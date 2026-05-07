budapesten ukrán férfi áldozat

Elkaptak két ukrán adathalászt, akik több millió forinttal károsították meg áldozataikat Budapesten

2026. május 07. 10:01

Közel hatvan embertől összesen 9 millió forintot csaltak ki.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz két ukrán férfival szemben, akik majdnem 9 millió forinttal károsítottak meg több tucat magyar sértettet – közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint egy 25 és egy 33 éves ukrán férfi megállapodott abban, hogy telefonszámokat, majd azok segítségével bankkártyaadatokat szereznek meg visszaélés szándékával.

Több ezer magyar telefonszámra különböző, többségében dán telefonszámról – tömeges üzenetküldő applikációt használva – SMS-üzenetet küldtek azzal, hogy a sértettek bankkártyája le van tiltva.

Végrehajtandó börtönbüntetést kér az ügyészség

Egy linket is megadtak, ami az internetbankinak tűnő, azonban valójában adathalász honlapra vezette az áldozatokat. A vádlottak rendszeres haszonszerzésre törekedve 2023 januárja és márciusa között 59 embert károsítottak meg, összesen közel 9 millió forinttal. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásokkal vádolta meg a két terheltet.

A kerületi ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozza, illetve elkobzást, kriptovalutákat is érintő vagyonelkobzást, a kártérítési igények elbírálását javasolja – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Liam Norris / Connect Images / Connect Images via AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 07. 11:16
Ukránok... ki gondolta volna.
Obsitos Technikus
2026. május 07. 10:51
És ha még csak ez a kettő lenne...
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. május 07. 10:27
💥ORBÁNÉK EGYIK LEGPISZKOSABB KAMPÁNYHÚZÁSÁRÓL ISMÉT KIDERÜLT, HOGY HAZUGSÁG VOLT Magyarország visszaadta Ukrajnának az ukrán pénzszállítóktól még egy márciusi rajtaütés során lefoglalt készpénzt és aranyrudakat, jelentette ma be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Amennyiben bármiféle bűncselekményhez kapcsolódott volna ez a pénzt, a magyar hatóságok ezt nem tehették volna meg – ez tehát egy újabb beismerése annak, hogy az egész ukrán pénzszállítós történet, illetve az arra felhúzott kampány teljes kamu volt. Csakhogy a történetnek ezzel nincs vége, az ukrán bank és pénzszállítók feljelentései alapján ugyanis zajlanak a nyomozások – mégpedig a finoman szólva is illegálisnak tűnő rajtaütés körülményei, így az ukrán pénzszállítók jogalap nélküli fogvatartása miatt.
orokkuruc-2
2026. május 07. 10:18
Az érintettek, bármelyik is, köthetők-e a TISZArhoz? (költői..)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!