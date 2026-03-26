Kardot rántottak Ukrajnában: Orbánnak és Ficónak is üzentek – Kijev mindenre felkészült

Összerezzentek Ukrajnában Orbán döntése után: most kezdik felfogni, nem volt okos húzás Magyarországgal packázni
Ez fájni fog nekik.
„A gázcsap elzárása konkrét uniós jogszabályokat sért” – mondta az ukrajnai energiahatékonysági városok szövetségének igazgatója.
A 24tv.ua ukrán hírportál beszámolója szerint Kijevben egyáltalán nem estek kétségbe Orbán Viktor március 25-i bejelentésétől, miszerint Magyarország leállítja az ukrajnai gázszállításokat a Barátság kőolajvezeték újraindításáig. A helyi elemzők szerint a magyar miniszterelnök fenyegetése jogilag megalapozatlan, a kieső mennyiség pedig egy vállrándítással pótolható – szúrta ki a Kárpáthír.
Szvjatoszlav Pavljuk, az ukrajnai energiahatékonysági városok szövetségének igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország nem saját gázt ad el Ukrajnának, hanem kizárólag tranzitország. Mivel mindkét állam tagja az európai gázszállítási hálózatnak (ENTSOG), a harmadik energiacsomag értelmében Budapest egyoldalúan nem korlátozhatja az Európai Unión belüli szabad gázszállítást,
így a gázcsap elzárása konkrét uniós jogszabályokat sért.
Andrij Zakrevszkij energetikai szakértő pedig a 24 Kanal ukrán hírcsatornának nyilatkozott a lehetséges válaszlépésekről: „Azt hiszem, válaszul egyszerűen megvonjuk a vállunkat, és biztosítjuk a nagyobb szállításokat a vertikális és a déli korridorokon keresztül. Bulgáriában ehhez mindössze egy újabb párhuzamos csövet kell lefektetni, és akkor egyáltalán nem kell Magyarországra figyelnünk.”
Zakrevszkij értékelése szerint a lengyel, szlovák, román és bolgár irányok bőven elég kapacitást kínálnak a diverzifikációra.
A szakember úgy vélte, még ha Szlovákia csatlakozna is a magyar bojkottkörhöz, az öt fő gázfolyosóból három továbbra is Ukrajna rendelkezésére állna, arról nem is beszélve, hogy a tavasz beköszöntével megkezdődik a hazai kitermelésű gáz betárolása is.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.
