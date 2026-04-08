Trump imádja Orbánt, újabb milliárdos ukrán szállítmány bukott le, miközben Nyugat-Európa lemarad

Donald Trump ezt üzente Budapestre: „Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát”! (VIDEÓ)
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő közös nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban.
Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei április 7-én.
Amerikai politikai támogatás Budapesten, rejtélyes ukrán pénzmozgások, az aranykonvoj titkai és egy látványos gazdasági kontraszt mozgatta meg leginkább a Mandiner olvasóit kedden.
Látványos politikai demonstrációvá vált a magyar–amerikai barátság napja, ahol Donald Trump telefonon jelentkezett be, és nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett.
Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát. (...) Csak miatta menekültek meg azoktól a problémáktól, amelyek más országokat sújtanak”
– fogalmazott az amerikai elnök.
A rendezvényen JD Vance alelnök is egyértelművé tette, hogy Washington érdeke Orbán sikerében áll, és hangsúlyozta:
„mi az önök sikerében vagyunk érdekeltek”.
Orbán Viktor eközben arról beszélt, hogy a magyar–amerikai kapcsolat „civilizációs és spirituális alapokon” nyugszik, és a jövő tétje az, hogy „a szabadság, a béke és a fejlődés útját” választják-e a magyarok.
Ezt is ajánljuk a témában
Komoly bűnügyi ügyek is reflektorfénybe kerültek: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több mint kétmilliárd forint értékű, ismeretlen eredetű elektronikai terméket foglalt le.
A hatóságok szerint „az áruk eredete és rendeltetési helye nem volt igazolható”, a szállítmányt pedig feltehetően Ukrajnába csempészték volna.
Ezt is ajánljuk a témában
A nyomozók több mint 6 ezer elektronikai terméket és kétezer darabnál is több munkaruhát foglaltak le – összesen több mint kétmilliárd forint értékben.
Ezzel párhuzamosan újabb részletek derültek ki az úgynevezett ukrán aranykonvojról is. Igor Moszijcsuk szerint a lefoglalt készpénz és arany
„call centerekből származó pénzek”, vagyis online csalásokból eredhetnek, és akár fegyvervásárlásra vagy politikai körökhöz kerülhettek.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy ukrán parlamenti képviselő sokkoló részleteket közölt a március elején lefoglalt pénzről és aranyról.
A nemzetközi színtéren Volodimir Zelenszkij részleges tűzszünetet javasolt.
Amennyiben Oroszország hajlandó felhagyni a támadásokkal energetikai létesítményeink ellen, úgy mi is készek vagyunk ugyanolyan módon válaszolni”
– mondta az ukrán elnök.
A javaslat amerikai közvetítéssel jutott el Moszkvába, miközben a háttérben továbbra is zajlanak a katonai egyeztetések.
Ezt is ajánljuk a témában
Gazdasági fronton is markáns különbségek rajzolódnak ki. Sebestyén Géza elemzése szerint Magyarország növekedési kilátásai kedvezőbbek, mint a nyugati magországoké.
A 2,1 százalékos magyar növekedési előrejelzés meghaladja az euróövezet és az EU átlagát, miközben Németország, Franciaország és Ausztria 1 százalék alatti pályán maradhat. A kép világos: miközben Nyugat-Európa stagnál, Közép-Európában új gazdasági dinamika rajzolódik ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Fotó: Jonathan Ernst / POOL / AFP