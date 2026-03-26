Betelt a pohár Németországban: egy emberként álltak ki Orbán mellett – nem akarják kiszolgálni Zelenszkijt többé

A németek kiállnak Orbán mellett

A cikk alatti kommentelők közül szinte mindenki egyetértett Orbán Viktor szerdai döntésével. Egyikük így fogalmazott: „Orbán Viktor egy igazi magyar kormányfő, aki kiáll hazája érdekeiért – erre a németországi pártok nem képesek.

A jelenlegi német kormány... kihasználja Németországot Ukrajna érdekében!”

Egy másik kommentelő ezt írta: „Elég igazságosan hangzik. Kár, hogy Németországban nincsenek olyan politikusok, akik a népük érdekeiért küzdenének!” Egy harmadik hozzászóló kifejezetten bátorította a magyar miniszterelnököt: „Szép munka, Orbán úr! Ne hagyja, hogy letörjék.”

Volt olyan is, aki meglehetősen hosszan fejtette ki a véleményét a téma kapcsán. „Számomra korrektnek hangzik, elvégre Zelenszkij blokkolja az ukrajnai vezeték javítását, és nyíltan fenyegeti a magyar kormányfőt.