Most ásta meg Ukrajna sírját Trump: bármikor átirányíthatja az Ukrajnának szánt hadianyagot Irán felé

Trump megismételte véleményét, miszerint a béke elérését nehezíti az ukrán és az orosz elnök között húzódó „hatalmas gyűlölet”,

amilyenhez hasonlót korábban még nem látott, de megállapította, hogy mintha az ellenszenv kis mértékben mérséklődött volna, ami esélyt nyújt a sikerre.

Az elnök keményen bírálta Friedrich Merz német kancellárt amiatt, hogy az iráni konfliktussal kapcsolatban úgy nyilatkozott: „nem a mi háborúnk”. Hozzátette, hogy ő amerikai elnökként azt mondhatja, hogy az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok háborúja. „Nagyon helytelen nyilatkozat volt, de megtette, és nem törölheti ki” – fogalmazott Trump.