként megszervezett krízisautó-szolgálatokat működtetnek a hajléktalanok melegedőkbe szállítására. A Baptista Szeretetszolgálat a Mandiner megkeresésére úgy tájékoztat:
több olyan személyt juttattak krízisautóval meleg helyre, akinél a beavatkozás életmentőnek minősült.
A szeretetszolgálatok azonban nem hatósági szervek, senkit nem vihetnek el erőszakkal az utcáról, márpedig vannak, akik még ilyenkor sem szívesen mennek melegedőbe. „A legnagyobb nehézséget az okozza ilyenkor, hogy sikerül-e meggyőzni az utcán élő embereket arról, válasszák az intézményi ellátást. Sokszor nehezen adják fel korábbi kapcsolataikat, nehezen hagyják el az utcát. Mi azonban, ügyelve emberi méltóságuk tiszteletben tartására, megpróbáljuk őket a saját biztonságuk érdekében rávenni arra, hogy válasszák valamelyik intézményt, ahol sokrétű ellátásban részesülhetnek. Fontos az empátia, az, hogy miként szólítjuk meg őket” – fogalmaz Szilágyi Attila, a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója.
Az ellenállás szerencsére inkább kivételnek számít. „Most olyanok is bejönnek, akik egyébként kerülik az intézményi ellátást és a közösségi tereket. A hideg mindenkit óvatosabbá tesz” – mondja lapunknak az Ökumenikus Segélyszervezet gyulai hajléktalanellátó intézményeinek vezetője, Kerekes Gizella. Arra is figyelmeztet, bár sokan azt hiszik, megfagyni csak a mínusz tíz fokban lehet, valójában már akkor nagy a veszély, amikor éjszaka három fokra hűl a levegő.
„Minden évben hamar, októberben elkezdjük a felkészülést, és mindig számolunk az ítéletidő lehetőségével, így idén sem ért minket felkészületlenül az extrém hideg – ismerteti Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. – Egyetlen váratlan helyzet állt elő: december 10-e környékén kiürült a használtruha-készletünk Budapesten, de sikerült hamar feltöltenünk, és most már a Miklós utcai és a Batthyány téri központunkban hegyekben állnak az adományozott ruhák. Még férfibakancsból is van elég. Kevesen gondolnak rá, de az átlag férficipőméretnél nagyobb bakancsokra mindig nagy az igény, mivel az utcán élő emberek nagy részének be van dagadva a lába a megpróbáltatásoktól, betegségektől.
Jelenleg tehát van elég ruhánk, de ha lesz még extrém hideg, akkor szükség lehet további gyűjtésekre.”
Persze nemcsak az utcán, a fűtetlen lakásokban is meg lehet fagyni, így a segélyszervezetek rendszeresen látogatják a veszélyeztetetteket: az időseket és a magányosan élőket. „Bajt jelezhet, ha nem füstöl a kémény, ha nappal is égve maradt a villany, vagy nem látni a megszokott időben a szomszédot. Ha ilyet tapasztalunk, kopogjunk be az illetőhöz, győződjünk meg róla, hogy minden rendben van” – fogalmazza meg javaslatát a Magyar Vöröskereszt. A Magyar Református Szeretetszolgálat pedig arról számol be lapunknak, hogy azokat, akiknek van otthonuk, de anyagi nehézséggel küzdenek, tűzifaadománnyal, valamint szükség szerint élelmiszerrel segítik a téli krízisidőszakban.
Az állam is teszi a dolgát. A kormány döntése értelmében a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok megkapják a rászorulóknak szánt tűzifát, egy friss rendelet szerint pedig ingyen lehet tűzifát és tüzeléshez szükséges alapanyagot kapni az állami tulajdonban álló cégektől. Ezenfelül vidéken a Füstölő kémény programban a polgárőrök, a rendőrök és a falugondnoki hálózat segítségével idősek, elszigetelten, magányosan élő, rászoruló emberek hogylétét ellenőrzik, és ha kell, segítséget nyújtanak nekik.
A Belügyminisztérium lapunknak küldött tájékoztatása szerint a készenléti szervek (katasztrófavédelem, rendőrség, mentőszolgálat) naponta csaknem 5000 fővel és 2000 járművel vettek részt a havazás okozta helyzet kezelésében. A közutakat és a vasútvonalakat folyamatosan jégmentesítették, a honvédség speciális járművei pedig készen álltak arra, hogy a hótól elzárt településekről kimentsék az embereket, erre azonban szerencsére sehol nem volt szükség. A MÁV megnyitotta várótermeit, így éjjel-nappal várják a rászorulókat.
Az összefogás ilyenkor kiemelten fontos a segélyszervezetek és az állami, önkormányzati szervek között. Dobis-Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője kedvező tapasztalatokat szerzett a hatóságokkal való együttműködésben. „Utcai szociális munkánk során találkoztunk olyan hajléktalan testvérrel, aki már képtelen volt lábra állni. Az Országos Mentőszolgálat munkatársait riasztottuk a helyszínre, akik rövid időn belül kiértek, majd a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a bajba jutott nőt. A hatóságokkal való segítő együttműködés kölcsönös: Debrecenben például a megyei rendőr-főkapitányság kereste meg szeretetszolgálatunkat, hogy a város szélén, távoli helyen élő időseket szinte elzárta a külvilágtól a hó, és fogytán van az élelmük. Munkatársaink azonnal összeállítottak gazdagon megtöltött élelmiszercsomagokat, és a kapott tizenöt címre kiszállítottuk őket, a következő napokra elegendő élelmiszerrel és forró itallal ellátva az időseket és a rászorulókat.”
Nyitókép: Rendőrök kísérnek egy járókelőt a havazás miatt megnövekedett feladatok ellátása közben
Forrás: MTI / BELÜGYMINISZTÉRIUM