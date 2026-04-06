Amerikában is kiverte a biztosítékot Zelenszkij: úgy hazudik, mint a vízfolyás – ezért nem lesz soha béke
Az amerikai külügyminiszter nyíltan kimondta, hogy hazudott az ukrán elnök.
Korábban viszont hazudott a biztonsági garanciákról.
Az Ukrinform hírügynökség tudósítása alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a napokban lezárják a biztonsági garanciákról szóló egyezménytervezet ukrán részről nyitott kérdéseit – írja a Kárpáthír.
A dokumentumok elfogadását követően egy amerikai delegáció utazhat a kijevi fővárosba. Az ukrán államfő az április 1-jei amerikai tárgyalásokat értékelve hangsúlyozta, hogy a dokumentumban mindent egyértelműen kell megfogalmazni az ukrán társadalom számára. Kijev határozottan elvárja Washingtontól, fektesse le pontosan, milyen lépéseket tenne egy újabb orosz agresszió esetén.
Az elnök újságíróknak nyilatkozva a területi kérdésekre is kitért:
mindenki érti, hogy az összetett, területeket érintő kérdéseket csak a három ország vezetői oldhatják meg.”
A kijelentéshez kapcsolódva Zelenszkij megerősítette, hogy a következő napokban beépítik a konkrét ukrán válaszokat a megállapodás tervezetébe, bár egyelőre nem tudják, hogy minden ponton meg is kapják-e a kért garanciákat.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint hazugság Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása az amerikai biztonsági garanciát illető feltétellel kapcsolatban.
Marco Rubio az ukrán elnök azon állítására reagált, amely szerint az Egyesült Államok az Ukrajnának ígért biztonsági garanciát a kivonuláshoz köti a kelet-ukrajnai Donbasz régióból.
Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
