Az utolsókat rúgja Zelenszkij: megváltoztatta az ígéretét, már hajlandó lenne Putyinhoz szaladni

Bár Ukrajnában törvénnyel tiltotta meg magának Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való közvetlen tárgyalást, ez úgy tűnik már kezdi aktualitását veszíteni. Zelenszkij a Reutersnek adott interjújában kijelentette, az ukránok komolyan gondolják a tárgyalásokat és ha szükség van rá, kész akár vezetői szinten is tárgyalni – írja az Ukrajinszka Pravda.

Ukrajna eközben egyre szorultabb helyzetbe kerül. A közösségi médiát ismét elárasztották a kényszermozgósítás kegyetlen videói, ami azt jelenti, hogy emberhiány van a fronton.