facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sebestyén Géza JD Vance J D Vance ukrán aranykonvoj Magyarország Ukrajna Donald Trump Volodimir Zelenszkij Európai Unió Egyesült Államok

Trump imádja Orbánt, újabb milliárdos ukrán szállítmány bukott le, miközben Nyugat-Európa lemarad

2026. április 08. 05:36

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei április 7-én.

Amerikai politikai támogatás Budapesten, rejtélyes ukrán pénzmozgások, az aranykonvoj titkai és egy látványos gazdasági kontraszt mozgatta meg leginkább a Mandiner olvasóit kedden.

„Imádom Viktort” – Trump bejelentkezett Budapestre

Látványos politikai demonstrációvá vált a magyar–amerikai barátság napja, ahol Donald Trump telefonon jelentkezett be, és nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett.

Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát. (...) Csak miatta menekültek meg azoktól a problémáktól, amelyek más országokat sújtanak”

– fogalmazott az amerikai elnök.

A rendezvényen JD Vance alelnök is egyértelművé tette, hogy Washington érdeke Orbán sikerében áll, és hangsúlyozta:

„mi az önök sikerében vagyunk érdekeltek”.

Orbán Viktor eközben arról beszélt, hogy a magyar–amerikai kapcsolat „civilizációs és spirituális alapokon” nyugszik, és a jövő tétje az, hogy „a szabadság, a béke és a fejlődés útját” választják-e a magyarok.

Milliárdos ukrán szállítmány

Komoly bűnügyi ügyek is reflektorfénybe kerültek: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több mint kétmilliárd forint értékű, ismeretlen eredetű elektronikai terméket foglalt le.

A hatóságok szerint „az áruk eredete és rendeltetési helye nem volt igazolható”, a szállítmányt pedig feltehetően Ukrajnába csempészték volna.

Az aranykonvoj feltárja titkait?

Ezzel párhuzamosan újabb részletek derültek ki az úgynevezett ukrán aranykonvojról is. Igor Moszijcsuk szerint a lefoglalt készpénz és arany

„call centerekből származó pénzek”, vagyis online csalásokból eredhetnek, és akár fegyvervásárlásra vagy politikai körökhöz kerülhettek.

Tűzszüneti ajánlat és háborús realitások

A nemzetközi színtéren Volodimir Zelenszkij részleges tűzszünetet javasolt.

Amennyiben Oroszország hajlandó felhagyni a támadásokkal energetikai létesítményeink ellen, úgy mi is készek vagyunk ugyanolyan módon válaszolni”

– mondta az ukrán elnök.

A javaslat amerikai közvetítéssel jutott el Moszkvába, miközben a háttérben továbbra is zajlanak a katonai egyeztetések.

Magyarország padló gázzal előz

Gazdasági fronton is markáns különbségek rajzolódnak ki. Sebestyén Géza elemzése szerint Magyarország növekedési kilátásai kedvezőbbek, mint a nyugati magországoké.

A 2,1 százalékos magyar növekedési előrejelzés meghaladja az euróövezet és az EU átlagát, miközben Németország, Franciaország és Ausztria 1 százalék alatti pályán maradhat. A kép világos: miközben Nyugat-Európa stagnál, Közép-Európában új gazdasági dinamika rajzolódik ki.

***

Fotó: Jonathan Ernst / POOL / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. április 08. 09:17 Szerkesztve
Annyi a difi a Dunába láncokat kíhúzó egykori osztrák rablólovagokhoz képest, hogy azok arra tévedő hajósok számára nem voltak megkerülhetők. Ukránok jobb ha tanulnak és elkerülve bennünket fuvaroznak (ennyi.)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!