Miközben Ukrajna háborús kiadásai folyamatosan nőnek, az államadósság egyre inkább elszabadul, és már szinte kezelhetetlenné vált. 2010-ben még csak ezer dollár volt az egy főre jutó államadósság. Ma azonban ez az összeg 7200 dollárra emelkedett – írta a Kárpáti Igaz Szó.

Ez az összeg megfelel egy átlagos ukrán éves fizetésének, vagyis minden egyes ukrán állampolgárra – csecsemőket és nyugdíjasokat is beleértve – egy éves keresetnyi adósság hárul.

A drámai eladósodás üteme a háború kitörése óta jelentősen felgyorsult. Ennek fő oka, hogy az ország egyre nagyobb összegeket kénytelen védelemre fordítani. 2025-ben a védelmi kiadások már a GDP 40 százalékát tették ki, ami 20 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest.