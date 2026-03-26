háború Háború Ukrajnában tárgyalás béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Az utolsókat rúgja Zelenszkij: megváltoztatta az ígéretét, már hajlandó lenne Putyinhoz szaladni

2026. március 26. 18:37

Szorult helyzetbe került az ukrán elnök, majd azonnal teljes hátraarcot csinált.

2026. március 26. 18:37
Zelenszkij

Bár Ukrajnában törvénnyel tiltotta meg magának Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való közvetlen tárgyalást, ez úgy tűnik már kezdi aktualitását veszíteni. Zelenszkij a Reutersnek adott interjújában kijelentette, az ukránok komolyan gondolják a tárgyalásokat és ha szükség van rá, kész akár vezetői szinten is tárgyalni – írja az Ukrajinszka Pravda.

Ukrajna eközben egyre szorultabb helyzetbe kerül. A közösségi médiát ismét elárasztották a kényszermozgósítás kegyetlen videói, ami azt jelenti, hogy emberhiány van a fronton.

Eközben Oroszországban gőzerővel zajlik a mozgósítás, valamint elkezdték a 2026-os tavaszi offenzívájukat is

– írta a lap. Ukrajna részéről nem ez az első kísérlet a Putyinnal való tárgyalásra . Januárban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter jelezte az oroszok felé, hogy Zelenszkij kész tárgyalni a két legfontosabb kérdésben, mégpedig a területek kérdéséről, illetve a Zaporizzsjai Atomerőműről. Orosz részről azonban nem érkezett pozitív válasz.

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
alenka
2026. március 26. 19:57
Vajon Putin hajlandó találkozni a lejárt szavatosságú náci gecivel?...
RWG1
2026. március 26. 19:50
Tárgyalni????? Putyint legfeljebb akkor láthatod amikor a kapitulációt aláírod.
Csigorin
2026. március 26. 19:37
ennek meg mindig az a fixa ideaja, hogy Putyin ismerje el egyenrangunak... szanalmas pondro. raadasul jogi problema is van: zelenszki meg legitim elnokkent megtiltotta a targyalast az oroszokkal. Most meg mivel mar nem legitim elnok, legalisan nem tudja visszavonni.
Galsó Atya
2026. március 26. 19:34
Remélem megdöglik hamar. Az itteni tiszásokkal együtt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!