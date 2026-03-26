Egy nap kellett és beismerte Ukrajna: Orbán egyetlen csapásától végveszélybe kerültek

Kardot rántottak Ukrajnában: Orbánnak és Ficónak is üzentek – Kijev mindenre felkészült
„A gázcsap elzárása konkrét uniós jogszabályokat sért” – mondta az ukrajnai energiahatékonysági városok szövetségének igazgatója.
Nagyon nem kellett volna ujjat húzni Magyarországgal.
Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elzárásával próbálta meg zsarolni hazánkat, most azonban kiderült, hogy ez a lépés katasztrofális következményekkel fog járni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára – mutatott rá a Világgazdaság.
Jurij Korolcsuk, az ukrán Energiastratégiai Intézet vezetője az Espresso hírlapnak nyilatkozva elárulta, hogy
Ukrajnának jelenleg nincs valódi alternatívája a Magyarországon keresztül érkező gázra, ugyanis az ország teljes ellátásának a felét az teszi ki.
Nem árt arra is felhívni a figyelmet, hogy Kijevet eddig nem zavarta az, hogy a gáz közel sem „független” forrásból származik: döntő részben Oroszországból jön, mégpedig a Török Áramlaton keresztül. Magyarországot viszont az utóbbi években ezért számtalanszor érte kritika.
Korolcsuk szerint papíron ugyan léteznek alternatív útvonalak, méghozzá Lengyelország, Szlovákia vagy Románia irányából,
de ezek több okból sem jelentenek valódi megoldást, ugyanis korlátozott a kapacitásuk, ennélfogva pedig a gáz beszerzése méregdrága lenne Ukrajna számára.
Kijev ráadásul még úgy is az „orosz hadigépezetet támogatná”.
Ez a kijelentés azért is érdekes, mert a Mandiner csütörtökön arról is beszámolt, hogy Andrij Zakrevszkij energetikai szakértő a 24 Kanal ukrán hírcsatornának nyilatkozott a lehetséges válaszlépésekről: „Azt hiszem, válaszul egyszerűen megvonjuk a vállunkat, és biztosítjuk a nagyobb szállításokat a vertikális és a déli korridorokon keresztül. Bulgáriában ehhez mindössze egy újabb párhuzamos csövet kell lefektetni, és akkor egyáltalán nem kell Magyarországra figyelnünk.” Zakrevszkij értékelése szerint a lengyel, szlovák, román és bolgár irányok bőven elég kapacitást kínálnak a diverzifikációra.
