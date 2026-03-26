Betelt a pohár Németországban: egy emberként álltak ki Orbán mellett – nem akarják kiszolgálni Zelenszkijt többé

Kardot rántottak Ukrajnában: Orbánnak és Ficónak is üzentek – Kijev mindenre felkészült
„A gázcsap elzárása konkrét uniós jogszabályokat sért” – mondta az ukrajnai energiahatékonysági városok szövetségének igazgatója.
Fellázadtak a Die Welt olvasói, elegük van a német kormányból.
A Die Welt is beszámolt róla, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.
„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell.
– jelentette ki a kormányfő.
A cikk alatti kommentelők közül szinte mindenki egyetértett Orbán Viktor szerdai döntésével. Egyikük így fogalmazott: „Orbán Viktor egy igazi magyar kormányfő, aki kiáll hazája érdekeiért – erre a németországi pártok nem képesek.
A jelenlegi német kormány... kihasználja Németországot Ukrajna érdekében!”
Egy másik kommentelő ezt írta: „Elég igazságosan hangzik. Kár, hogy Németországban nincsenek olyan politikusok, akik a népük érdekeiért küzdenének!” Egy harmadik hozzászóló kifejezetten bátorította a magyar miniszterelnököt: „Szép munka, Orbán úr! Ne hagyja, hogy letörjék.”
Volt olyan is, aki meglehetősen hosszan fejtette ki a véleményét a téma kapcsán. „Számomra korrektnek hangzik, elvégre Zelenszkij blokkolja az ukrajnai vezeték javítását, és nyíltan fenyegeti a magyar kormányfőt.
Nem mindenki olyan alárendelt, mint Németország, amely folyamatosan milliárdokat ad Ukrajnának, annak ellenére, hogy az ukrán titkosszolgálat egyszerűen felrobbantotta az energiaellátó vezetékünket”
„A gázcsap elzárása konkrét uniós jogszabályokat sért” – mondta az ukrajnai energiahatékonysági városok szövetségének igazgatója.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala