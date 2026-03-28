Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 28.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij Marco Rubio Egyesült Államok

Amerikában is kiverte a biztosítékot Zelenszkij: úgy hazudik, mint a vízfolyás – ezért nem lesz soha béke

2026. március 28. 07:44

Az amerikai külügyminiszter nyíltan kimondta, hogy hazudott az ukrán elnök.

null

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint hazugság Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása az amerikai biztonsági garanciát illető feltétellel kapcsolatban.

A tárcavezető a G7-csoport franciaországi miniszteri találkozóját követően újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta, hogy látta az ukrán államfő nyilatkozatát, és

azt „szerencsétlennek” tartja, mert Volodimir Zelenszkijnek is tudnia kellett, hogy nem igaz.

Marco Rubio az ukrán elnök azon állítására reagált, amely szerint az Egyesült Államok az Ukrajnának ígért biztonsági garanciát a kivonuláshoz köti a kelet-ukrajnai Donbasz régióból.

„Amit elmondtunk neki, az világos: biztonsági garanciák nem léphetnek életbe, amíg a háború le nem zárul, ellenkező esetben ugyanis a garanciát viselő fél is belépne a háborúba” – hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter.

„Amit megmondtunk neki – és meg kellett volna értenie –, az az, hogy a biztonsági garancia csak azt követően jöhet, hogy véget ér a háború, de ez nem volt hozzákapcsolva terület feladásához” – jelentette ki Marco Rubio, hozzáfűzve: „nem tudom, hogy miért mond ilyen dolgokat, amelyek egyszerűen nem igazak”.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a béke elérése érdekében közvetít. Hozzátette, azt mondták el az ukrán félnek, hogy mi az, amihez az oroszok ragaszkodnak.

Nem vagyunk szószólók, elmagyaráztuk nekik, és az ő választásukon múlik, nem a mi feladatunk azt meghozni helyettük”

– fogalmazott. Arról is beszámolt, hogy legutóbb múlt hétvégén volt egyeztetés az amerikai és az ukrán tárgyalók között. „A mi szerepünk, hogy megpróbáljuk feltérképezni, mit akar a két oldal, és meglátni, hogy áthidalhatóak-e az elképzelések közötti különbségek” – hangoztatta.

Marco Rubio kijelentette, hogy az Egyesült Államok eddig nem irányított át Ukrajnának eladásra szánt fegyverzetet saját felhasználásra az iráni műveletben, de ennek lehetősége fennáll. „Ha az Egyesült Államoknak van egy katonai szükséglete, legyen az a készletek feltöltése, vagy a nemzeti érdekeket szolgáló felhasználás, akkor mindig saját magunk élvezünk elsőbbséget” – fogalmazott.

Az iráni konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy annak lezárása „hetek, és nem hónapok” kérdése. Hozzátette, hogy a küszöbön álló közel-keleti csapaterősítés döntési mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnök számára, ha a feltételek megváltoznak.

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 28. 08:57
Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál. Tömegeket küldenek a halálba.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 28. 08:56
A Zselenszkij diktatúrához képest Putyin rendszere kiscserkészek dzsemborija.
Válasz erre
0
0
tierra-de-los-monos
2026. március 28. 08:56
Orban sokszor megigerte, hogy ha ra szavazunk beke lesz. Meg ha Trumpra. Most meg azt mondod nem lesz ?
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 28. 08:55
Ukrajnában akinek a véleménye nem egyezik meg Zselenszkijjével, azt oroszbarátnak bélyegezik. Börtön, kínzás, a front vagy kivégzés a sorsa a másképpen gondolkodóknak. Tombol a náci terror Ukrajnában! A véreskezű, terrorista Zselenszkij támogatása az erkölcs teljes hiányát jelzi. Zselenszkij Ukrajna hóhéra. Zselenszkij támogatottsága Ukrajnában kb. 4%. A háború folytatását az ukránok kevesebb mint 20%-a támogatja. Az ukrán nép érdeke az, hogy a Zselenszklj diktatúra minél előbb megbukjon! Szabadságot és békét Ukrajnának!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!