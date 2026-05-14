A szakértő szerint jelentősen olcsóbb lett a magyar állam finanszírozása az elmúlt hónapban

Az államadósság jelenlegi mértékéről is értekezett Sebestyén Géza.
Sebestyén Géza közgazdász új bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán, melyben arról ír, hogy „olcsóbb lett a magyar állam finanszírozása”.
A posztban két grafikont is mellékelt, melyek a magyar állampapír-hozamgörbét mutatják. „Tehát azt, hogy a 3 hónapos (3M), a 6 hónapos (6M), az egy éves (1Y), ... és a 20 éves (20Y) magyar állampapírok mekkora éves hozamot fizetnek a befektetőknek. A piros az egy hónappal ezelőtti helyzetet mutatja, a kék pedig a mostanit. Látható, hogy a kettő között jelentős különbség van, azaz az elmúlt egy hónapban sokat esett a magyar állam finanszírozási költsége. Egyes lejáratokra akár 0,5 százalékponttal kisebb kamatot kell fizetnünk, mint április közepén” – magyarázta a szakértő.
Jelenleg kb. 65 ezer milliárd forint a magyar államadósság.
Ha a hozamok csökkenése ezt a teljes állományt 0,5 százalékponttal olcsóbbá tenné (sajnos nem teszi, a régi kibocsátások kamata jellemzően nem változik), akkor 325 milliárd forinttal lenne kisebb az állam éves kamatköltsége” – írta a közgazdász.
A csökkenés oka Sebestyén szerint egyrészt az új kormánnyal szembeni „nagyon komoly piaci bizalom”, másrészt az a bejelentés, hogy „2030-ra euró-kompatibilissé teszik hazánkat”. „Ez egy ügyes húzás volt szerintem, hiszen semmibe nem kerül ezt mondani, ám a nemzetközi tapasztalatok szerint a piac már a bemondást is díjazza, alacsonyabb hozamok formájában” – tette hozzá.
Fontos persze, hogy a bizalmat nem elég megszerezni, meg is kell tartani. Ha ez nem sikerül, akkor a piaci hozamok az áprilisi szint fölé is mehetnek”
– jegyezte meg Sebestyén Géza.
