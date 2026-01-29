Se előre, se hátra: teljesen lezárják ezt a magyar autópályát

Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
Ez sok autóst érinthet.
Január 30-án este változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtábla (VJT) cseréje miatt forgalomkorlátozás kezdődik az M1–M7 autópálya kivezető szakaszán, a 11+015 km szelvény térségében (az IKEA–Auchan áruházaknál) – írja a Vezess.hu.
Hozzátették, hogy a munkálatok alatt a forgalom kizárólag a leállósávon haladhat.
Az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Máthé Zoltán