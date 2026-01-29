Se előre, se hátra: teljesen lezárják ezt a magyar autópályát

Valami történt: tonnaszám halmozzák a magyarok a készpénzt

Soha ennyi készpénz nem volt még forgalomban Magyarországon, kvázi fejenként 1 millió forintnyi „kápé” kering a rendszerben. A mennyiség pedig még tovább nőhet, hiszen néhány hét és duplájára emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi limit.