04. 07.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
háború Háború Ukrajnában biztonsági garancia Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Marco Rubio

Valamire készül Zelenszkij: mindent megtárgyalt, már csak alá szeretné írni a szerződést

2026. április 06. 12:36

Korábban viszont hazudott a biztonsági garanciákról.

2026. április 06. 12:36


Az Ukrinform hírügynökség tudósítása alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a napokban lezárják a biztonsági garanciákról szóló egyezménytervezet ukrán részről nyitott kérdéseit – írja a Kárpáthír.

A dokumentumok elfogadását követően egy amerikai delegáció utazhat a kijevi fővárosba. Az ukrán államfő az április 1-jei amerikai tárgyalásokat értékelve hangsúlyozta, hogy a dokumentumban mindent egyértelműen kell megfogalmazni az ukrán társadalom számára. Kijev határozottan elvárja Washingtontól, fektesse le pontosan, milyen lépéseket tenne egy újabb orosz agresszió esetén.

Az elnök újságíróknak nyilatkozva a területi kérdésekre is kitért:

mindenki érti, hogy az összetett, területeket érintő kérdéseket csak a három ország vezetői oldhatják meg.”

A kijelentéshez kapcsolódva Zelenszkij megerősítette, hogy a következő napokban beépítik a konkrét ukrán válaszokat a megállapodás tervezetébe, bár egyelőre nem tudják, hogy minden ponton meg is kapják-e a kért garanciákat.

Nem lehet már feltétlenül hinni Zelenszkijnek

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint hazugság Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása az amerikai biztonsági garanciát illető feltétellel kapcsolatban.

Marco Rubio az ukrán elnök azon állítására reagált, amely szerint az Egyesült Államok az Ukrajnának ígért biztonsági garanciát a kivonuláshoz köti a kelet-ukrajnai Donbasz régióból.

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patriota-0
2026. április 07. 00:31
Kijev határozottan elvárja Washingtontól, Ez hülye, mint a segg. Trump aláírása nem számít, arra meg befizetek, hogy a kongresszus garanciát adna a szaros ukrajnának.
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. április 06. 23:28
Zelenszkij futkos mint a pók a falon azt a látszatot kelti minha hős lenne hazáját védi . Közben tömeggyilkos háborút korrupcióra használja .
Válasz erre
2
0
Nasi12
2026. április 06. 23:05
" Kijev határozottan elvárja Washingtontól, fektesse le pontosan, milyen lépéseket tenne egy újabb orosz agresszió esetén." Nem értem én Trumpot. A bohóc kiment kampányolni biden mellett. Pénzzel támogatta a demokrata kampányt. Ezek után elvár töle valamit. Hol marad a nagy pofon? Iránra záporoztatja, pedig a tollah nem vegzálta😃
Válasz erre
0
0
scorpicores
•••
2026. április 06. 22:53 Szerkesztve
Létezik még ember, aki hisz ennek a fazonnak ??!!! Mit akar aláírni??! Totális illegitim, már kb 2 éve lejárt a mandátuma...teljesen légüres térben vergődik...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!