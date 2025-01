Albérletpiaci körkép: durva árak vannak, de már látni a fényt az alagút végén

Komoly dilemmával kell szembenéznie annak, aki 2025-ben akar albérletbe költözni, pláne a fővárosban, hiszen 2025 sem hozta meg a sokak által áhítozott árcsökkenést, sőt, az infláció mértékével egyenértékű áremelkedés tapasztalható a piacon. A helyzet sokak számára elkeserítő: Budapesten a legnépszerűbb kategória, azaz az 40-60 négyzetméter közötti albérleteket 200 ezer forint alatt már nem is találni, a normálisabbak pedig már közelebb vannak havi szinten a 300 ezer forinthoz. Ehhez járul hozzá, hogy a legtöbb bérbeadó két hónapnyi kauciót kér az albérlőtől, továbbá előre kéri az első havi albérletdíjat, azaz az albérlőnek rögtön három hónapnyi pénzt le kell tudni rakni az asztalra.

Mint minden, természetesen itt is függ a lokáció: azaz egy, a belvároshoz közel lévő albérletért jóval több pénzt el tud kérni az ingatlan tulajdonosa, mint egy kijjebb elhelyezkedő lakás esetében.

Kétszery Zsuzsanna, a Duna House Home Management üzletágának vezetője a Mandinernek elárulta, hogy a fővárosban állandó kereslet jelentkezik az egy hálószobával rendelkező lakásokra, amelyek egy vagy két személynek is megfelelőek lehetnek.

Azok az egyhálós lakások azonban, amelyek külön nyíló szobákkal rendelkeznek, akár még 4 diák számára is elegendőek lehetnek. Méretüket tekintve a 40-55 négyzetméteres alapterületű bérlemények tartoznak ide, ezek tudják a legszélesebb kört megszólítani”

– tette hozzá.

Fotó: Grégoire CAMPIONE / AFP

Az ingatlanpiaci szakember szerint ismét divatba jöttek a nagyobb lakások is, amelyek alkalmasak lehetnek több, különálló lakóegység kialakítására is. Mint elmondta, a befektetők körében is keresett lehet ez az ingatlantípus, hiszen csak a rövidtávú kiadást tiltja a szabályozás, a panziók kialakítását nem.

Az adott lokációtól is függ, hogy milyen ingatlanokat keresnek főként a bérlők. Manapság már a távfűtés sem számít negatívumnak, sokkal inkább fontos a mai bérlőknek az, hogy mennyi a bérlemény összköltsége és ahhoz képest hány négyzetméter, valamint hány szoba áll rendelkezésre”

– jegyezte meg.

Kétszery Zsuzsanna szerint annak ellenére, hogy a magyar lakosság jelentős része, nagyjából 90 százaléka saját tulajdonú ingatlanában él, ennek ellenére egy viszonylag széles kört fed le az albérletben élők csoportja. Szavai szerint számos egyetemista, fiatal pályakezdő él albérletben, de a már több éve dolgozó középkorúak körében sem ritka, hogy bérleményben éljék mindennapjaikat. Megjegyezte, sokan vannak azok a bérlők, akik nem a szülővárosukban, hanem hosszabb-rövidebb ideig az ország másik területén élnek és dolgoznak.

A bérlők csoportját gazdagítják még a külföldi expatok is, valamint a szülői házat elhagyó, önálló életet kezdők is”

– tette hozzá a Duna House Home Management üzletágának vezetője, majd úgy folytatta, nem csak egyedülállók és párok, de családok is megjelennek a bérleti piacon, ilyenek például azok a családok, akik a magas ingatlanárak, vagy egyedi igényeik miatt inkább telket vásároltak és arra építkeznek, amíg elkészül a saját otthonuk, addig pedig kénytelenek bérelni.