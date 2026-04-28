Itt vannak a számok, nagyon súlyosan eladósodtak az ukránok

Minden ukránnak egy évnyi bérébe kerülne kifizetni az államadósságot, és folyamatosan nő.
Miközben Ukrajna háborús kiadásai folyamatosan nőnek, az államadósság egyre inkább elszabadul, és már szinte kezelhetetlenné vált. 2010-ben még csak ezer dollár volt az egy főre jutó államadósság. Ma azonban ez az összeg 7200 dollárra emelkedett – írta a Kárpáti Igaz Szó.
Ez az összeg megfelel egy átlagos ukrán éves fizetésének, vagyis minden egyes ukrán állampolgárra – csecsemőket és nyugdíjasokat is beleértve – egy éves keresetnyi adósság hárul.
A drámai eladósodás üteme a háború kitörése óta jelentősen felgyorsult. Ennek fő oka, hogy az ország egyre nagyobb összegeket kénytelen védelemre fordítani. 2025-ben a védelmi kiadások már a GDP 40 százalékát tették ki, ami 20 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest.
Tavaly Ukrajna 84,1 milliárd dollárt költött háborús célokra, ami a teljes állami büdzsé 63 százalékát jelentette.
Ebből a hatalmas összegből 52,2 milliárd dollár érkezett külföldről, nagyrészt hitel formájában – vagyis olyan pénzként, amit elvileg később vissza kell fizetni. Így a háború finanszírozása nem csupán a jelen terheit, hanem hosszú távon az eladósodottságot is növeli.
Nyitókép forrása: Szergej GAPON / AFP
