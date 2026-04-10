A 2022-es szinthez való visszatérés kritikája azért is félrevezető, mert a két időpont közötti időszakot rendkívüli gazdasági sokkok – extrém infláció, energiaválság és kamatemelkedés – határozták meg. Egy ilyen környezet után a korábbi adósságszint újbóli elérése nem stagnálást, hanem stabilizációt jelez, amely a gazdaság sikeres alkalmazkodóképességére utal.

Fontos azt is tisztázni, hogy a Magyar Nemzeti Bank előrejelzései mindig abból indulnak ki, hogy a jelenlegi gazdaságpolitika lényegében nem változik. Ez egy szokásos szakmai kiindulópont, nem pedig egy adott kormány melletti vagy elleni állásfoglalás. Ha ezt úgy értelmezik, mintha a jegybank egy konkrét politikai szereplő jövőjéről mondana véleményt, az könnyen félrevezető következtetésekhez vezethet, mert az előrejelzés valójában csak egy technikai számítás.

A cikk nagy reménnyel tálalja egy esetleges kormányváltás esetén várható változásokat. De a felvázolt pozitív jövőkép alapvetően feltételezésekre épül, nem pedig bizonyított, számonkérhető folyamatokra. Az uniós források »gyors hazahozatala«, a kamatköltségek érdemi csökkentése vagy a finanszírozási feltételek javulása mind olyan összetett, több szereplős és időigényes mechanizmusok eredményei, amelyek nem következnek automatikusan egy kormányváltásból. Főleg úgy, hogy a Tisza párt ígéretei és vállalásai között vannak olyanok, amelyek szembe mennek az uniós elvárásokkal, például a migráció és a támogatások megtartása ügyében. Az Európai Bizottság döntései jogi és intézményi feltételekhez kötöttek, a piaci finanszírozás pedig nem politikai szándék, hanem gazdasági teljesítmény és kockázatértékelés alapján alakul. Ebben a tekintetben a bemutatott állítások inkább lehetőségeket vázolnak fel, mintsem reálisan megalapozott forgatókönyvet.

A kamatkiadások csökkenésére, a hiány leszorítására és az adósságpálya javítására tett ígéretek szintén erősen leegyszerűsített ok-okozati láncokra épülnek. A globális kamatkörnyezet, az infláció, a növekedési kilátások és a költségvetési pálya mind olyan tényezők, amelyek meghatározóbbak, mint egy politikai deklaráció. A szöveg ezzel szemben azt sugallja, hogy elegendő »hiteles gazdaságpolitikát« hirdetni, és a piac automatikusan olcsóbban finanszírozza az államot – ez azonban nem egy ígéret, hanem hosszú távon bizonyított teljesítmény kérdése. A Tisza Párt vállalásai nagyjából annyit érnek, mint az általuk publikált program egésze: szinte minden cél megjelenik benne, miközben a megvalósítás gazdasági korlátai alig kerülnek szóba.

A Népszava írása tehát valós adatokra épít, de azok szelektív bemutatásával és egyoldalú értelmezésével torz képet ad az államadósság alakulásáról. A nominális növekedés kiemelése, az uniós összehasonlítás hiánya, valamint az előrejelzések leegyszerűsítése együtt olyan következtetésekhez vezet, amelyek nem tükrözik a teljes gazdasági valóságot. Ezzel párhuzamosan a kormányváltáshoz kötött optimista várakozások inkább feltételezésekre és politikai ígéretekre épülnek, mintsem számon kérhető, megalapozott helyzetértékelésekre.”