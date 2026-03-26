Az utolsókat rúgja Zelenszkij: megváltoztatta az ígéretét, már hajlandó lenne Putyinhoz szaladni

Betelt a pohár Németországban: egy emberként álltak ki Orbán mellett – nem akarják kiszolgálni Zelenszkijt többé
Fellázadtak a Die Welt olvasói, elegük van a német kormányból.
Szorult helyzetbe került az ukrán elnök, majd azonnal teljes hátraarcot csinált.
Bár Ukrajnában törvénnyel tiltotta meg magának Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való közvetlen tárgyalást, ez úgy tűnik már kezdi aktualitását veszíteni. Zelenszkij a Reutersnek adott interjújában kijelentette, az ukránok komolyan gondolják a tárgyalásokat és ha szükség van rá, kész akár vezetői szinten is tárgyalni – írja az Ukrajinszka Pravda.
Ukrajna eközben egyre szorultabb helyzetbe kerül. A közösségi médiát ismét elárasztották a kényszermozgósítás kegyetlen videói, ami azt jelenti, hogy emberhiány van a fronton.
Eközben Oroszországban gőzerővel zajlik a mozgósítás, valamint elkezdték a 2026-os tavaszi offenzívájukat is
– írta a lap. Ukrajna részéről nem ez az első kísérlet a Putyinnal való tárgyalásra . Januárban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter jelezte az oroszok felé, hogy Zelenszkij kész tárgyalni a két legfontosabb kérdésben, mégpedig a területek kérdéséről, illetve a Zaporizzsjai Atomerőműről. Orosz részről azonban nem érkezett pozitív válasz.
Ezt is ajánljuk a témában
Fellázadtak a Die Welt olvasói, elegük van a német kormányból.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Egyre nagyobb veszély fenyegeti az egész Európai Uniót.
Zajlik az offenzíva előszészítése?
Christopher Landau szerint az ENSZ elveszítette fő küldetését, és másodlagos kérdésekben ragadt le.