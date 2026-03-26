03. 26.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Most ásta meg Ukrajna sírját Trump: bármikor átirányíthatja az Ukrajnának szánt hadianyagot Irán felé

2026. március 26. 22:15

A konkrét tervet még nem ismertette az amerikai elnök.

2026. március 26. 22:15


Az Egyesült Államok átirányíthat Irán felé Ukrajnának szánt hadianyagot – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök kabinetjének ülésén kérdésekre válaszolva közölte: általános, hogy a felhasználási cél megváltozzon, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok segít Ukrajnának, de csak eladások útján.

Az ukrajnai háborút „kemény helyzetnek” nevezte, és hozzátette, hogy „nagyon keményen” dolgoznak a megoldáson.

Ugyanakkor kifejtette, hogy az ukrajnai háború „gyakorlatilag semmilyen hatással nincs” az Egyesült Államokra, csak annyi, hogy fegyverzetet képes eladni. Az elnök kijelentette: az egyedüli oka annak, hogy próbálja a katonai konfliktust lezárni az, hogy fiatal emberek halálát megállítsa, akik a harctéren veszítik életüket.

Trump megismételte véleményét, miszerint a béke elérését nehezíti az ukrán és az orosz elnök között húzódó „hatalmas gyűlölet”,

amilyenhez hasonlót korábban még nem látott, de megállapította, hogy mintha az ellenszenv kis mértékben mérséklődött volna, ami esélyt nyújt a sikerre.

Az elnök keményen bírálta Friedrich Merz német kancellárt amiatt, hogy az iráni konfliktussal kapcsolatban úgy nyilatkozott: „nem a mi háborúnk”. Hozzátette, hogy ő amerikai elnökként azt mondhatja, hogy az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok háborúja. „Nagyon helytelen nyilatkozat volt, de megtette, és nem törölheti ki”fogalmazott Trump.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. március 26. 23:12
Zelenszkij gőgjében azt hitte, hogy háborúja csak NEKI lehet - másnak nem. Kollégája, Yahoo, kilopta a szájából a háború-sajtot.
0
0
Nasi12
2026. március 26. 22:30
"az ukrajnai háború „gyakorlatilag semmilyen hatással nincs” az Egyesült Államokra, csak annyi, hogy fegyverzetet képes eladni". Békevágytól fütve. Hát ez durva. Egy üzletembertöl.
0
1
socialismo-e-muerte
2026. március 26. 22:28
Azt hittem, hogy egy New Deal jön Trump alatt. Orbán a politikai életét tette fel Trumpra. A New Deal nem jött be.
0
0
socialismo-e-muerte
2026. március 26. 22:25
Trumpnak már nem hiszek. Ez az utolsó ciklusa. Azt tesz amit akar. Utána nyugdíjba megy.
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!