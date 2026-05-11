Csurka Istvánnak avatnak emléktáblát Budapesten

2026. május 11. 11:52

A dombormű avatására a Hazatérés templomában fog sor kerülni.

Az első budapesti Csurka István-emléktábla avatására május 15-én kerül sor a Hazatérés temploma átriumos előterében, a Szabadság téren – számolt be róla a Magyar Jelen.

A dombormű alkotója Lantos Györgyi, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett szobrászművész, aki a Lakiteleki Népfőiskola 2024-ben felavatott Csurka-mellszobrát is készítette.

Az eseményt a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet Egyesület szervezi, a Stefanidák Magyar Közössége a Nemzetért Alapítvány támogatásával. Köszöntőt mond Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke; Szakály Sándor Széchenyi-díjas történész, az MTA doktora; Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, valamint Vasvári Erika, a Csurka-életmű bibliográfiájának összeállítója.

A műsorban közreműködik Hegedűs Zsuzsanna, Sárdy Barbara, Pálinkás László és Erdei József. Az esemény házigazdája Hegedűs Loránt.

Csurka István kétszeres József Attila-díjas író, dramaturg és politikus 14 éve hunyt el. Irodalmi pályáját főként drámaíróként folyatta. A rendszerváltás idején jelentős közéleti szerepet vállalt: a monori találkozó vitaindító előadását ő tartotta „Új magyar önépítés” címmel, és aktívan részt vett a lakiteleki találkozó munkájában is. A Magyar Demokrata Fórum egyik alapító tagja volt. 1993-ban kizárták az MDF-ből, ezt követően megalapította a Magyar Igazság és Élet Pártja, amelynek haláláig elnöke maradt.

