gáz Magyarország energia Ukrajna Barátság kőolajvezeték gázszállítás Orbán Viktor Szlovákia

Kardot rántottak Ukrajnában: Orbánnak és Ficónak is üzentek – Kijev mindenre felkészült

2026. március 26. 12:13

„A gázcsap elzárása konkrét uniós jogszabályokat sért” – mondta az ukrajnai energiahatékonysági városok szövetségének igazgatója.

2026. március 26. 12:13
null

A 24tv.ua ukrán hírportál beszámolója szerint Kijevben egyáltalán nem estek kétségbe Orbán Viktor március 25-i bejelentésétől, miszerint Magyarország leállítja az ukrajnai gázszállításokat a Barátság kőolajvezeték újraindításáig. A helyi elemzők szerint a magyar miniszterelnök fenyegetése jogilag megalapozatlan, a kieső mennyiség pedig egy vállrándítással pótolható – szúrta ki a Kárpáthír.

Szvjatoszlav Pavljuk, az ukrajnai energiahatékonysági városok szövetségének igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország nem saját gázt ad el Ukrajnának, hanem kizárólag tranzitország. Mivel mindkét állam tagja az európai gázszállítási hálózatnak (ENTSOG), a harmadik energiacsomag értelmében Budapest egyoldalúan nem korlátozhatja az Európai Unión belüli szabad gázszállítást,

így a gázcsap elzárása konkrét uniós jogszabályokat sért.

Andrij Zakrevszkij energetikai szakértő pedig a 24 Kanal ukrán hírcsatornának nyilatkozott a lehetséges válaszlépésekről: „Azt hiszem, válaszul egyszerűen megvonjuk a vállunkat, és biztosítjuk a nagyobb szállításokat a vertikális és a déli korridorokon keresztül. Bulgáriában ehhez mindössze egy újabb párhuzamos csövet kell lefektetni, és akkor egyáltalán nem kell Magyarországra figyelnünk.”

Zakrevszkij értékelése szerint a lengyel, szlovák, román és bolgár irányok bőven elég kapacitást kínálnak a diverzifikációra.

A szakember úgy vélte, még ha Szlovákia csatlakozna is a magyar bojkottkörhöz, az öt fő gázfolyosóból három továbbra is Ukrajna rendelkezésére állna, arról nem is beszélve, hogy a tavasz beköszöntével megkezdődik a hazai kitermelésű gáz betárolása is.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. március 26. 12:30
Nincs is szebb, mint amikor egy ukrán jogszabályokra hivatkozva követel valamit. Amúgy Dr Kancelláriaminiszter bejelentette: a meglévő szerződéseket teljesítjük, újakat nem kötünk, a meglővők meg kora nyárig kifutnak. A csap nem lesz elzárva, csak nem adunk el nekik gázt. Oldják meg.
angeleye
2026. március 26. 12:29
Ezek totál hülyék. Az olaj se tietek, ti csak tranzitország vagytok. Sőt, a gáz se, mégis elzártátok. Ráadásul nem is vagytok, és remélem a büdös életben nem is lesztek eu-s ország. Sőt, országként is csak orosz felügyelettel támogatom. Lejmolós, terrorrabló náci csürhe.
Nemegyangyal
2026. március 26. 12:29
A hazai kitermelés addig lesz míg el nem találja egy siklóbomba vagy valami újabb fegyver. Meg ugye bulgáriában lefektetni egy új csövet pár nap : ) Nem csoda, hogy ezek bíznak a győzelemben, ennyire kevéseszű ez a nép.
sceptical
2026. március 26. 12:28
Bruhaha, fake fuckrán propaganda! Nem b+, Ukrajna nem teljes jogú tagja az ENTSOG-nak (European Network of Transmission System Operators for Gas), az ukrán gázszállító rendszer üzemeltetője, a LLC Gas TSO of Ukraine pedig csak observer (megfigyelő) státusszal rendelkezik az ENTSOG-ban, mivel ukrajna NEM tagállam ezért a belső uniós gázpiaci szabályok nem vonatkoznak rá automatikusan ugyanúgy, mint a tagállamok közötti szállításokra. A tetejébe ha így folytatja, akkor előbb semmisül meg, mint hogy tagállam legyen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!