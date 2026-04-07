Felkészült a háború végére Zelenszkij: visszautasíthatatlan ajánlatot adott Putyinnak

Valamire készül Zelenszkij: mindent megtárgyalt, már csak alá szeretné írni a szerződést
Korábban viszont hazudott a biztonsági garanciákról.
Az ukrán elnök javaslatát amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasolt Oroszországnak hétfő esti videóüzenetében.
Amennyiben Oroszország hajlandó felhagyni a támadásokkal energetikai létesítményeink ellen, úgy mi is készek vagyunk ugyanolyan módon válaszolni”
– hangoztatta az ukrán vezető. Zelenszkij szerint a javaslatot amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának. Az ukrán elnök közölte, hogy előzetesen a hadsereg főparancsnokságával Oroszország területén lévő objektumok elleni további támadásokat beszélt meg.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: ALEX MITA / AFP
