03. 26.
csütörtök
Die Welt Németország gáz Magyarország energia Ukrajna Barátság kőolajvezeték gázszállítás Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Betelt a pohár Németországban: egy emberként álltak ki Orbán mellett – nem akarják kiszolgálni Zelenszkijt többé

2026. március 26. 12:50

Fellázadtak a Die Welt olvasói, elegük van a német kormányból.

2026. március 26. 12:50
null

A Die Welt is beszámolt róla, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.

„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell.

Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel

– jelentette ki a kormányfő.

A németek kiállnak Orbán mellett

A cikk alatti kommentelők közül szinte mindenki egyetértett Orbán Viktor szerdai döntésével. Egyikük így fogalmazott: „Orbán Viktor egy igazi magyar kormányfő, aki kiáll hazája érdekeiért – erre a németországi pártok nem képesek.

A jelenlegi német kormány... kihasználja Németországot Ukrajna érdekében!”

Egy másik kommentelő ezt írta: „Elég igazságosan hangzik. Kár, hogy Németországban nincsenek olyan politikusok, akik a népük érdekeiért küzdenének!” Egy harmadik hozzászóló kifejezetten bátorította a magyar miniszterelnököt: „Szép munka, Orbán úr! Ne hagyja, hogy letörjék.” 

Volt olyan is, aki meglehetősen hosszan fejtette ki a véleményét a téma kapcsán. „Számomra korrektnek hangzik, elvégre Zelenszkij blokkolja az ukrajnai vezeték javítását, és nyíltan fenyegeti a magyar kormányfőt.

Nem mindenki olyan alárendelt, mint Németország, amely folyamatosan milliárdokat ad Ukrajnának, annak ellenére, hogy az ukrán titkosszolgálat egyszerűen felrobbantotta az energiaellátó vezetékünket”

fogalmazott egy meglehetősen rezignált olvasó.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. március 26. 14:40
"Nem mindenki olyan alárendelt, mint Németország, amely folyamatosan milliárdokat ad Ukrajnának, annak ellenére, hogy az ukrán titkosszolgálat egyszerűen felrobbantotta az energiaellátó vezetékünket” – fogalmazott egy meglehetősen rezignált olvasó. Pont ez a baj. Hogy csak kommentelők mondják, nem a kormány. Meg hogy a kommentelők rezignáltak, ahelyett, hogy vasvellával döngetnék a Reichtágot emiatt :)
Szamóca bácsi
2026. március 26. 14:37
meg kell mondani: ehhez képest Scholz még viszonylag normális volt, ügyesen egyensúlyozott a tojáshéjakon, hogy gyakorlatilag ne adjon semmit az urukoknak, de ezt mégse lehessen ráolvasni. aztán jött Merz...
tikkadt-szocske
2026. március 26. 14:29
Szavazzanak az AfD- re. De nein, nein , nein, arra nem szabad szavazni, megmondta a TV. Ezért Svábiában ( B. Württemberg ) egy idióta Zöldre szavaztak. Noooormálisak ezek?
Szamóca bácsi
2026. március 26. 14:10
a pohár betelését egy ellenzéki (AfD) többség jelentené, ez a pohár azonban még csak félig van teli (vagy félig üres). a német állampártot (CDU-CSU-SPD-Grüne-...) még mindig támogatja a nagyon nagy többség. egyelőre felesleges álmodozni egy rendszerváltásról. nézzünk egy példát: Hans bácsi -- habár egyre elégedetlenebb és ezt a véleményét egyre inkább okkal nem meri kimondani -- mégis leszavaz végül a CSU-ra, mint ahogy mindig is tette. Hans bácsi nem akar hazugságban élni és letagadni a haverja (az SPD-s Jürgen bácsi) előtt, hogy nem az állampártot támogatta. Hans bácsit erre ösztönzi a katolikus egyház is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!