Évek óta nem volt hazánkban olyan kíméletlen téli időjárás, mint idén – de az állam és a segélyszervezetek jól vizsgáznak

Az ellenállás szerencsére inkább kivételnek számít. „Most olyanok is bejönnek, akik egyébként kerülik az intézményi ellátást és a közösségi tereket. A hideg mindenkit óvatosabbá tesz” – mondja lapunknak az Ökumenikus Segélyszervezet gyulai hajléktalanellátó intézményeinek vezetője, Kerekes Gizella. Arra is figyelmeztet, bár sokan azt hiszik, megfagyni csak a mínusz tíz fokban lehet, valójában már akkor nagy a veszély, amikor éjszaka három fokra hűl a levegő.

„Minden évben hamar, októberben elkezdjük a felkészülést, és mindig számolunk az ítéletidő lehetőségével, így idén sem ért minket felkészületlenül az extrém hideg – ismerteti Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. – Egyetlen váratlan helyzet állt elő: december 10-e környékén kiürült a használtruha-készletünk Budapesten, de sikerült hamar feltöltenünk, és most már a Miklós utcai és a Batthyány téri központunkban hegyekben állnak az adományozott ruhák. Még férfibakancsból is van elég. Kevesen gondolnak rá, de az átlag férficipőméretnél nagyobb bakancsokra mindig nagy az igény, mivel az utcán élő emberek nagy részének be van dagadva a lába a megpróbáltatásoktól, betegségektől.

Jelenleg tehát van elég ruhánk, de ha lesz még extrém hideg, akkor szükség lehet további gyűjtésekre.”

A kormány is lépett: tűzifa a rászorulóknak

Persze nemcsak az utcán, a fűtetlen lakásokban is meg lehet fagyni, így a segélyszervezetek rendszeresen látogatják a veszélyeztetetteket: az időseket és a magányosan élőket. „Bajt jelezhet, ha nem füstöl a kémény, ha nappal is égve maradt a villany, vagy nem látni a megszokott időben a szomszédot. Ha ilyet tapasztalunk, kopogjunk be az illetőhöz, győződjünk meg róla, hogy minden rendben van” – fogalmazza meg javaslatát a Magyar Vöröskereszt. A Magyar Református Szeretetszolgálat pedig arról számol be lapunknak, hogy azokat, akiknek van otthonuk, de anyagi nehézséggel küzdenek, tűzifaadománnyal, valamint szükség szerint élelmiszerrel segítik a téli krízisidőszakban.