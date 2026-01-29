Ft
m7 magyar közút autópálya forgalom

Se előre, se hátra: teljesen lezárják ezt a magyar autópályát

2026. január 29. 16:32

Ez sok autóst érinthet.

2026. január 29. 16:32
M1 autópálya

Január 30-án este változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtábla (VJT) cseréje miatt forgalomkorlátozás kezdődik az M1–M7 autópálya kivezető szakaszán, a 11+015 km szelvény térségében (az IKEA–Auchan áruházaknál) – írja a Vezess.hu.

Hozzátették, hogy a munkálatok alatt a forgalom kizárólag a leállósávon haladhat.

Az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Máthé Zoltán

 

 

