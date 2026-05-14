Sebestyén Géza grafikon államadósság

A szakértő szerint jelentősen olcsóbb lett a magyar állam finanszírozása az elmúlt hónapban

2026. május 14. 12:52

Az államadósság jelenlegi mértékéről is értekezett Sebestyén Géza.

2026. május 14. 12:52
Sebestyén Géza közgazdász új bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán, melyben arról ír, hogy „olcsóbb lett a magyar állam finanszírozása”.

A posztban két grafikont is mellékelt, melyek a magyar állampapír-hozamgörbét mutatják. „Tehát azt, hogy a 3 hónapos (3M), a 6 hónapos (6M), az egy éves (1Y), ... és a 20 éves (20Y) magyar állampapírok mekkora éves hozamot fizetnek a befektetőknek. A piros az egy hónappal ezelőtti helyzetet mutatja, a kék pedig a mostanit. Látható, hogy a kettő között jelentős különbség van, azaz az elmúlt egy hónapban sokat esett a magyar állam finanszírozási költsége. Egyes lejáratokra akár 0,5 százalékponttal kisebb kamatot kell fizetnünk, mint április közepén” – magyarázta a szakértő.

Forrás: Facebook

Jelenleg kb. 65 ezer milliárd forint a magyar államadósság.

Ha a hozamok csökkenése ezt a teljes állományt 0,5 százalékponttal olcsóbbá tenné (sajnos nem teszi, a régi kibocsátások kamata jellemzően nem változik), akkor 325 milliárd forinttal lenne kisebb az állam éves kamatköltsége” – írta a közgazdász. 

A csökkenés oka Sebestyén szerint egyrészt az új kormánnyal szembeni „nagyon komoly piaci bizalom”, másrészt az a bejelentés, hogy „2030-ra euró-kompatibilissé teszik hazánkat”. „Ez egy ügyes húzás volt szerintem, hiszen semmibe nem kerül ezt mondani, ám a nemzetközi tapasztalatok szerint a piac már a bemondást is díjazza, alacsonyabb hozamok formájában” – tette hozzá.

Fontos persze, hogy a bizalmat nem elég megszerezni, meg is kell tartani. Ha ez nem sikerül, akkor a piaci hozamok az áprilisi szint fölé is mehetnek”

– jegyezte meg Sebestyén Géza.

Nyitókép: Facebook/Sebestyén Géza

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 14. 14:27
"Összefoglalva megállapítható, hogy az eladósodottság mértékét legjobban tükröző mutató alapján, a GDP-hez viszonyított államadósság-arány tekintetében, Magyarország 2010 és 2025 között lényegesen jobban teljesített, nem csak a 2002–2010-es időszakhoz, hanem az összes régióbeli országhoz képest is. A kormány tehát – minden ellentétes híreszteléssel szemben – jobb állapotban adja át az országot e téren is, mint ahogy átvette." Hegedűs Tamás, Világgazdaság
Reszelő Aladár
2026. május 14. 14:19
Én csak azt tudom, hogy a "bizalom" már akkor visszatért, amikor még csak 40%-nál járt a feldolgozottság és már akkor megérkezett a "kiszámíthatóság" amikor dr Bütyök miniszterelnök úr még a helyszínre sem érkezett meg. De mi lesz, ha nem törlik a különadót? Elszáll a kiszámíthatóság?
madre79
2026. május 14. 13:51
Hogy lehet ennyire lealjasodni? Volt egy stabil jó kormányunk, most itt van ez az internetes gyűlöletet cunami!
gullwing
2026. május 14. 13:42
Na majd a szarosgatyás poloska kólásdobozai tesznek róla hogy minden pénz a gazdiknak menjen, vagy így, vagy úgy..
