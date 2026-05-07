Elkaptak két ukrán adathalászt, akik több millió forinttal károsították meg áldozataikat Budapesten

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz két ukrán férfival szemben, akik majdnem 9 millió forinttal károsítottak meg több tucat magyar sértettet – közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint egy 25 és egy 33 éves ukrán férfi megállapodott abban, hogy telefonszámokat, majd azok segítségével bankkártyaadatokat szereznek meg visszaélés szándékával.