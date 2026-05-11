Csurka Istvánnak avatnak emléktáblát Budapesten

Az első budapesti Csurka István-emléktábla avatására május 15-én kerül sor a Hazatérés temploma átriumos előterében, a Szabadság téren – számolt be róla a Magyar Jelen.

A dombormű alkotója Lantos Györgyi, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett szobrászművész, aki a Lakiteleki Népfőiskola 2024-ben felavatott Csurka-mellszobrát is készítette.