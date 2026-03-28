Amerikában is kiverte a biztosítékot Zelenszkij: úgy hazudik, mint a vízfolyás – ezért nem lesz soha béke

„Amit elmondtunk neki, az világos: biztonsági garanciák nem léphetnek életbe, amíg a háború le nem zárul, ellenkező esetben ugyanis a garanciát viselő fél is belépne a háborúba” – hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter.

„Amit megmondtunk neki – és meg kellett volna értenie –, az az, hogy a biztonsági garancia csak azt követően jöhet, hogy véget ér a háború, de ez nem volt hozzákapcsolva terület feladásához” – jelentette ki Marco Rubio, hozzáfűzve: „nem tudom, hogy miért mond ilyen dolgokat, amelyek egyszerűen nem igazak”.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a béke elérése érdekében közvetít. Hozzátette, azt mondták el az ukrán félnek, hogy mi az, amihez az oroszok ragaszkodnak.

Nem vagyunk szószólók, elmagyaráztuk nekik, és az ő választásukon múlik, nem a mi feladatunk azt meghozni helyettük”

– fogalmazott. Arról is beszámolt, hogy legutóbb múlt hétvégén volt egyeztetés az amerikai és az ukrán tárgyalók között. „A mi szerepünk, hogy megpróbáljuk feltérképezni, mit akar a két oldal, és meglátni, hogy áthidalhatóak-e az elképzelések közötti különbségek” – hangoztatta.