Kardot rántottak Ukrajnában: Orbánnak és Ficónak is üzentek – Kijev mindenre felkészült

A 24tv.ua ukrán hírportál beszámolója szerint Kijevben egyáltalán nem estek kétségbe Orbán Viktor március 25-i bejelentésétől, miszerint Magyarország leállítja az ukrajnai gázszállításokat a Barátság kőolajvezeték újraindításáig. A helyi elemzők szerint a magyar miniszterelnök fenyegetése jogilag megalapozatlan, a kieső mennyiség pedig egy vállrándítással pótolható – szúrta ki a Kárpáthír.

Szvjatoszlav Pavljuk, az ukrajnai energiahatékonysági városok szövetségének igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország nem saját gázt ad el Ukrajnának, hanem kizárólag tranzitország. Mivel mindkét állam tagja az európai gázszállítási hálózatnak (ENTSOG), a harmadik energiacsomag értelmében Budapest egyoldalúan nem korlátozhatja az Európai Unión belüli szabad gázszállítást,