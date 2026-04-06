Valamire készül Zelenszkij: mindent megtárgyalt, már csak alá szeretné írni a szerződést

Az Ukrinform hírügynökség tudósítása alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a napokban lezárják a biztonsági garanciákról szóló egyezménytervezet ukrán részről nyitott kérdéseit – írja a Kárpáthír.

A dokumentumok elfogadását követően egy amerikai delegáció utazhat a kijevi fővárosba. Az ukrán államfő az április 1-jei amerikai tárgyalásokat értékelve hangsúlyozta, hogy a dokumentumban mindent egyértelműen kell megfogalmazni az ukrán társadalom számára. Kijev határozottan elvárja Washingtontól, fektesse le pontosan, milyen lépéseket tenne egy újabb orosz agresszió esetén.